40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“ – diese Stars kommen zur Jubiläumsshow

2026 ist ein besonderes Jahr für den „ZDF-Fernsehgarten“. Seit 40 Jahren gehört die sommerliche Gute-Laune-Show zum ZDF-Repertoire – und hat entsprechend viele Fans. So schreibt das ZDF in einer Presseerklärung auch: „Und unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen.“ Am kommenden Sonntag, den 10. Mai 2026, gibt’s die erste Show des Jahres zu sehen. Gesendet wird wie immer vom Fernsehgartengelände, dem Lerchenberg in Mainz.

20 Shows erwarten die Zuschauer in diesem Jahr, wöchentlich, immer sonntags und wie immer im ZDF:

Folge 1: Sonntag, 10. Mai 2026, 12 Uhr - Motto: 40 Jahre Fernsehgarten

Folge 2: Sonntag, 17. Mai 2026, 12 Uhr - Motto: Schlagerparty

Folge 3: Sonntag, 24. Mai 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben

Folge 4: Sonntag, 31. Mai 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben

Folge 5: Sonntag, 7. Juni 2026, 12 Uhr - Motto: Vier Jahrzehnte-Mix

Folge 6: Sonntag, 14. Juni 2026, 12 Uhr - Motto: Fußball-Party

Folge 7: Sonntag, 21. Juni 2026, 12 Uhr - Motto: Discofox

Folge 8: Sonntag, 28. Juni 2026, 12 Uhr - Motto: Sommerparty

Folge 9: Sonntag, 5. Juli 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben

Folge 10: Sonntag, 12. Juli 2026, 12 Uhr - Motto: 90er Party

Folge 11: Sonntag, 19. Juli 2026, 12 Uhr - Motto: Mallorca

Folge 12: Sonntag, 26. Juli 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben

Folge 13: Sonntag, 2. August 2026, 12 Uhr - Motto: Rock im Garten

Folge 14: Sonntag, 16. August 2026, 12 Uhr - Motto: Italo-Schlager

Folge 15: Sonntag, 23. August 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben

Folge 16: Sonntag, 30. August 2026, 12 Uhr - Motto: Schlagerparty

Folge 17: Sonntag, 6. September 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben

Folge 18: Sonntag, 13. September 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben

Folge 19: Sonntag, 20. September 2026, 12 Uhr - Motto: Oktoberfest

Folge 20: Sonntag, 27. September 2026, 12 Uhr - Motto: Saison Finale

Musik, Service und Comedy: Auch in diesem Jahr gibt’s ein vielfältiges und spannendes Programm zu sehen. Besondere Gäste dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Und so nehmen Stars wie Palina Rojinski, Marti Fischer, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Twins on Ice, Deine Freunde, Peggy March, Hugo Egon Balder mit den Bad Falling Bostels und Stereoact x Lena Marie Engel die Zuschauer aus dem Alltag mit hinein in den Fernsehgarten.

Schlagerstars und eine Küchenparty Die erste von zwei großen Schlager-Partys steigt im „ZDF-Fernsehgarten“ am 17. Mai. Mit dabei sind Größen wie Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller und das Duo Fantasy. Am 24. Mai werden auf dem Lerchenberg die Kochlöffel geschwungen: Moderatorin Andrea Kiewel lädt Sonia Liebing, Francine Jordi und Joey Heindle zum großen Koch-Duell ein. International wird’s am 31. Mai bei der „Bingo-Party“, wenn Chris de Burgh auftritt, oder auch am 7. Juni, wenn beim „Vier Jahrzehnte-Mix“, die Spider Murphy Gang und Nino de Angelo für eine nostalgische Reise in die Vergangenheit sorgen.

Und hier gibt’s Tickets Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es entweder für die gesamte Saison oder für einzelne Shows. Für die einzelnen Shows gibt es drei Kategorien: Tischplatz Sitzplatz auf der Tribüne oder Stehplatz. Die ersten beiden Kategorien sind ausverkauft, Stehplätze sind für einige Shows noch erhältlich.