Podcast-Chaos und TV-Ideen: Was die Kaulitz-Brüder planen

Bei der Aufnahme vor Live-Publikum beantworten Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" die ein oder andere Frage aus ihrer Community. Eine Person will wissen, ob sie sich schon einmal vor einer Podcast-Aufnahme gestritten und dann wieder zusammengerissen hätten. Das beantworten Bill und Tom schnell mit "Ja". "Aber dann vergessen wir es ja im Podcast", erklärt Bill.

"Wir können ja eh nicht so gut nachtragend sein", erzählt er weiter. "Manchmal möchte ich dich so gerne aus meinem Leben schneiden. Und dann klappt es doch nicht", sagt er zu seinem Bruder und erntet dafür Lacher aus dem Publikum. "Jetzt sage ich, ich mache nie wieder Podcast mit dir. Und dann ist es eine Minute später vergessen."

Tom Kaulitz hat eine Idee für "Wetten, dass ..?": "Darfst alles mitnehmen, was du tragen kannst" Ende des Jahres moderieren die Tokio-Hotel-Stars das erste Mal die ZDF-Kultsendung "Wetten, dass ..?". Die Erinnerung an die Kinderspieleshow "1, 2 oder 3" bringt die Zwillinge im Podcast auf eine Idee. Was die jungen Gewinner dort machen – in einer Minute so viel kostenloses Spielzeug einsammeln, wie sie nur können – soll auch ihr "Wetten, dass..?-Publikum dürfen: "Das ist doch zum Beispiel wieder geil, wenn wir sagen, wir machen so eine Publikumswette. Und dann darfst du danach zu eben so einem geilen Laden und dir alles einsacken. So fünf Minuten hast du da und darfst alles mitnehmen, was du tragen kannst", überlegt Tom begeistert.

Bill hat indes ebenfalls eine Idee, jedoch für eine ganz andere Sendung. "Ich habe die Lena getroffen, vom 'Bachelor'", erzählt er von der Reality-TV-Kandidatin. Sie hatte 2025 an der RTL-Show teilgenommen und zunächst mit ihrem freiwilligen Ausstieg im Halbfinale, dann mit einem geheimen Kuss mit dem vergebenen Bachelor Martin für Aufsehen gesorgt. "Jedenfalls möchte ich jetzt vorschlagen: RTL, lausche auf! Die Lena soll die neue Bachelorette werden", erklärt der Sänger überzeugt und fügt hinzu: "Bevor ich die nächste Bachelorette werde. Also, ich möchte ja auch gerne, aber ich habe doch keine Zeit."

Aber gerade sind sowieso "viele Eisen im Feuer", gibt Bill "ein kleines Männerupdate". Dabei hat er jedoch ein Problem: Er findet "vielleicht doch" komplizierte Typen gut, gesteht er. Sein Bruder Tom stimmt sofort zu: "Du findest Red Flags geil." Auch im weiteren Verlauf des Abends sind Beziehungen ein Thema: "Welchen von meinen Ex-Freunden magst du überhaupt?", fragt Bill etwa. Tom kontert: "Welche von meinen Ex-Freundinnen magst du denn?" Er würde gar keinen der Ex-Partner seines Bruders mögen, erklärte er zunächst, lenkt dann aber ein wenig ein: "Bei ein, zwei würde ich auch schon noch 'Hallo' sagen. Ich glaube, du hättest ein größeres Problem mit meinen Ex-Freundinnen, ehrlich gesagt."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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