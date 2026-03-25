Tim Mälzer offenbart rührende Anekdote aus "Herbstresidenz"

Für Tim Mälzer zählt "die Stärke der Gemeinschaft". Wie er im Interview mit der Agentur teleschau erklärt, sei ihm dies nicht zuletzt bei den Dreharbeiten zur "Herbstresidenz" bewusst geworden. Im Rahmen des viel beachteten VOX-Sozialexperiments begleiteten neun junge Menschen mit Behinderung 90 Tage lang die Seniorinnen und Senioren eines Pflegeheims.

Ein Jahr später ziehen Tim Mälzer und André Dietz, die das Projekt von Beginn an als prominente Mentoren unterstützten, Bilanz. Man wolle zeigen: "Labern wir nur? Oder haben wir auch eine Nachhaltigkeit geschaffen?" Letzteres, verrät Mälzer im teleschau-Interview, könne er "sehr deutlich mit Ja beantworten". Ihn selbst habe das Experiment ebenfalls nachhaltig beeinflusst. "Das Ehrenamt muss nicht vereinsmäßig koordiniert sein", rät er nun zu mehr gesellschaftlichem Engagement und empfiehlt, auch "das Kleine" nicht außer Acht zu lassen: "Ehrenamt kann auch sein, einfach mal den Müll von der Straße aufzuheben."

"Da haben wir nur für diese eine Person etwas verändert" Auch in seiner eigenen Vergangenheit habe er erlebt, wie viel vermeintlich kleine Gesten bewirken können. "Wir hatten eine Bewohnerin im Haus, die bettlägerig geworden ist", erinnert sich der 55-Jährige. "Die haben wir als Hausgemeinschaft so umsorgt, dass wir für sehr lange Zeit den Einzug in ein Pflegeheim verhindern konnten."

Er selbst habe "damals nur gekocht und eingekauft" – für mehr habe seine "Kompetenz damals noch nicht" gereicht, gesteht Mälzer lachend. Gemeinschaftlich sei es schließlich "gelungen, immer die sozialen Kontakte für sie aufrechtzuerhalten", erzählt der "Kitchen Impossible"-Star weiter. "Da haben wir nur für diese eine Person etwas verändert – und das reicht auch schon."

Zu sehen gibt es "Herbstresidenz – Ein Jahr danach" am Mittwoch, 25. März, um 20.15 Uhr bei VOX und bereits vorab bei RTL+.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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