Prime Video und SAT.1 wollen Serie über Königin Silvia produzieren

Seit dem 19. Juni 1976 sind die bürgerliche Deutsche Silvia Sommerlath und der schwedische Kronprinz Carl Gustaf bereits verheiratet. Anlässlich der im Sommer zu feiernden Goldenen Hochzeit des königlichen Paares haben Prime Video und SAT.1 zusammen die sechsteilige Event-Serie "Queen Silvia (AT)" in Auftrag gegeben.

Die Serie soll die bewegende Liebesgeschichte von Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden erzählen, "die zum Prüfstein für Selbstbestimmung, Vertrauen und die Zukunft einer Monarchie wird", wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg ("Miss Sophie – Same Procedure As Every Year") als Silvia Sommerlath und der schwedische Schauspieler Edvin Endre ("The Playlist") als Kronprinz Carl Gustaf.

"Queen Silvia (AT)" zuerst bei Prime Video zu sehen Andreas Hartmann, Leiter Lizensierung und Koproduktion bei Prime Video Deutschland, sagt über das Projekt: "Queen Silvia (AT) ist ein herausragendes Beispiel für die Stärke internationaler Koproduktionen – eine Geschichte mit Grenzen übergreifender Strahlkraft, die wir gemeinsam mit SAT.1 realisieren. Die Serie unterstreicht unser Engagement, außergewöhnliche europäische Stoffe zu produzieren, die sowohl lokal verwurzelt als auch international relevant sind."

Der Chief Content Officer von ProSiebenSat.1 Media SE, Henrik Pabst, gibt ebenfalls erste Details preis: "Silvia Sommerlath, Chef-Hostess bei den Olympischen Spielen, und der zukünftige König von Schweden verlieben sich 1972 – das ist mehr als eine klassische Liebesgeschichte", sagte er. "Wir liefern einen Blick auf das Menschliche zwischen den royalen Etiketten. Der unvergleichliche Look der 1970er-Jahre ist stilprägend für die Serie. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein fantastisches internationales Ensemble aus Cast und Crew freuen."

Die Event-Serie, die von Pyjama Pictures (Deutschland) zusammen mit Unlimited Stories AB (Schweden) produziert wird, soll zunächst bei Prime Video verfügbar sein. Vier Wochen später feiert "Queen Silvia (AT)" dann mit Doppelfolgen bei SAT.1 Free-TV-Premiere. Der genaue Starttermin steht noch nicht fest.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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