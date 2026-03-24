"For All Mankind": Was wäre, wenn Raumfahrt anders gelaufen wäre?

Was wäre, wenn die Geschichte an der ein oder anderen Stelle anders gelaufen wäre? Diese Frage steht im Mittelpunkt von Apples Science Fiction-Serie "For All Mankind", die am Donnerstag, 27. März, bereits in ihre fünfte Staffel geht. Zehn neue Folgen (Staffelfinale am Freitag, 29. Mai) widmen sich wiederum der Frage, was passiert wäre, hätte die Menschheit ihre Ambitionen, das All zu erobern, nach der ersten Euphoriewelle in den 60-ern mit hohem Einsatz fortgesetzt. In der Serie von Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi gelingt es der Sowjetunion zuerst, Menschen auf den Mond zu bringen. Was die USA unter enormen Druck setzt, ihre Raumfahrtbemühungen massiv zu intensivieren (Staffel eins).

In der Folge erkundet die Serie politische wie auch gesellschaftliche Folgen dieser alternativen Geschichte: Es geht um technologische Wettläufe, aber auch gesellschaftlichen Wandel. Manche Dinge werden hier weitaus früher erfunden, historisch verbriefte Personen nehmen andere Wege. So ist Umweltaktivist Al Gore in "For All Mankind" tatsächlich US-Präsident geworden, muss seine Macht aber zu Beginn von Staffel fünf abgeben. Im Fokus steht jedoch das Leben der Astronauten, Ingenieure und ihrer Familien, wodurch politische und historische Ereignisse emotional greifbar werden.

Mit Staffel fünf ist man mittlerweile in den 2010er-Jahren angekommen. Da bereitet die Mars-Kolonie der Erde Sorgen, da die Marsbewohner – immerhin eine Kolonie von 5.000 Menschen – nach Unabhängigkeit streben. Immer noch dabei seit Staffel eins und in mittlerweile kühnen Altersmasken unterwegs: Raumfahrtheld und Admiral Ed Baldwin (Joel Kinnaman) sowie die ehemalige NASA-Top-Managerin und Dissidentin Margo Madison (Wrenn Schmidt). Viele Figuren des aktuellen Casts sind jedoch Kinder und neuerdings auch Enkel der Ed Baldwin-Generation.

Spin-off-Serie "Star City" startet am 29. Mai Die Handlung der fünften Staffel setzt einige Jahre nach den Ereignissen rund um den "Goldilocks"-Asteroiden an: Die Marskolonie Happy Valley ist aus einer rauen Außenpostenstadt zu einer blühenden Siedlung mit tausenden Bewohnern gewachsen, doch die Regierungen der Erde verlangen zunehmend Kontrolle und Ordnung vom Roten Planeten. Daraus entstehen wachsende Spannungen zwischen Marsbewohnern und irdischen Mächten, die Konflikte um Autonomie, Ressourcen und politische Macht im Sonnensystem auslösen. Als Eds Enkel Alex Baldwin (Sean Kaufman) bei einem Außenausflug auf dem Mars einen Toten entdeckt, der offensichtlich ermordet wurde, löst der Vorfall Untersuchungen aus, die zu politischen Ränkespielen werden.

Angeblich sollen sieben Staffeln der Serie hergestellt werden, die wahrscheinlich in der famosen Staffel zwei ihren Qualitäts-Höhepunkt hatte. Dann dürfte die Jetztzeit erreicht und nichts mehr zu erzählen sein. Oder doch? Da es sich um eine Science-Fiction-Serie handelt, könnte man in "For All Mankind" natürlich auch die Zukunft schildern. Die Macher gehen aber wohl einen anderen Weg: Am 29. Mai startet auf Apple TV die achtteilige Spin-off-Serie "Star City", die im selben alternativen Geschichtsuniversum wie "For All Mankind" spielt, aber aus sowjetischer Perspektive auf den Raumfahrt‑Wettlauf blickt.

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