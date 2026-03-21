Home News TV-News

"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF

Promi-Quizrunde

"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF

21.03.2026, 06.00 Uhr
von Tom Ruder
Der Quiz-Champion mit Moderator Johannes B. Kerner geht in eine neue Runde. Prominente Gäste wie Tim Mälzer und Bastian Pastewka treten an. Spannung und Unterhaltung garantiert.
Der Quiz-Champion
Johannes B. Kerner führt durch den "Quiz-Champion": Die Show wird in Berlin aufgezeichnet.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kierok
Der Quiz-Champion
Das ZDF zeigt am Samstagabend eine neue Ausgabe des TV-Klassikers "Der Quiz-Champion", von links: Tim Mälzer, Frank Plasberg, Julia Scharf, Johannes B. Kerner, Anna Thalbach und Bastian Pastewka.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kierok
Der Quiz-Champion
Bastian Pastewka ist zum 20. Mal dabei beim "Quiz-Champion". Er ist Experte in der Rubrik "Film und Fernsehen". Und das obwohl er manche sehr populäre Serie der letzten zwei Jahrzehnte nie gesehen hat. Dafür weiß er, was das Besondere am Durchsagen-Sprecher am Flughafen Köln/Bonn ist.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kierok
Der Quiz-Champion
Julias Scharf kennt sich bestens mit dem Sport aus. Seit 2010 ist sie als Moderatorin im TV zu sehen.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kierok
Der Quiz-Champion
Tim Mälzer war als Experte schon in der zweiten Ausgabe des "Quiz-Champions" vor 14 Jahren dabei.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kierok
Der Quiz-Champion
Was seine Arbeit als TV-Moderator betrifft, ist Frank Plasberg inzwischen in Rente. Die Besuche bei Johannes B. Kerners Quizshows lässt er sich jedoch nicht nehmen.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kierok
Der Quiz-Champion
Sowohl Anna Thalbach (Bild) als auch ihre Mutter Katharina waren schon als Expertinnen für Literatur und Sprache dabei.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kierok

Es vergehen in der Regel nur wenige Minuten, bis Moderator Johannes B. Kerner nicht ohne Stolz darauf hinweist: "Wir sind das härteste Quiz Deutschlands." Zum einen möchte der 61-Jährige damit den "Quiz-Champion" zur wiedererkennbaren Marke machen, die aus der geradezu überwältigenden Flut von Quizshows im deutschen Fernsehen heraustritt. Zum anderen aber lässt sich feststellen: Ganz falsch ist das nicht. Formate wie "Gefragt – Gejagt" bei der Konkurrenz im Ersten mögen punktuell deutlich schwerer sein. Aber "Der Quiz-Champion" ist als Fragenreise durch verschiedene Themengebiete schon auch einzigartig. Die Kandidatinnen und Kandidaten des Abends, je nach Spielzeit können es mal vier, aber auch deutlich mehr sein, müssen sich im direkten Duell gegen prominente Expertinnen und Experten beweisen. Gelingt ihnen das in fünf von fünf Fällen, haben sie die Chance auf einen Gewinn von 100.000 Euro.

ZDF
Der Quiz-Champion
Quizshow • 21.03.2026 • 20:15 Uhr

Seit 14 Jahren gibt es die Sendung im ZDF, von der seither inklusive einiger Specials über 70 Ausgaben zu sehen waren. Die Quoten blieben zuletzt einigermaßen stabil. Mit zwischen drei und vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht das Format zwar nicht die Werte eines Samstagabendkrimis im Zweiten. Gegen die in der Regel aber starke Konkurrenz auf anderen Sendern werden ordentliche Marktanteile verbucht.

Gottschalks Auftritt

Dabei hängt der Erfolg stets auch vom Unterhaltungswert der prominenten Gäste ab. Für Schlagzeilen sorgte die bisher letzte Ausgabe im November des vergangenen Jahres, als der Auftritt des stellenweise abwesend wirkenden Thomas Gottschalk als Experte in der Rubrik "Film und Fernsehen" vor allem in den üblicherweise gnadenlosen sozialen Medien x-fach kommentiert wurde. Vielfach beleidigend und abfällig, manchmal aber auch von glaubhafter Sorge getrieben. Kurz darauf wurde die schwere Erkrankung des Showmasters öffentlich.

Derzeit beliebt:
>>Ein norwegischer Kult-Cop ermittelt in Oslo: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Trauer um Chuck Norris: Jetzt hatte der Tod doch den Mut, es ihm zu sagen
>>"Keine andere Wahl": SWR stellt "Immer wieder sonntags" nach über 30 Jahren ein
>>Novum bei "Die Rosenheim-Cops": Das gab es in 24 Jahren noch nie

Diesmal stellen sich Tim Mälzer (Bereich Ernährung), Julia Scharf (Sport), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) sowie Frank Plasberg (Zeitgeschehen) den Fragen von Johannes B. Kerner. Sie allesamt sind erfahrene "Quiz-Champion"-Gäste. Pastewka feiert mit seinem 20. Besuch sogar ein kleines Jubiläum.

