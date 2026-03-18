Home News TV-News

Harald Schmidt verrät, was er über fiese "Traumschiff"-Kommentare denkt

Junge Zuschauer

Harald Schmidt verrät, was er über fiese "Traumschiff"-Kommentare denkt

18.03.2026, 14.06 Uhr
von Jens Szameit
Harald Schmidt hat das Kapitel Late Night geschlossen und genießt seine Rolle als Oskar Schifferle auf dem ZDF-Traumschiff. Trotz Social-Media-Kritik fühlt er sich wohl und schätzt die Atmosphäre an Bord.
Das Traumschiff: Auckland
Harald Schmidt (Mitte) ist gern gesehener Star-Gast auf dem "Traumschiff". Auch wenn mancher Fan findet, dass er in der Rolle übertreibe.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Kulturzeit
In der 3sat-"Kulturzeit" sprach Harald Schmidt auch übers "Traumschiff".  Fotoquelle: 3sat

Gut zu wissen: Die Zuschreibung "Aktiv-Rentner" lässt sich Harald Schmidt widerstandslos gefallen. So angesprochen von "Kulturzeit"-Moderatorin Nina Mavis Brunner gab der Late-Night-Host a.D. in einem aktuellen 3sat-Bericht zu Protokoll, er halte noch immer an den gleichen Tages-Routinen wie früher fest. "Nur ohne Fernsehen." Schmidt: "Morgens, sieben Uhr, wird der Deutschlandfunk angemacht. Das höre ich zwei Stunden, dann bin ich gebrieft für den Tag."

Seine Rolle beim "Traumschiff" dürfte allerdings auch ohne weltpolitisches Briefing zu stemmen sein. Seit 2007 ist der Entertainer immer mal wieder als Kreuzfahrtdirektor Schifferle in der ZDF-Reihe an Bord. "Ich zeichne den ja bewusst als Menschen mit mehreren Ebenen", scherzte Schmidt im in Zürich gedrehten TV-Interview auf einem Ausflugsdampfer.

Neulich habe ihn während der Dreharbeiten eine Frau mit den Worten angesprochen: "Ich habe eine Frage. Warum übertreiben Sie den Oskar Schifferle eigentlich so?" Er habe der Mitreisenden entgegnet, seine Darstellung sei mitnichten übertrieben. Schifferle habe eine posttraumatische Belastungsstörung wegen seiner heroinabhängigen Mutter. "Das versucht er zu überspielen, indem er leicht überkandidelt auftritt." Mit seiner originellen Erklärung hatte er offenbar Erfolg: "Das hat die Frau überzeugt."

Derzeit beliebt:
>>Prime Video bringt Versteckte-Kamera-Sendung mit Kult-Kobold Pumuckl
>>Spannendes Konzept: Quizkönig Jörg Pilawa sucht Deutschlands Superhirn
>>Kaulitz-Brüder haben wilde Publikums-Idee für "Wetten, dass ..?"
>>"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht's in der Sendung am 18. März

"Wir haben bei der Crew großen Spaß, wenn wir uns das gegenseitig zeigen"

Von seinem "Traumschiff"-Engagement schwärmt Schmidt bei 3sat in den höchsten Tönen: "Die Reisen sind fantastisch. Die Stimmung in der Crew ist toll. Und vor allem: Es gibt kein Kunstgeschwafel." Dass die als seicht verschrienen Filme auch ein junges Publikum finden, freut ihn überdies: "Die gucken sich das an und machen parallel in den sozialen Netzwerken Kommentare", hat Schmidt beobachtet. "Sehr gut, sehr witzig, sehr böse zum Teil", nannte er die Publikums-Einlässe. "Wir haben bei der Crew großen Spaß, wenn wir uns das gegenseitig zeigen. Weil die Leute haben ja meistens recht."

Spannendes Konzept: Quizkönig Jörg Pilawa sucht Deutschlands Superhirn
Jörg Pilawa erweitert sein Quizshow-Portfolio mit "Wer ist Deutschlands Superhirn?". In der neuen SAT.1-Show treten die klügsten Köpfe gegeneinander an und kämpfen um bis zu 50.000 Euro.
"Wer ist Deutschlands Superhirn?"
Jörg Pilawa

Daran, so Harald Schmidt abschließend, zeige sich nicht zuletzt die moderne Art, Fernsehen zu konsumieren: "Es ist vollkommen egal, warum einer was guckt. Wenn sie es gucken, um Spaß zu haben, indem sie sich parallel Nachrichten schicken, ist es völlig okay."

