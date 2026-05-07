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"Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro" Jasmin Gerat und Romina Küper lösen einen kniffligen Fall im Ersten

Krimi-Reihe

"Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro" Jasmin Gerat und Romina Küper lösen einen kniffligen Fall im Ersten

07.05.2026, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Nach einer zweijährigen Pause kehrt der "Kroatien-Krimi" mit spannenden Ermittlungen zurück. Stascha Novak und ihre neue Kollegin Valessa Matkovic lösen einen kniffligen Fall in Split.
"Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro"
Valessa Matkovic (Romina Küper, links) soll die Splitter Chefermittlerin Stascha Novak (Jasmin Gerat) als neue Ermittlerin unterstützen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin TV/Sinisa Glogoski
"Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro"
Ein allerletztes Mal fahren Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) und Stascha Novak (Jasmin Gerat) gemeinsam an einen Leichenfundort.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin TV/Sinisa Glogoski
"Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro"
In der Beachbar von Luka Staric (Christian Kuchenbuch, rechts) macht Stascha Novak (Jasmin Gerat) Bekanntschaft mit Drago Varga (Felix Klare).   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin TV/Sinisa Glogoski
"Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro"
Dass Valessa Matkovic (Romina Küper, links) ihnen bei den Ermittlungen immer einen Schritt voraus zu sein scheint, verblüfft ihre erfahrenen Kollegen Borko Vucevic (Kasem Hoxha) und Stascha Novak (Jasmin Gerat).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin TV/Sinisa Glogoski
"Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro"
Als Hauptkommissar Sebastian Bootz steht Felix Klare im Stuttgarter "Tatort" für gewöhnlich auf der Seite des Gesetzes. Im "Koratien-Krimi" spielt er nun einen eher zwielichtigen millionenschweren Playboy.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin TV/Sinisa Glogoski

Die Chefermittlerin Stascha Novak (Jasmin Gerat) bekommt in Split weibliche Unterstützung: Im 17. "Kroatien-Krimi" ermittelt sie erstmals zusammen mit Valessa Matkovic (Romina Küper) im Fall eines erstochenen Mandarinenbauern. Doch die "Neue" spielt nicht mit offenen Karten ...

ARD
Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro
Kriminalfilm • 07.05.2026 • 20:15 Uhr

Zwei Jahre mussten Fans der ARD Degeto-Reihe "Der Kroatien-Krimi" auf einen neuen Film warten. Zuletzt war die Reihe immer mit zwei neuen Filmen pro Jahr fortgesetzt worden. Vielleicht hängt die ungewöhnlich lange Pause mit dem Besetzungswechsel zusammen? Dass Hauptdarsteller Lenn Kudrjawizki, der seit der allerersten Folge aus dem Jahr 2016 den Kommissar Emil Perica verkörperte, aussteigt, ist immerhin schon seit vergangenem Jahr bekannt. "Zehn Jahre waren eine wunderbare Zeit", sagte der gebürtige Sankt Petersburger damals im NDR-Talk "DAS!". In "Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro" (Regie: Carolina Hellsgard, Buch: Christoph Darnstädt) erfährt das Publikum nun auch den erzählten Grund.

Emil Perica wurde befördert. Er wird die Leitung der Mordkommission in Šibenik übernehmen. Für die Splitter Chefermittlerin Stascha Novak (Jasmin Gerat), die seit 2020 im "Kroatien-Krimi" ermittelt, ist es ein schwerer Verlust: "Brigitta in London, meine Schwester nach Mailand, meinen Vater haben sie verlegt, und jetzt haust du auch noch ab", klagt sie frühmorgens am Bahnhof. "Du bekommst ja jemand neues", tröstet der Kollege.

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Die "Neue" beim "Kroatien-Krimi"

Valessa Matkovic wird von Romina Küper gespielt. Die 34-Jährige war unter anderem in der ersten Staffel der ORF/Netflix-Serie "Totenfrau" mit Anna Maria Mühe in der Hauptrolle zu sehen. In der ARD-Serie "Um Himmels Willen" spielte sie von 2019 bis 2021 außerdem die Novizin Sina. Ihr Engagement im "Kroatien-Krimi" bezeichnet Küper im Interview als "eine Bereicherung": Valessa sei für sie "eine wahnsinnig spannende Frauenfigur – sehr präsent, sportlich, energiegeladen und mit einem klaren Willen", erklärt sie.

Im Alleingang: Die "Neue" ermittelt heimlich undercover

Doch noch ehe Valessa Matkovic im Dienst ist, gibt es einen Leichenfund an der Jadro-Mündung: Vito Andic (Tomislav Krstanovic) starb durch drei Messerstiche in die Brust. Wie die Ermittlungen ergeben, war er Besitzer einer Mandarinenfarm und hatte kurz vor seinem Tod noch einen Streit mit Sandro Horvath (Tomislav Blazevic), Inhaber eines Bioladens. Offiziell ging es dabei um eine Marmeladenlieferung. Doch für ein Mordmotiv klingt das schon gewaltig dünn.

Da Sandro noch dazu wie vom Erdboden verschluckt scheint, sehen sich Novak und ihre neue Kollegin in seiner Wohnung um. Sie finden eine beachtliche Menge Drogen, versteckt in den Marmeladengläsern des Toten. Als Sandro Horvath kurz darauf ebenfalls tot aus dem Wasser gezogen wird, rückt zunehmend der Beachclub "Marianna" von Luka Staric (Christian Kuchenbuch) in den Fokus. Noch ahnt Novak nicht, dass ihre neue Kollegin hier bereits seit ein paar Tagen auf eigene Faust und undercover als Kellnerin arbeitet ...

Innovationen lassen grüßen

Warum? Diese Frage wird in dem 90-Minüter erst am Ende eher schlecht als recht beantwortet. Offen bleibt vorerst auch, was der millionenschwere Playboy Drago Varga ("Tatort"-Ermittler Felix Klare) mit alldem zu tun hat. Die zähen Ermittlungsarbeiten der Kommissarinnen geraten so über weite Strecken doch recht langatmig. Auch das Thema Drogen wurde inzwischen einfach zu oft in TV-Krimis behandelt, um auch nur ansatzweise innovativ zu wirken.

Wer trotzdem wissen will, wie es im "Kroatien-Krimi" weitergeht, kann das bereits am folgenden Donnerstag, 14. Mai, herausfinden: Dann zeigt das Erste um 20.15 Uhr den 18. Film "Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug", der an die Ereignisse des vorherigen Falls anknüpft. Regie führte abermals Carolina Hellsgard. Das Drehbuch stammt von Christoph Darnstädt, dem Stammautor der Reihe.

Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro – Do. 07.05. – ARD: 20.15 Uhr

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Romina Küper im Kroatien-Krimi
Interview mit Romina Küper

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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