"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF

Es vergehen in der Regel nur wenige Minuten, bis Moderator Johannes B. Kerner nicht ohne Stolz darauf hinweist: "Wir sind das härteste Quiz Deutschlands." Zum einen möchte der 61-Jährige damit den "Quiz-Champion" zur wiedererkennbaren Marke machen, die aus der geradezu überwältigenden Flut von Quizshows im deutschen Fernsehen heraustritt. Zum anderen aber lässt sich feststellen: Ganz falsch ist das nicht. Formate wie "Gefragt – Gejagt" bei der Konkurrenz im Ersten mögen punktuell deutlich schwerer sein. Aber "Der Quiz-Champion" ist als Fragenreise durch verschiedene Themengebiete schon auch einzigartig. Die Kandidatinnen und Kandidaten des Abends, je nach Spielzeit können es mal vier, aber auch deutlich mehr sein, müssen sich im direkten Duell gegen prominente Expertinnen und Experten beweisen. Gelingt ihnen das in fünf von fünf Fällen, haben sie die Chance auf einen Gewinn von 100.000 Euro.

Der Quiz-Champion Quizshow • 21.03.2026 • 20:15 Uhr

Seit 14 Jahren gibt es die Sendung im ZDF, von der seither inklusive einiger Specials über 70 Ausgaben zu sehen waren. Die Quoten blieben zuletzt einigermaßen stabil. Mit zwischen drei und vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht das Format zwar nicht die Werte eines Samstagabendkrimis im Zweiten. Gegen die in der Regel aber starke Konkurrenz auf anderen Sendern werden ordentliche Marktanteile verbucht.

Gottschalks Auftritt Dabei hängt der Erfolg stets auch vom Unterhaltungswert der prominenten Gäste ab. Für Schlagzeilen sorgte die bisher letzte Ausgabe im November des vergangenen Jahres, als der Auftritt des stellenweise abwesend wirkenden Thomas Gottschalk als Experte in der Rubrik "Film und Fernsehen" vor allem in den üblicherweise gnadenlosen sozialen Medien x-fach kommentiert wurde. Vielfach beleidigend und abfällig, manchmal aber auch von glaubhafter Sorge getrieben. Kurz darauf wurde die schwere Erkrankung des Showmasters öffentlich.

Diesmal stellen sich Tim Mälzer (Bereich Ernährung), Julia Scharf (Sport), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) sowie Frank Plasberg (Zeitgeschehen) den Fragen von Johannes B. Kerner. Sie allesamt sind erfahrene "Quiz-Champion"-Gäste. Pastewka feiert mit seinem 20. Besuch sogar ein kleines Jubiläum.

Der Quiz-Champion – Sa. 21.03. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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