Home News TV-News

"Tatort: Fackel": Kritik zum Frankfurter ARD-Krimi mit Edin Hasanovic

Frankfurter Ermittler

"Tatort: Fackel": Kritik zum Frankfurter ARD-Krimi mit Edin Hasanovic

22.03.2026, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
Im ARD-Sonntagskrimi "Tatort: Fackel" ermitteln Kulina und Azadi in einem Fall inspiriert von der Grenfell-Katastrophe. Ein brisanter Politthriller um Schuld und Verantwortung.
Tatort: Fackel
Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) untersuchen in ihrem dritten Fall die Brandkatastrophe in einem Hochhaus. Eine enge Freundin Kulinas verlor darin ihre Mutter.  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler
Tatort: Fackel
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) an der improvisierten Gedenkstätte für die Opfer der Brandkatastrophe im Goliathviertel: Auch er stammt aus dieser Nachbarschaft.  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Fackel
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Maryam Azadi (Melika Foroutan) besuchen den Unternehmer und Baustoff-Produzenten in dessen Villa.  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler
Tatort: Fackel
Unternehmer Steffen Böttcher (Stephan Luca, links) bekommt Besuch von der Kripo in Gestalt von Hamza Kulina (Edin Hasanovic).  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Daniela Kaiser
Tatort: Fackel
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und seine Mutter Emina (Gordana Boban) erhalten merkwürdige Post.  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Fackel
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) erinnert sich an die Brandkatastrophe vor fünf Jahren in seiner Nachbarschaft. Viele Stunden stand dort ein Hochhaus, vor allem bewohnt von armen Leuten, in Flammen.  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Fackel
Almila Adak (Seyneb Saleh), die ihre geliebte Mutter verloren hat, verachtet Steffen Böttcher (Stephan Luca). Dessen Firma, die den leicht entflammbaren Baustoff zur Dämmung des Hauses hergestellt hatte, will sich aus der Verantwortung stehlen.  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler
Tatort: Fackel
Christian Möller (Michael Schenk) von der Mordkommission ist ein Kollege von Maryam Azadi und Hamza Kulin. Er hatten damals einen Todesfall untersucht, der mit der Brandkatastrophe im Zusammenhang stand.   Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer
Tatort: Fackel
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Almila Adak (Seyneb Saleh) kennen sich aus der Nachbarschaft. Die beiden waren in jungen Jahren ein Paar. Doch bis heute pflegen sie ein inniges Verhältnis.  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Fackel
Das Unternehmerpaar Simone (Katharina Heyer) und Steffen Böttcher (Stephan Luca) steht unter Druck. In der Öffentlichkeit wird gerade per Untersuchungsausschuss der Brand eines Hochhauses mit vielen Todesopfern vor fünf Jahren untersucht. Steffen Böttchers Firma hatte den leicht entflammbaren Dämmstoff hergestellt, der im Brandhaus verbaut wurde.  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler
Tatort: Fackel
Steffen Böttcher (Stephan Luca, Mitte) und sein Anwalt (Christian Kuchenbuch, zweiter von links) müssen den Reportern beim Verlassen des Untersuchungsausschusses Fragen beantworten.   Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Fackel
Andrea Hofer (Nadja Bobyleva) arbeitet als Gutachterin und untersuchte den Brand und seine Ursachen von damals. Kann sie den Ermittlern weiterhelfen?  Fotoquelle: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Daniela Kaiser

Frankfurt und Hochhaus – das passt bekanntlich zusammen. Im "Tatort: Fackel" jedoch, dem dritten Fall von Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Maryam Azadi (Melika Foroutan), sieht man keine glitzernden Bankentürme, sondern ein etwa 50 Meter hohes Wohnhaus. Und das steht in Flammen. Fünf Jahre ist es her, da gab es im fiktiven Frankfurter Goliathviertel, aus dem auch Kommissar Kulina stammt, einen Großbrand. 13 Menschen, darunter die Mutter von Hamzas Ex- und Jugendfreundin Almila Adak (Seyneb Saleh), kamen dabei ums Leben. Nun befindet sich ein Untersuchungsausschuss auf den letzten Metern, der die Brandursache klären soll.

ARD
Tatort: Fackel
Kriminalfilm • 22.03.2026 • 20:20 Uhr

Besonders unter Druck steht dabei Unternehmer Steffen Böttcher (Stephan Luca). Dessen Firma hatte seinerzeit billigen und leicht entflammbaren Dämmstoff verbaut, als das Hochhaus klimasaniert wurde. Die Angehörigen der Opfer haben Böttcher als Schuldigen ausgemacht und lauern ihm vor dem Gerichtsgebäude auf. Der Beschuldigte, seine Ehefrau Simone (Katharina Heyer) und deren Anwälte betonen jedoch seine Unschuld. Weil Almila Angst hat, dass der in wenigen Tagen endende Untersuchungsausschuss ohne Ergebnis und die Opfer damit ungesühnt bleiben, bittet sie Hamza Kulina, den Fall noch einmal aufzurollen.

