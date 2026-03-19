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Diese "James Bond"-Filme haben einen Oscar gewonnen

Oscar-Erfolge

Diese "James Bond"-Filme haben einen Oscar gewonnen

19.03.2026, 13.51 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Die James-Bond-Reihe ist bekannt für spektakuläre Action, doch bei den Oscars bleiben die Filme oft ungewürdigt. Skyfall sorgte für die meisten Auszeichnungen in der Bond-Geschichte.
Feuerball (1965)
"Feuerball" war 1965 ein Erfolg auf ganzer Linie: James Bond (Sean Connery) bekam die Frauen und der britische Filmtechniker John Stears einen Oscar für die visuellen Effekte.  Fotoquelle: 2015 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Goldfinger (1964)
Der "James Bond"-Klassiker "Goldfinger" hatte im Jahr 1964 den besten Sound zu bieten.   Fotoquelle: United Artists
"Leben und sterben lassen"
An der Seite von Roger Moore feierte Jane Seymour ihren Durchbruch im James-Bond-Abenteuer "Leben und sterben lassen" (1973).  Fotoquelle: 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
Skyfall (2012)
"Skyfall" (2012) ist der erste "James Bond"-Film, der einen Oscar für den besten Song des Jahres erhielt.  Fotoquelle: Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation and Columbia Pictures Industries
Adele
Gesungen hatte das Titellied zu "Skyfall" die britische Ausnahmesängerin Adele, hier bei der 85. Oscar-Verleihung im Jahr 2013 in Los Angeles.  Fotoquelle: 2013 Getty Images/Jason Merritt
"Spectre" (2015)
Der "Bond"-Film "Spectre" (2015) gewann auch einen Oscar - ebenfalls in der Kategorie Bester Song.   Fotoquelle: MG RTL D / 2015 DANJAQ, LLC, MGM Studios INC & Columbia Pictures
Jimmy Napes und Sam Smith
Komponiert haben den "Spectre"-Song "Writing's on the Wall" Jimmy Napes und Sam Smith (rechts). Smith hat die Ballade auch gesungen.  Fotoquelle: 2016 Getty Images/Jason Merritt
Keine Zeit zu sterben (2021)
Einen Oscar für den besten Filmsong gab es auch für "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" (2021).  Fotoquelle: Universal/Nicola Dove
Finneas O'Connell und Billie Eilish
2021 traten Finneas O'Connell und seine Schwester Billie Eilish in den Dienst der "James Bond"-Macher und gewannen prompt für ihren Song "No Time to Die" einen Oscar.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Rodin Eckenroth

"James Bond"-Filme haben schon immer Action-Spektakel erster Güte geboten. Ebenso zuverlässig gehörten sie aber nie zu den Kanditen für einen Oscar. Jedenfalls nicht für eine künstlerische Kategorie. Anders sieht die Ausbeute im technischen Bereich aus, wo der eine oder andere "Bond"-Film schon den einen oder anderen Academy Award gewonnen hat.

Doch selbst hier ist der Erfolg überschaubar. Der erste "James Bond"-Film, der jemals einen Oscar gewann, ist der, auf den viele wahrscheinlich tippen würden: 1965 wurde "Goldfinger" mit Sean Connery bei seinem dritten Einsatz als 007 für die besten Toneffekte ausgezeichnet. Preisträger war der britische Tontechniker Norman Wanstall. Es war eine hundertprozentige Ausbeute, gab es doch nur eine einzige Nominierung.

Ein Jahr später durfte sich ebenfalls nur ein Mitarbeiter eines "James Bond"-Films Hoffnungen auf einen Oscar machen. Auch John Stears wurde nicht enttäuscht. Der britische Filmtechniker nahm den Oscar für seine Arbeit an den visuellen Effekten von "Feuerball" (19. März, 22.40 Uhr auf VOX ) entgegen. Info am Rande: Zwölf Jahre später erhielt Stears seinen zweiten Oscar in derselben Kategorie, für "Krieg der Sterne".

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Oscar-Triumphator "Skyfall"

Danach mussten geschlagene 47 Jahre vergehen, bis wieder ein "James Bond" bei den Oscars eine Rolle spielte. 2013 wurden Per Hallberg und Karen Baker Landers ausgezeichnet – wen überrascht es: in einer technischen Kategorie. Die beiden wurden für den besten Tonschnitt bei "Skyfall" (2012) gewürdigt.

Es blieb nicht bei diesem einen Oscar, es kam ein weiterer hinzu – weshalb "Skyfall" bis heute der "James Bond"-Film mit den meisten Oscars-Auszeichnungen ist. Einen Preis gewonnen hatten in jenem Jahrgang auch der britische Songwriter Paul Epworth und seine Landsfrau, die Sängerin Adele, für das Lied "Skyfall".

Auch das war keine große Überraschung, denn längst standen "James Bond"-Filme im Ruf, eine Bühne zu sein für bombastische Filmsongs. Die Blaupause dürfte das Wings-Stück "Live and Let Die" gewesen sein, das Paul McCartney für den Roger-Moore-"Bond" "Leben und sterben lassen" (1973) komponierte. Einen Oscar erhielt das Lied nicht, war aber immerhin nominiert.

Genauso wie der Song "Nobody Does It Better", der von Marvin Hamlisch nach den Lyrics by Carole Bayer Sager für "Der Spion, der mich liebte" (1977) komponiert und von Carly Simon gesungen wurde. Oder die Ballade "For Your Eyes Only" aus "In tödlicher Mission" (1981) von Komponist Bill Conti, Texter Mick Leeson und Sängerin Sheena Easton, die ebenfalls nicht über eine Nominierung hinauskam.

"James Bond"-Filme und ihre Songs

Umso bemerkenswerter der Triumph von "Skyfall", der überhaupt die meisten Oscar-Nominierungen von allen "Bond"-Filmen erhielt, nämlich insgesamt fünf. Neben Bester Tonschnitt und Bester Song war der Agenten-Actioner auch in den Kategorien Beste Kamera, Original-Score und Sound Mixing in der Auswahl.

Nach dem Oscar für "Skyfall", das Lied, gab es für die "James Bond"-Filme in dieser Kategorie kein Halten mehr. Seither gilt es als ausgemacht, dass das neueste 007-Spektakel mindestens für seinen Song nominiert wird. Und wirklich hatten die "Bond"-Filme danach einen Lauf sondergleichen.

Denn auch die "Bonds" 24 und 25, "Spectre" (2015) und "Keine Zeit zu sterben" (2021), wurden jeweils für das beste Lied ausgezeichnet: "Spectre" für "Writing's on the Wall", komponiert und gesungen von Sam Smith, "Keine Zeit zu sterben" für den Titelsong "No Time to Die" von Billie Eilish und ihrem Bruder Finneas O'Connell.

Das alles ist Ehren wert und dennoch: in gut 60 Jahren "James Bond"-Geschichte und bei 25 Filmen (plus manches Werk außerhalb der Reihe) nur sechs Oscars insgesamt – die Ausbeute ist mehr als mager. Das ist eines Superagenten unwürdig, der Welt und Menschheit schon manches Mal vor dem Untergang gerettet hat.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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