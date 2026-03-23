Neue Staffel "LOL: Last One Laughing": Diese Stars kommen zu Michael Bully Herbig

Prime Video und Michael 'Bully' Herbig laden einmal mehr zum Lachwettstreit. Wer ins Rennen um die Nachfolge des amtierenden Siegers Ralf Schmitz geht, war bis dato jedoch noch unklar. Nun machte Amazon Nägel mit Köpfen und verriet die ersten fünf Namen, die bei der siebten Staffel um 50.000 Euro für den guten Zweck kämpfen. Unter anderem wirft Verwandlungskünstler Max Giermann seinen Hut in den Ring. Er weiß, wie es geht: In der zweiten Staffel des Erfolgsformats ging er als Sieger hervor.

Ebenfalls LOL-Erfahrung hat Michelle Hunziker – allerdings mit deutlich Luft nach oben. In der dritten Staffel musste Hunziker bereits als Zweite die Segel streichen. Auch Moderator Elton dürfte mit Ehrgeiz zurückkehren: In Staffel vier landete er lediglich im Mittelfeld. Carolin Kebekus und Olaf Schubert – beide sind ebenfalls Rückkehrer bei "LOL" – komplettieren die erste Runde Promis, die sich von Gastgeber Michael Bully Herbig unter striktem Lachverbot einsperren lassen.

So funktioniert "LOL: Last One Laughing" Am bewährten Erfolgsrezept der Prime-Video-Comedyshow ändert sich auch in den neuen Episoden nichts. Wer 50.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen will, darf keine Regung zeigen, wenn die Konkurrenz mit Stand-Up-Comedy und Improvisation Lacher auslösen will. Wer zweimal versagt, fliegt raus. Gastgeber Michael Bully Herbig schaut sich in seinem Kontrollraum jede Regung ganz genau an.

Insgesamt nehmen zehn Prominente an dem Experiment teil. Die neuen Folgen von "LOL: Last One Laughing" gibt es ab 14. Mai zu sehen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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