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Wilde Kombi: Stefan Raab und Herbig kommentieren Länderspiel

DFB-Spiel-Übertragung

Wilde Kombi: Stefan Raab und Herbig kommentieren Länderspiel

25.03.2026, 11.07 Uhr
von Franziska Wenzlick
Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig kehren als Sportkommentatoren zurück und begleiten das Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz live auf RTL+.
"Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli"
In der Show "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" (alle bisherigen Folgen sind abrufbar bei RTL+) sind Stefan Raab (links) und Michael "Bully" Herbig regelmäßig gemeinsam zu sehen.  Fotoquelle: RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich

Als Sportkommentatoren haben sich Stefan Raab und Michael 'Bully' Herbig in der Vergangenheit schon einmal versucht. Nun wagt das Duo ein Comeback: Wie RTL bestätigt, werden die beiden Entertainer am Freitag, 27. März, das Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Schweiz kommentieren. Zu sehen gibt es die ungewöhnliche Länderspiel-Übertragung ab 20.30 Uhr live auf RTL+. Auch auf dem YouTube-Kanal von "RTL Sport" wird der Stream 15 Minuten vor Anstoß um 20.45 Uhr starten.

Bereits am 9. November 2002 kommentierten Raab und Herbig gemeinsam das geschichtsträchtige Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund – damals noch beim Sky-Vorgänger Premiere. Wie es in einer RTL-Mitteilung heißt, werden die beiden TV-Stars nun erneut "live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam" das Match einordnen.

Länderspiel auch ohne Raab und Bully bei RTL zu sehen

Auch im Hauptprogramm überträgt RTL am Freitagabend das erste Länderspiel des WM-Jahres. Wer linear einschaltet, hört jedoch nicht Stefan Raab und Bully Herbig, sondern Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra, die gemeinsam mit den beiden Experten Lothar Matthäus und Edin Terzić durch den Abend führen wird.

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Stefan Raab und Bully Herbig machen bereits seit 2024 wieder regelmäßig gemeinsame Sache: Im RTL-Format "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" treten sie als Duo gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin an. Der Herausforderer hat die Möglichkeit, 250.000 Euro oder mehr zu gewinnen. Gelingt es dem Kandidaten nicht, die beiden Entertainer zu schlagen, wandert das Geld in den Jackpot. In bislang vier Ausgaben gelang es zwei "Schnullis", die Gewinnsumme mit nach Hause zu nehmen. Am Samstag, 28. März, zeigt RTL zur Primetime eine neue Folge der Show.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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