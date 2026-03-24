Anna Heiser offenbart Gesundheitsupdate: "Muss mich weiter untersuchen lassen"

Sorgen um Anna Heiser. Wochenlang war es ruhig auf dem Instagram-Kanal der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidatin, auf dem sie normalerweise ihre Fans beinahe täglich an ihrem Leben teilhaben ließ. Jetzt hat sich die 35-Jährige mit einem Update zu ihrem Gesundheitszustand zurückgemeldet.

"Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass man manchmal gezwungen wird, langsamer zu werden. Nicht, weil man will, sondern weil der Körper oder das Leben einem keine andere Wahl lassen", schreibt Heiser in ihrem neusten Instagram-Post. Darin spricht sie von einem medizinischen Check-up, bei dem "mein Herz der Ärztin Sorgen gemacht" habe. Erste Untersuchungen seien glücklicherweise beruhigend gewesen, "aber ich muss mich in den nächsten Monaten weiter untersuchen lassen". Weitere Details nennt sie nicht.

"Diese Pause habe ich zwar nicht geplant, aber gebraucht" Anna Heiser blickt auch auf die vergangenen Jahre zurück, die "körperlich anstrengend" gewesen seien. Vor knapp einem Jahr hatten sie und ihr Mann Gerald Heiser beschlossen, ihre Farm in Namibia aufzugeben und mit den gemeinsamen Kindern nach Polen zu ziehen. In dem Post stellt der "Bauer sucht Frau"-Star noch mal klar, wie sehr sie um die Farm und ihre Zukunft gekämpft hätten. Dabei habe sie sich allerdings "selbst irgendwo auf diesem Weg verloren".

Und weiter: "Diese Pause habe ich zwar nicht geplant, aber ich habe gemerkt, dass ich sie gebraucht habe. Und auch wenn ich noch lange nicht auf alles eine Antwort habe, versuche ich gerade, mir selbst mehr Zeit zu geben, Gefühle zuzulassen und nicht immer so zu tun, als hätte ich alles im Griff."

In den Kommentaren stehen viele Fans Anna Heiser bei und wünschen ihr alles Gute. "Danke liebe Anna für wahre, offene Worte", schreibt eine Nutzerin. In einer anderen Reaktion heißt es aufmunternd: "Danke, du hilfst so vielen damit."



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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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