In der kommenden "Traumschiff"-Episode, die das ZDF-Publikum am Ostersonntag nach Island führt, ist der langjährige Gastgeber der "Harald Schmidt Show" allerdings nicht zu sehen. Stattdessen dürfen sich die jungen und die nicht mehr ganz so jungen Fans auf einen Kurzauftritt von Dschungelcamp-Star Evelyn Burdecki ... sagen wir ruhig: freuen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Heute im Free-TV: Jan Fedder brilliert in "Arnes Nachlass"
Melancholisches Drama
Arnes Nachlass
"Das Deutsche Volk": Alle Infos zur Doku über die Hanau-Morde
Behördenversagen
Das Deutsche Volk
"Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers": Alle Infos zur ZDF-Reportage
Geldwäsche enthüllt
Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers
"Plötzlich hatte das Chaos einen Namen": Malte Zierden über seine ADHS-Diagnose
ADHS und Tierschutz
Malte Zierden im Interview
"Schweigeminute": Kritik zum romantischen Klassiker mit Siegfried Lenz
Verbotene Liebe
Schweigeminute
Von Kultrollen bis Hochspannung: Deswegen sind die "Rosenheim-Cops" so erfolgreich
Beliebter ZDF-Dauerbrenner
"Rosenheim Cops": (v.l.n.r.): Steffen Wolf, Alexander Duda, Dieter Fischer, Sarah Thonig, Christian K. Schaeffer, Anastasia Papadopoulou, Igor Jeftic, Marisa Burger, Paul Brusa, Ursula Maria Burkhart, Max Müller, Karin Thaler, Baran Hevi.
Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger über Lampenfieber: "Die Hölle"
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.": Darum geht's in der ZDF- Dokumentation mit Sebastian Lege
Fast-Food-Insiderwissen
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
"Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Berliner "Cold Case" von 1986 lösen
Cold Case Berlin
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Marie Nasemann im ARD-Drama "Louma": Einblicke in Patchwork & ihre Herausforderungen
Patchwork und Erinnerungen
Marie Nasemann im Interview
Musik-Spiel wird zur RTL-Show: Elton moderiert "Hitster"
Promi-Musikduell
Elton
Experte spricht sich im ZDF für deutsche Beteiligung im Iran-Krieg aus
In der Straße von Hormus
ZDF-"Morgenmagazin"
So viel hat Ross Antony bei "Let´s Dance" schon abgenommen!
Publikumsliebling
Ross Antony bei Let's Dance.
Robert Pattinson als bleicher Schurke in "Dune 3": Wer oder was ist dieser Scytale?
Sci-Fi-Saga
Dune Part 3
"Den reite ich ja schon": Carmen Geiss über ihr Liebesleben mit Robert
Lange Ehe
Carmen und Robert Geiss auf dem roten Teppich.
Verstecktes Talent? Das wusstest du noch nicht über Heino Ferch!
Vielseitiges Talent
Heino Ferch sitzt auf einem Sessel und schmunzelt.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?
Amira Aly macht Urlaub in Dubai muss harte Kritik einstecken: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly mit ernstem Blick.
Karriere von Papa? Das machen Til Schweigers Kinder heute
Schweiger-Nachwuchs
Lilli Schweiger
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Darum hat der Unheilig-Graf keine Kinder
Einblick ins Familienleben
Der Graf gibt Einblicke in sein Privatleben und verrät, warum er keine Kinder hat.
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
Drei Frauen und ein Mord: Die Geheimnisse von "Imperfect Women"
Freundschaftsdrama
"Imperfect Women" | Apple TV
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Podcast-Ende: Amira Aly und Paula Lambert ziehen Schlussstrich
Das ist der Grund
Amira Aly
Anne Wills Erfolgsgeheimnis: Das ist die "Schraubstock-Methode"
Talkshow-Legende
Anne Will
ARD-Politshow "Monitor" verliert Gesicht: Georg Restle verlässt Magazin
Plötzlicher Wechsel
Georg Restle
"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney
Familiendrama
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
"Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen": Darum geht's in der Ballett-Reportage
Ballett-Doku
Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen