"Die Maiwald": Kritik zur neuen ZDF-Fernsehreihe mit Doris Schretzmayer

Imposante Bergpanoramen stehen beim deutschen Fernsehpublikum seit Jahren hoch im Kurs. Das zeigt der anhaltende Erfolg von Primetime-Serien wie "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" oder "Lena Lorenz". Kein Wunder also, dass das ZDF den beliebten Sendeplatz am Donnerstagabend stetig in ähnlicher Weise weiter ausbaut: Mit "Einfach Elli" startete jüngst eine neue Reihe aus dem Karwendelgebirge. Nach zwei Filmen schließt nun die ebenfalls neue Reihe "Die Maiwald" nahtlos daran an.

Die Maiwald Drama • 26.03.2026 • 20:15 Uhr

Erzählt wird von der Tierärztin Dr. Johanna Maiwald (Doris Schretzmayer). Im Bergdorf Maria Alm im Salzburger Land kümmert sie sich mit Feuereifer um ihre vierbeinigen Patientinnen und Patienten. Im Auftaktfilm "Verstärkung" (Regie: Tina Kriwitz, Buch: Claudia Matschulla, Arnd Mayer) gilt ihre Aufmerksamkeit vor allem zwei Kühen: Kalb Bella hat sich beim Versuch über den Weidezaun zu springen am Vorderbein verletzt. Zur Versorgung der Wunde bringen Johanna und Bauer Andreas Reindl (August Schmölzer) das Kalb und Mutterkuh Hermine von der Weide in den Stall.

Fachkärftemangel auf dem Land Nach der Behandlung scheint die Wunde schnell zu heilen, dafür geht es nun Hermine zunehmend schlecht. Sorgen bereitet Johanna aber auch der Bauer: Andreas Reindl scheint nicht nur die wirtschaftliche Zukunft seines Hofs zu belasten. Der Überraschungsbesuch seines Sohns Jakob (Bernhard Piesk) zum 70. Geburtstag macht die Situation nicht besser ...

Währenddessen platzt das Wartezimmer von Johannas Praxis Tag für Tag aus allen Nähten: "Hier ist einfach die Hölle los, seit wir die einzige Praxis im Umkreis sind", klagt Sprechstundenhilfe Paula Wallner (Klara Eham): "Du brauchst Verstärkung!" Als Johanna sich endlich dazu durchringt, potenzielle Interessenten anzurufen, steht sie bald vor einem anderen Problem: Keiner von ihnen will aufs Land. Ein Trick muss her, doch der geht ziemlich schief ...

Solide Unterhaltung ohne allzu große Überraschungen Die Arbeit mit Tieren vor der Kamera zählt nicht gerade zu den einfachsten Aufgaben. Hauptdarstellerin Doris Schretzmayer hatte dahingehend allerdings keine Berührungsängste: "Dass ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, ist für die Rolle der Tierärztin Johanna Maiwald tatsächlich ein Glücksfall", erklärt die 53-jährige Österreicherin im Senderinterview: "Eine gewisse Unerschrockenheit vor Tieren wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt."

Verglichen mit der neuen Serie "Einfach Elli", die von Notfallsanitäterin mit ADHS erzählt, ist "Die Maiwald" deutlich weniger innovativ. Statt eines neuen Drehs bekommt das Publikum das, was es von einer Reihe auf dem "Bergkino"-Sendeplatz am Donnerstag erwartet: emotionale, nicht zu aufregende Geschichten vor einer traumhaft sommerlichen Bergkulisse.

Das sind die neuen Gesichter Ein Stück weit erfrischend ist die Reihe trotzdem, da sie auf noch eher unbekannte junge Gesichter vor der Kamera setzt: Klara Eham, die die Sprechstundenhilfe Paula Wallner spielt, absolvierte 2020 ihr Schauspielstudium an der Folkwang-Universität in Essen. Im Fernsehen war die 29-Jährige bislang eher selten, unter anderem in einer Gastrolle in der ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" zu sehen.

Auch Atrin Haghdoust, der den jungen Uniabsolventen Kami Karner spielt, ist im TV ein eher unbeschriebenes Blatt: Der 27-jährige Absolvent der Folkwang-Universität war Anfang 2025 in der Miniserie "Spuren" vom SWR dabei.

Der zweite Film "Die Maiwald – Beziehungsweise" folgt am Donnerstag, 2. April, um 20.15 Uhr, im ZDF. Beide Filme stehen bereits ab Donnerstag, 5. März, online zum Streamen bereit.

Die Maiwald – Do. 26.03. – ZDF: 20.15 Uhr

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