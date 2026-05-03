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"Hermann Tiger Gerland – Der letzte seiner Art": Weggefährten erinnern an Trainerlegende Hermann Gerland

WDR-Dokumentation

"Hermann Tiger Gerland – Der letzte seiner Art": Weggefährten erinnern an Trainerlegende Hermann Gerland

03.05.2026, 06.00 Uhr
von Gianluca Reucher
In der WDR-Doku "Hermann Tiger Gerland – Der letzte seiner Art" berichten frühere Weggefährten über die deutsche Bundesliga-Trainerlegende Hermann Gerland. So erinnert sich Mats Hummels an einen Moment, in dem er "großen Ärger" vom "Tiger" bekommen habe ...
Hermann Tiger Gerland - Der letzte seiner Art
Hermann Gerland als Trainer in Aktion. In der WDR-Doku "Hermann Tiger Gerland - Der letzte seiner Art" berichten frühere Weggefährten über die deutsche Bundesliga-Trainerlegende.  Fotoquelle: NDR/picture alliance/Maximilian Koch
Hermann Gerland
Nun hat er seine Karriere beendet. Fußballtrainer und Schleifer Hermann Gerland war für seine raubeinige Art bekannt. Eine WDR-Doku blickt zurück auf die Karriere des heute 71-jährigen Ruhrpottlers, der ausgerechnet beim FC Bayern München eine außergewöhnliche Karriere machte.   Fotoquelle: 2024 Getty Images/Christof Koepsel
Mats Hummels
Mats Hummels freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem Ex-Nationalmannschaftskollegen Thomas Müller.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Lars Baron

"Es wird einem erzählt, was Hermann Gerland ist. Es ist so eine Höhle, und du weißt, da lebt im Schatten irgendein gefährliches Tier drin. Und du willst es auf keinen Fall wecken." Diese Worte sagt Thomas Müller gleich zu Beginn der WDR-Doku "Hermann Tiger Gerland – Der letzte seiner Art" über Hermann Gerland, der auch unter dem Spitznamen "Tiger" bekannt ist. Die Doku von Jonas Hummels (Bruder von Mats Hummels) und Ole Zeisler über das deutsche Fußball-Urgestein aus Bochum, das lange Jahre auch den FC Bayern München prägte, steht bereits in der ARD-Mediathek. Nun läuft der Film im WDR-Fernsehen.

WDR
Hermann Tiger Gerland – Der letzte seiner Art
Doku • 03.05.2026 • 22:45 Uhr

Doch nicht nur, weil Tiger durchaus auch in Höhlen leben, könnte die Beschreibung Müllers für die deutsche Bundesliga-Legende wohl kaum passender sein. Und genau wie Tiger sind Typen wie der inzwischen 71-Jährige, der im vergangenen Sommer seine Karriere im Profi-Fußball nach über 50 Jahren beendet hat, heutzutage vom Aussterben bedroht.

Hermann Gerland war schon als Spieler nicht gerade einer der sanfteren Sorte. Beim VfL Bochum wurde der Ruhrpottler im Alter von 18 Jahren zum Profi und schließlich zum Abwehrspieler umgeschult, bestritt über 200 Partien für den damaligen Erstliga-Klub. "Auf ihn wollte man nicht zulaufen als Stürmer. Da hat man gewusst, zwölfmal werde ich hier ordentlich auf die Knochen kriegen", erinnert sich Musik-Ikone und Bochumer Edelfan Herbert Grönemeyer in dem ARD-Film. Der VfL sollte der einzige Verein in Gerlands Profi-Karriere bleiben – und wurde auch zu seinem ersten Co- und Cheftrainer-Posten.

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"Eigentlich müsste man ihm heute noch ein Denkmal dafür setzen"

Kurz darauf betreute Hermann Gerland die Amateurmannschaft des FC Bayern München. Er ging als Talentschleifer in die Geschichte ein, entwickelte spätere Mega-Stars wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Thomas Müller. Später war er beim deutschen Rekordmeister als Co-Trainer unter Legenden wie Jupp Heynckes und Pep Guardiola aktiv. "Eigentlich müsste man ihm heute noch ein Denkmal dafür setzen, was er an Nachwuchsspielern hier rausgebracht hat", würdigt ihn Uli Hoeneß als weitere prominente Stimme im Film.

Über seinen Stil sagt Mats Hummels, der Hermann Gerland aus der Zeit bei den Bayern-Amateuren bestens kennt: "Spieler, die wirklich gestreichelt werden müssen, damit sie dann wirklich aufblühen, die waren bei ihm nicht unbedingt an der richtigen Adresse." Der Ex-BVB- und Bayern-Star war selbst "ein Freund dieser Art", wie er erzählt, "aber ich glaube, ein paar Spieler hätten vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen können, wenn sie in dem Alter anders gehandhabt worden wären, die quasi dann ihr Selbstvertrauen verloren haben".

Bei den Spielern, von denen sich Gerland am meisten erhofft hat, habe er keine Ausreden gelten lassen, berichtet Hummels weiter und denkt an eine Situation zurück, als er selbst mal "großen Ärger" von seinem Förderer bekommen habe. Damals habe er kurz vor Schluss einen Elfmeter nicht schießen wollen. Den Elfer habe stattdessen Sandro Wagner übernommen, "der aber beim 'Tiger' so ein bisschen einen schweren Stand hatte" – und er hat verschossen. "Danach habe ich einen richtigen Einlauf kassiert, dass ich eben die Verantwortung abgegeben habe", erinnert sich Hummels.

Hermann Tiger Gerland – Der letzte seiner Art – So. 03.05. – WDR: 22.45 Uhr

Mats Hummels" letzter Akt: Die Doku "Hummels – La Finale'
Der Starpodcaster Tommi Schmitt begleitet in der neuen Doku "Hummels – La Finale" den Weltmeister von 2014, Mats Hummels, auf seiner letzten Karrierereise beim AS Rom. Die Doku bietet intime Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge eines erfolgreichen Fußballers kurz vor dem Karriereende.
Mit Tommi Schmitt

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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