Immerhin finden Kulina und Azadi schnell eine Spur. Ein Brandgutachter von damals beging wenige Monate nach der Katastrophe Selbstmord. Seine Kollegin Andrea Hofer (Nadja Bobyleva) übernahm den Fall. Untersucht wurde der Tod ihres Vorgängers vom erfahrenen Kommissar Christian Möller (Michaek Schenk). Ihm werfen Kulina und Azadi vor, ein bisschen zu sehr "Dienst nach Vorschrift" geschoben und nicht allzu tief gegraben zu haben. Doch Kollegenschelte kommt bei der Frankfurter Polizei wie fast überall bekanntlich nicht gut an. Trotzdem besteht die gewohnt kühle Polizeichefin Sandra Schatz (Judith Engel) darauf, dass sämtlichen Spuren rund um die Brandkatastrophe mit Hochdruck nachgegangen wird. Dann jedoch gibt es sogar Widerstand aus der Politik ...

Derzeit beliebt:
>>"Terra X History: Peter Maffay – Eine deutsche Legende": Darum geht's in der ZDF-Reportage
>>"Deutscher Kleinkunstpreis 2026": Alle Infos zur 3sat-Übertragung
>>"Vanished – Vertraust du im": Darum geht's in der Miniserie
>>"Der Beschützer – Wissen, das tötet": Darum geht's im ARD-Thriller mit Wanda Perdelwitz

Inspiriert vom Brand im Londoner Grenfell Tower mit 72 Toten

Der dritte Frankfurt-Fall mit Edin Hasanovic und Melika Foroutan wurde mit dem zweiten ("Tatort: Licht") am Stück gedreht. Regie führte bei beiden Routinier Rick Ostermann ("Hundertdreizehn"). Beim Drehbuch von Sebastian Heeg und Tom Schilling jedoch gibt es ein Debüt: "Tatort: Fackel" ist die erste realisierte Langfilm-Drehbucharbeit von Schauspielstar Tom Schilling. Nach dem überragenden – und mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten – ersten Fall "Dunkelheit" über einen Serienkiller und den seelischen Spuren, die seine Taten bei den Angehörigen hinterließen, erzählte der zweite Fall, "Tatort: Licht", vom Schmerz jener, die nicht wissen, was aus Verschwundenen geworden ist. Man erinnere sich: Kulina und Azadi, zwei empathische Ermittler, die von Foroutan und Hasanovic auch wunderbar menschlich "normal" gespielt werden, arbeiten im Keller ihres Frankfurter Polizeigebäudes an Altfällen, die neu aufgerollt werden. Hier ist es nun also eine Brandkatastrophe und deren Untersuchung, die den Plot zu einer Erzählung über Schuld und den Umgang mit ihr liefern.

Die Geschichte, die zum Teil von der Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower aus dem Jahr 2017 mit 72 Toten inspiriert wurde, ist nicht nur ein gut gebauter Kriminalfall sowie ein Gedankenspiel über den Umgang mit Schuld und Trauer, sondern auch ein Politstück: Es geht um das Herausstehlen aus der Verantwortung, dem große Unternehmen und Konzerne bisweilen zum Wohle des eigenen Geldbeutels und der Shareholder erliegen, auch wenn die menschliche Moral etwas anderes verlangen würde.

Zudem gibt es im Krimi auch angedeutete Bande zwischen Wirtschaft und Politik, die durchaus subtilen oder auch mal handfesten Druck auf die Ermittlungen ausüben. Dies alles führt zu einem spannend erzählten Kriminalfall und Politthriller, auch wenn "Tatort: Fackel" wie auch der zweite Film "Licht" nicht ganz die lichten Qualitätshöhen des Debüts "Dunkelheit" erreichen. Dennoch: Diesen Ermittlern, bei denen Kulina und seine multikulturell geprägte Nachbarschaft diesmal im Fokus stehen, schaut man einfach gerne zu. Frankfurts Keller-Kommissare sind aufrechte Menschen, die man gerne zum Freund hätte. Etwas, das die Zuschauer-Seele nicht nur beim ARD-Sonntagskrimi um 20.15 Uhr sicher gut gebrauchen kann.

Tatort: Fackel – So. 22.03. – ARD: 20.20 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

"Keine andere Wahl": SWR stellt "Immer wieder sonntags" nach über 30 Jahren ein
Ende eines TV-Dauerbrenners
Immer wieder sonntags
Novum bei "Die Rosenheim-Cops": Das gab es in 24 Jahren noch nie
Neues Special
"Die Rosenheim-Cops"
"Blutholz": Darum geht's im Krimi mit Joachim Król auf ARTE
Spannung in Siebenbürgen
"Blutholz"
"Die Drei von der Müllabfuhr – Hand in Hand": Darum geht's im Film der ARD Degeto-Reihe
Jugendzentrum-Konflikt
"Die Drei von der Müllabfuhr - Hand in Hand"
"Der Bozen-Krimi – Rebenblut": Darum geht's im ARD-Krimi mit Chiara Schoras
Mord in Italien
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Marie Nasemann im ARD-Drama "Louma": Einblicke in Patchwork & ihre Herausforderungen
Patchwork und Erinnerungen
Marie Nasemann im Interview
Drei Frauen und ein Mord: Die Geheimnisse von "Imperfect Women"
Freundschaftsdrama
"Imperfect Women" | Apple TV
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
ARD-Politshow "Monitor" verliert Gesicht: Georg Restle verlässt Magazin
Plötzlicher Wechsel
Georg Restle
"So haben wir dich nicht erzogen": Kritik zur ARD-Komödie mit Brigitte Hobmeier
So haben wir dich nicht erzogen
"So haben wir dich nicht erzogen"
"Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder": Alles Infos zum ZDF-Herzkino
Suche nach Freiheit
Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder
Marlene Lufen bezieht klar Stellung – und kritisiert Israels Regierung scharf
Nahostkonflikt
Marlene Lufen
Hinter den Kulissen von „Let’s Dance“: So streng sind die Tanzprofis wirklich
„haben vermutlich meine Kollegen noch nicht erlebt“
Comedian Simon Gosejohann und Tänzerin Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“
„Nicht einmal einen Grundschritt“: Llambi zerlegt „Let’s Dance“-Kandidat
Tanzdrama bei RTL
"Let's Dance"
Brechtrommel: Volker Schlöndorffs Meisterwerk auf 3sat
Meisterwerk der Filmkunst
Die Blechtrommel
Das A-Team: Was wurde eigentlich aus den Stars der Kultreihe?
Kulthelden damals und heute
Das A-Team
Das Geheimnis hinter Charlie: Wer war die Stimme der Kultserie?
Geheimnisvolle Stimme
Jaclyn Smith, Farrah Fawcett und Kate Jackson in "Drei Engel für Charlie"
Im Free-TV: Warum "Besser geht's nicht" Oscar-Geschichte schrieb
Oscar-Rekord
Besser geht's nicht
Christian Ulmen in einem alten, pikanten Interview: „Du musst auch nicht gut stöhnen“
Einblick in seine Jugend
Christian Ulmen gab vor acht Jahren in einem Podcast einen Einblick in seine Jugend.
Timothy Dalton wird 80: So sieht der "James Bond"-Star heute aus
Unterschätzter Bond
Timothy Dalton
"Deutschstunde": Darum geht's in der Literaturverfilmung auf 3sat
Parabel des Widerstands
"Deutschstunde"
"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF
Promi-Quizrunde
Der Quiz-Champion
Ein norwegischer Kult-Cop ermittelt in Oslo: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Jo Nesbø's Harry Hole"
Trauer um Chuck Norris: Jetzt hatte der Tod doch den Mut, es ihm zu sagen
Kult-Actionheld
Chuck Norris
Hans Sigl erzählt in Podcast von früheren Mobbing-Erfahrungen: "War der kleine Pummelige"
Schauspieler Hans Sigl
Hans Sigl
Schicksalsschlag: Der Graf von „Unheilig“ trauert um seine Eltern
Doppelter Verlust
Der Graf steht in einem Nebel auf der Bühne.
Waldi mit Kampfansage bei „Bares für Rares“: „Das wird teuer!“
Ausgabe vom 20. März
Horst Lichter
"Black Widow": Ein Meisterwerk zwischen Vergangenheit und Zukunft im Free-TV
Marvel-Meisterwerk
Black Widow
Kultserie "Drei Engel für Charlie": Was machen die Stars heute?
Kultserie "Drei Engel"
Drei Engel für Charlie
Ryan Gosling im Weltall – Filmkritik zu „Der Astronaut – Project Hail Mary“
Romanverfilmung mit Sandra Hüller
Ryan Gosling als Astronaut