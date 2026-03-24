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"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis": Start der Wiederholungsfolge mit Veronica Ferres

RTL-Krimi

"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis": Start der Wiederholungsfolge mit Veronica Ferres

24.03.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
In einem Geröllfeld wird die Leiche eines Mannes gefunden. Was nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich bald als Mord. Die anschließenden Ermittlungen im RTL-Film "Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis" werden nicht zuletzt vom Interesse für eine kürzlich entdeckte tausend Jahre alte Gletscherleiche erschwert ...
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis"
Im zweiten neuen Film der RTL-Reihe "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" werden Kommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres) und ihr Kollege Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) zu einem Tatort in einem Geröllfeld gerufen.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis"
Jonas Becker (Tim Oliver Schultz, rechts) versucht zu verstehen, was dem Toten zugestoßen sein könnte.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis"
Birgit Reincke (Veronica Ferres, links) und Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) besuchen die Schwester des Opfers (Hilde Dalik) in ihrer Praxis.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis"
In der Dorfkneipe von Maisching kommen sich Marie Sonnleitner (Salka Weber, links), Birgit Reincke (Veronica Ferres) und Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) auch zwischenmenschlich näher.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis"
Am Fundort der Gletscherleiche hat Marie Sonnleitner (Salka Weber) ein Armband verloren. Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) hilft ihr, es wieder zu finden.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo

Im zweiten neuen Krimi der RTL-Reihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" halten gleich zwei Leichen die forensische Archäologin Marie Sonnleitner (Salka Weber) auf Trab. Die erste wird von zwei Jugendlichen in einem Geröllfeld gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Timo Aichinger. Nach zwölf Jahren ist er kürzlich erstmals zurück in sei Heimatdorf Maisching gekommen und wurde nun wohl von einem Steinschlag getroffen. Bei der Begehung des Fundorts erleidet Rechtsmediziner Ebersbach (Sami Loris) einen Meniskusriss. Er fällt vorerst aus, weswegen Kommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres) und ihr Kollege Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) Marie alarmieren.

RTL
Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis
Krimi • 24.03.2026 • 20:15 Uhr

Sie ist sofort zur Stelle, hätte im Moment aber eigentlich einen viel spannenderen Fall: "Im ewigen Eis", so auch der Episodentitel des Films unter Regie von Felix Herzogenrath (Buch: Marko Lucht) wurde eine womöglich tausend Jahre alte weibliche Gletscherleiche gefunden. Die "Ötzine" sorgt in Maisching für großes Aufsehen. Das macht die von Maries Untersuchungsergebnissen angestoßenen Mordermittlungen fürs Team nicht unbedingt einfacher, für das Publikum zu Hause aber dafür umso spannender. Erste Hinweise führen zu Aichingers Schwester (Hilde Dalik), aber auch zum Sohn der Bürgermeisterin (Lukas Walcher). Nebenbei erfährt man endlich mehr über Birgit Reinckes Vergangenheit und kommt dem Ermittler-Team allgemein menschlich langsam näher.

Mit "Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden" wird am Dienstag, 31. März, um 20.15 Uhr, bei RTL der erste Film der Krimi-Reihe aus dem Jahr 2025 wiederholt.

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Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis – Di. 24.03. – RTL: 20.15 Uhr

Veronica Ferres: Seit diesem Film begeistert uns die Schauspiel-Ikone
Veronica Ferres, eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, feiert das 30-jährige Jubiläum ihres Durchbruchs mit "Das Superweib". Die gebürtige Solingerin, die in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen war, setzt sich heute verstärkt für Frauen in der Filmbranche ein.
Deutschlands Filmikone
Veronica Ferres

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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