Der Quiz-Champion – Sa. 21.03. – ZDF: 20.15 Uhr

"Der Quiz-Champion": Promis raten für den guten Zweck
In der Quizshow geht es diesmal um Spenden für die Deutsche Krebshilfe. Drei Promi-Kandidaten stellen sich dem Duell mit dem Experten-Panel.
"Das Spenden-Special"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Kerners Köche

Das könnte dich auch interessieren

Johannes B. Kerner emotional: Dieser Schumacher-Moment rührt ihn bis heute
"War komplett sprachlos"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Blutholz": Darum geht's im Krimi mit Joachim Król auf ARTE
Spannung in Siebenbürgen
"Blutholz"
Ex-Frau von Markus Lanz überrascht als Muskelpaket
Überraschender Wandel
Nach der Trennung von Ehemann Markus Lanz hat Angela Lanz ein neues Leben angefangen und sich optisch stark verändert.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
„Traumschiff“: Roland Kaiser reagiert auf Kritik an Florian Silbereisen
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Marlene Lufen mit harter Israel-Kritik gegen die Regierung: "Keine Unterstützung mehr!"
Nahostkonflikt
Marlene Lufen
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
Neue Staffel von "Kitchen Impossible": Tim Mälzer nicht immer dabei
Neue Staffel startet
Tim Mälzer
"Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)": Alle Infos zur ARTE-Reportage
Die Geschichte einer Fluggesellschaft
Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)
Harald Schmidt verrät, was er über fiese "Traumschiff"-Kommentare denkt
Junge Zuschauer
Das Traumschiff: Auckland
Hans Sigl erzählt in Podcast von früheren Mobbing-Erfahrungen: "War der kleine Pummelige"
Schauspieler Hans Sigl
Hans Sigl
Schicksalsschlag: Der Graf von „Unheilig“ trauert um seine Eltern
Doppelter Verlust
Der Graf steht in einem Nebel auf der Bühne.
Waldi mit Kampfansage bei „Bares für Rares“: „Das wird teuer!“
Ausgabe vom 20. März
Horst Lichter
"Black Widow": Ein Meisterwerk zwischen Vergangenheit und Zukunft im Free-TV
Marvel-Meisterwerk
Black Widow
Kultserie "Drei Engel für Charlie": Was machen die Stars heute?
Kultserie "Drei Engel"
Drei Engel für Charlie
Ryan Gosling im Weltall – Filmkritik zu „Der Astronaut – Project Hail Mary“
Romanverfilmung mit Sandra Hüller
Ryan Gosling als Astronaut
Roland Kaiser & Silvia: So wurde aus der "heimlichen Beziehung" die große Liebe
Das Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Tobias Santelmann in "Jo Nesbø's Harry Hole" auf Netflix: Der gefallene Cop im Nordic Noir
Nordic Noir trifft Punk
Jo Nesbø's Harry Hole
„nachhaltig traumatisiert“: Ina Müller über Katastrophen-Interview mit Til Schweiger
Schlimme Erfahrung
Ina Müller
James-Bond-Ranking enthüllt: Dieser 007-Star schlägt sogar Daniel Craig
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
"Meine Liebe": Ex-"Bachelor" Sebastian Preuss überrascht Fans mit froher Kunde
Bachelor-Verlobung
Sebastian Preuss
"Im Auftrag der Peaky Blinders": Diese Stars kehren in der Filmfortsetzung zurück
Gangsterdrama
Peaky Blinders: The Immortal Man
"Habe alles hingeschmissen": Fürstin Charlène spricht über schmerzhafte "Narbe"
Olympia-Aus 2004
Fürstin Charlène
"Der Überläufer (1)": Kritik zur Kriegsfilm-Reihe im 3sat
Kriegsromanverfilmung
Der Überläufer
Er hatte seinen Traum schon aufgegeben: So wurde Chester Bennington Sänger bei Linkin Park
Nu-Metal-Legende
Array
"Die Drei von der Müllabfuhr – Hand in Hand": Darum geht's im Film der ARD Degeto-Reihe
Jugendzentrum-Konflikt
"Die Drei von der Müllabfuhr - Hand in Hand"
"Mord im Dorf": Darum geht's im Krimi bei Kabel Eins
Dorfgeheimnisse
Mord im Dorf
Matthias Schweighöfer mit zu vielen Wünschen: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Das Leben der Wünsche"
Darum wird Henry Cavill wohl nicht der neue James Bond
Er packt aus
Henry Cavill trägt einen Anzug und lächelt.
„Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova verrät: So streng sind die Profis wirklich
„haben vermutlich meine Kollegen noch nicht erlebt“
Comedian Simon Gosejohann und Tänzerin Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“