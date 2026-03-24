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Schauspielerin Valerie Perrine mit 82 Jahren verstorben

Hollywood-Abschied

Schauspielerin Valerie Perrine mit 82 Jahren verstorben

24.03.2026, 10.02 Uhr
von Gianluca Reucher
Valerie Perrine, Oscar-nominierte Schauspielerin und bekannt aus "Lenny" und "Superman", ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Nach einem 15-jährigen Kampf gegen Parkinson bestätigt ihre Freundin Stacey Souther ihren Tod.
Valerie Perrine
Valerie Perrine ist im Alter von 82 Jahren gestorben.  Fotoquelle: Kevin Winter

In den 70er-Jahren feierte sie große Erfolge, wurde für ihre Rolle als Dustin Hoffmans Ehefrau in "Lenny" für einen Oscar nominiert und machte in "Superman" als Assistentin von Gene Hackmans Lex Luthor auf sich aufmerksam. Jetzt ist Valerie Perrine im Alter von 82 Jahren gestorben.

Ihre Freundin Stacey Souther bestätigte den Tod der Schauspielerin auf Facebook. Sie schrieb: "Mit tiefer Trauer teile ich die herzzerreißende Nachricht, dass Valerie von uns gegangen ist." Die US-Amerikanerin soll an den Folgen ihrer Parkinson-Erkrankung gestorben sein, der sie 15 Jahre lang "mit unglaublichem Mut und Menschlichkeit getrotzt und sich nie beklagt" habe, hieß es in dem Beitrag weiter. "Sie war eine wahre Inspiration, die ihr Leben in vollen Zügen gelebt hat – und was für ein großartiges Leben das war. Ohne sie erscheint die Welt weniger schön. Ich liebe dich, Valerie. Wir sehen uns auf der anderen Seite."

Zudem rief sie auf der Plattform "gofundme.com" in Absprache mit Perrines Familie zu Spenden für die Beisetzung auf. Wegen des langen Kampfes gegen die Krankheit seien die finanziellen Mittel der Schauspielerin erschöpft. "Helft uns, Valerie Perrine den Abschied zu bereiten, den sie verdient." Ihr letzter Wunsch: "Sie wollte im Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills beigesetzt werden. In der Stadt, die ihr Schicksal geprägt hatte."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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