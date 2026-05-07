Hayden Panettiere outet sich mit 36: "Fühle mich wohl dabei"

Es sei etwas, das sie "nie mit der Welt teilen konnte, weil es einfach nie der richtige Zeitpunkt war". Nun scheint für Hayden Panettiere der richtige Augenblick gekommen zu sein. Im Gespräch mit dem Magazin "Us Weekly" sprach die Schauspielerin zum ersten Mal offen über ihre Bisexualität. Sie fühle sich inzwischen "wohl dabei", dies zu tun. "Ja, ich bin bisexuell. Ich habe es gesagt!" Es sei "das erste Mal", dass sie es "laut ausspreche", offenbarte die 36-Jährige in dem Interview.

Am 19. Mai erscheint die Autobiografie des Filmstars. Auch in dem Buch mit dem Titel "This Is Me: A Reckoning" schreibt die Panettiere "vollkommen brutal ehrlich" über ihre sexuelle Orientierung. Sie habe sich bereits als Kind "viel mehr für Frauen als für Männer" interessiert, stellt sie im "Us Weekly"-Interview klar, und in der Vergangenheit auch Frauen gedatet. Ihre Bekanntheit habe ihr es jedoch erschwert, ihre Sexualität frei auszuleben – "weil draußen immer Paparazzi auf mich warteten". Sich wirklich emotional auf ihre Partnerinnen einzulassen, sei so nicht möglich gewesen. "Denn wenn ich mich verliebt hätte, hätte ich das nie verheimlichen wollen."

"Wir wollen alle großartige Eltern sein" Auch über ihre Beziehung zum ukrainischen Boxer Wladimir Klitschko schreibt die US-Amerikanerin in ihrem Buch. Sie gebe ihrem Ex-Partner und dem Vater ihrer 2014 geborenen Tochter nicht die Schuld für ihre Verfehlungen als Mutter, erklärte Panettiere gegenüber "Us Weekly": Sie sei nicht zuletzt aufgrund ihrer postpartalen Depression "weit davon entfernt" gewesen, ihre eigenen Ansprüche als Mutter zu erfüllen. Diese Erkenntnis sei "niederschmetternd" für sie gewesen.

"Ich bin in so vielerlei Hinsicht so perfektionistisch, dass es mir so wichtig war, zumindest eine gute Mutter zu sein", sagte Panettiere, "und es war ein vernichtender Schlag, als ich in meinen Augen nicht einmal eine halbwegs anständige Mutter sein konnte." Heute wisse sie: "Wir wollen alle großartige Eltern sein. Aber letztendlich machen wir immer Fehler, nur vielleicht nicht so viele wie ich."

In der Vergangenheit sprach Hayden Panettiere bereits mehrfach über ihre schwere Kindheit, ihre postpartale Depression sowie ihre jahrelange Alkohol- und Schmerzmittelsucht. Auch Letztere habe sie inzwischen überwunden.

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