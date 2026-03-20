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"Die Drei von der Müllabfuhr – Hand in Hand": Darum geht's im Film der ARD Degeto-Reihe

Jugendzentrum-Konflikt

"Die Drei von der Müllabfuhr – Hand in Hand": Darum geht's im Film der ARD Degeto-Reihe

20.03.2026, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Im 13. Film der ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" wird das Team um Käpt'n Träsch mit einem vermeintlichen Müllproblem konfrontiert, das sich jedoch als gesellschaftlicher Konflikt entpuppt. Die Müllabfuhr gerät in einen gefährlichen Strudel aus Generationskonflikten und Aggressionen.
"Die Drei von der Müllabfuhr - Hand in Hand"
Käpt'n Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) und seine Kollegen Motte (Marc Oliver Schulze) und Tarik (Aram Arami) verrichten weiter ihren Dienst in Berlin.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle
"Die Drei von der Müllabfuhr - Hand in Hand"
Nach erneuten Beschwerden schaut sich Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) erneut im Hof des Jugendzentrum um.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle
"Die Drei von der Müllabfuhr - Hand in Hand"
Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) sorgt sich um Jelena (Hannah Schiller), die keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hat.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle
"Die Drei von der Müllabfuhr - Hand in Hand"
Weil die Kita wegen Läusen geschlossen bleibt, bekommen Werner (Uwe Ochsenknecht) und Tarik (Aram Arami) mit Mottes Tochter (Linda Hiltmann) unerwartete Unterstützung auf ihrer Fahrt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle
"Die Drei von der Müllabfuhr - Hand in Hand"
Florian (Laurids Schürmann, Mitte) und seine Mutter (Birte Hanusrichter) leiden sehr unter dem aggresiven Auftreten von Vater und Ehemann (Shenja Lacher).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Gordon Mühle

Gesellschaftliche Verwerfungen sind seit jeher ein beliebtes Motiv der 2019 gestarteten ARD Degeto-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr". Im 13. Film "Hand in Hand" (Regie: Christiane Balthasar, Buch: Gernot Gricksch) geht es diesmal unter anderem um den Konflikt zwischen den Generationen. Mülle-Chef Rüdiger Dorn (Rainer Strecker) hat eine Beschwerde von Anwohnerinnen und Anwohnern in Berlin-Kreuzberg erhalten: Die Bewohnerinnen und Bewohner des alternative Kultur- und Jugendzentrum "Venceremos" würden demnach ihren Müll nicht sachgemäß entsorgen. Da das bunte Zentrum ohnehin auf ihrer Strecke liegt, bittet er das Team von Käpt'n Träsch (Uwe Ochsenknecht), sich die Sache einmal genauer anzusehen.

ARD
Die Drei von der Müllabfuhr – Hand in Hand
Komödie • 20.03.2026 • 20:15 Uhr

Vor Ort treffen der Käpt'n, Tarik Büyütürk (Aram Arami) und Motte (Marc Oliver Schulze) auf einen engagierten Haufen junger Menschen, keine Spur von Müll und Schmutz. Das ändert sich, als wie aus dem Nichts ein vermummter Trupp den Hof betritt. Die drei jungen Männer stoßen Tische um und greifen Rollstuhlfahrerin Jelena (Hannah Schiller) an. Die junge Frau versucht sich zu wehren, auch der Käpt'n greift beherzt ein. Gemeinsam schlagen sie die Angreifer in die Flucht.

Anti-Aggressionstraining für den Käpt'n

Es dauert nicht lange, da werden der Käpt'n und Jelena von Florian Brandner (Laurids Schürmann), einem der Unruhestifter, wegen Körperverletzung angezeigt. Um einer Strafe zu entgehen, soll der Käpt'n ein Anti-Aggressionstraining absolvieren. Seine Tochter Annika Träsch (Laura Louisa Garde) nimmt Florian daraufhin genauer unter die Lupe und entdeckt eine interessante Verbindung zwischen dessen Vater (Shenja Lacher) und dem Jugendzentrum ...

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Auch der 13. Film "Die Drei von der Müllabfuhr – Hand in Hand" überzeugt somit durch die bewährte Mischung aus den erzählten Problemen der "kleinen Leute" gepaart mit einer großen Portion Berliner Lokalkolorit. Einen 14. Film "Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke" zeigt das Erste am Freitag, 27. März, ebenfalls um 20.15 Uhr. Darin geht es um falsche Müllwerker, die gutgläubige Senioren abzocken ...

Die Drei von der Müllabfuhr – Hand in Hand – Fr. 20.03. – ARD: 20.15 Uhr

"Die Drei von der Müllabfuhr – Schutzgeld": Käpt'n Träsch und die Schutzgeld-Mafia
Im zwölften Film der ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" müssen Käpt'n Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) und sein Team gegen eine Jugendbande in Neukölln vorgehen, die Schutzgeld fordert. Währenddessen steckt Träsch im Hochzeitsstress.
Neue Folge mit Uwe Ochsenknecht

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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