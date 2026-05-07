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40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“ – diese Stars kommen zur Jubiläumsshow

Sonntagsprogramm

40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“ – diese Stars kommen zur Jubiläumsshow

07.05.2026, 20.24 Uhr
von Natascha Unkel
Zum 40. Mal geht der „ZDF-Fernsehgarten“ in diesem Sommer an den Start. Welche Gäste dabei sein werden und unter welchen Mottos die Shows stehen, erfahrt ihr hier.
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel moderiert auch dieses Jahr wieder den "ZDF-Fernsehgarten".  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures

2026 ist ein besonderes Jahr für den „ZDF-Fernsehgarten“. Seit 40 Jahren gehört die sommerliche Gute-Laune-Show zum ZDF-Repertoire – und hat entsprechend viele Fans. So schreibt das ZDF in einer Presseerklärung auch: „Und unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen.“ Am kommenden Sonntag, den 10. Mai 2026, gibt’s die erste Show des Jahres zu sehen. Gesendet wird wie immer vom Fernsehgartengelände, dem Lerchenberg in Mainz.

20 Shows erwarten die Zuschauer in diesem Jahr, wöchentlich, immer sonntags und wie immer im ZDF:

Folge 1: Sonntag, 10. Mai 2026, 12 Uhr - Motto: 40 Jahre Fernsehgarten
Folge 2: Sonntag, 17. Mai 2026, 12 Uhr - Motto: Schlagerparty
Folge 3: Sonntag, 24. Mai 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben
Folge 4: Sonntag, 31. Mai 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben
Folge 5: Sonntag, 7. Juni 2026, 12 Uhr - Motto: Vier Jahrzehnte-Mix
Folge 6: Sonntag, 14. Juni 2026, 12 Uhr - Motto: Fußball-Party
Folge 7: Sonntag, 21. Juni 2026, 12 Uhr - Motto: Discofox
Folge 8: Sonntag, 28. Juni 2026, 12 Uhr - Motto: Sommerparty
Folge 9: Sonntag, 5. Juli 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben
Folge 10: Sonntag, 12. Juli 2026, 12 Uhr - Motto: 90er Party
Folge 11: Sonntag, 19. Juli 2026, 12 Uhr - Motto: Mallorca
Folge 12: Sonntag, 26. Juli 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben
Folge 13: Sonntag, 2. August 2026, 12 Uhr - Motto: Rock im Garten
Folge 14: Sonntag, 16. August 2026, 12 Uhr - Motto: Italo-Schlager
Folge 15: Sonntag, 23. August 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben
Folge 16: Sonntag, 30. August 2026, 12 Uhr - Motto: Schlagerparty
Folge 17: Sonntag, 6. September 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben
Folge 18: Sonntag, 13. September 2026, 12 Uhr - Motto: Wird noch bekannt gegeben
Folge 19: Sonntag, 20. September 2026, 12 Uhr - Motto: Oktoberfest
Folge 20: Sonntag, 27. September 2026, 12 Uhr - Motto: Saison Finale

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Musik, Service und Comedy: Auch in diesem Jahr gibt’s ein vielfältiges und spannendes Programm zu sehen. Besondere Gäste dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Und so nehmen Stars wie Palina Rojinski, Marti Fischer, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Twins on Ice, Deine Freunde, Peggy March, Hugo Egon Balder mit den Bad Falling Bostels und Stereoact x Lena Marie Engel die Zuschauer aus dem Alltag mit hinein in den Fernsehgarten.

Schlagerstars und eine Küchenparty

Die erste von zwei großen Schlager-Partys steigt im „ZDF-Fernsehgarten“ am 17. Mai. Mit dabei sind Größen wie Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller und das Duo Fantasy. Am 24. Mai werden auf dem Lerchenberg die Kochlöffel geschwungen: Moderatorin Andrea Kiewel lädt Sonia Liebing, Francine Jordi und Joey Heindle zum großen Koch-Duell ein. International wird’s am 31. Mai bei der „Bingo-Party“, wenn Chris de Burgh auftritt, oder auch am 7. Juni, wenn beim „Vier Jahrzehnte-Mix“, die Spider Murphy Gang und Nino de Angelo für eine nostalgische Reise in die Vergangenheit sorgen.

Und hier gibt’s Tickets

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es entweder für die gesamte Saison oder für einzelne Shows. Für die einzelnen Shows gibt es drei Kategorien: Tischplatz Sitzplatz auf der Tribüne oder Stehplatz. Die ersten beiden Kategorien sind ausverkauft, Stehplätze sind für einige Shows noch erhältlich.

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