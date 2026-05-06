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Heidi Klum wird zur lebendigen Statue auf der Met-Gala

Met-Gala Aufsehen

Heidi Klum wird zur lebendigen Statue auf der Met-Gala

06.05.2026, 10.14 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Bei der diesjährigen Met-Gala überraschte Heidi Klum mit einem ganz besonderen Outfit: Sie erschien in einem Kostüm einer antiken Statue und zog alle Blicke auf sich.
Heidi Klum
Heidi Klum war bei der diesjährigen Met-Gala scheinbar zu Stein erstarrt.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Dimitrios Kambouris
Heidi Klum
Heidi Klum war mit ihrer "Kleiderwahl" bei der diesjährigen Met-Gala der Hingucker des Tages.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Mike Coppola
Kim Kardashian
Aber auch andere Promis sorgten mit ihren Outfits für Aufsehen. Das Kleid von Unternehmerin und Reality-TV-Star Kim Kardashian erinnerte an ein Superheldinnen-Kostüm.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Mike Coppola
Lena Dunham
"Girls"-Darstellerin Lena Dunham trug ein leuchtend rotes Valentino-Kleid aus Federn und Pailletten.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Dimitrios Kambouris
Sabrina Carpenter
Liebeserklärung an das Kino: Das Dior-Kleid von Sängerin Sabrina Carpenter war komplett mit historischen Filmstreifen verziert.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Jamie McCarthy
Cher
Cher meldet sich auf der Met Gala eindrucksvoll zurück. Für ihr Comeback wählte sie ein elegantes schwarzes Kleid aus von Burberry, entworfen von Daniel Lee.   Fotoquelle: 2026 Getty Images/Jamie McCarthy

Sie ist bekannt dafür, sich gerne extravagant zu verkleiden, und auch bei der diesjährigen Met-Gala war Heidi Klum mit ihrer "Kleiderwahl" der Hingucker des Tages. Das Model war bei der Benefizveranstaltung für das Metropolitan Museum of Art kaum zu erkennen. Klum erschien verhüllt in einem Ganzkörperkostüm, das einen doch ungewöhnlichen Gegenstand darstellte.

Während andere Besucher der Veranstaltungen wie gewohnt auf opulente Ballkleider mit langen Schleppen sowie glitzernden Schmuckanhang setzten, lenkte Klum alle Blicke mit dem Kostüm einer antiken Statue auf sich. Der zementfarbene Schleier schien erstarrt an ihrem Körper, kunstvoll sahen auch die Falten aus. Auf dem Kopf trug die 52-Jährige eine Art Lorbeerkranz, an den Füßen Sandalen, beides ebenfalls in Steinoptik.

Heidi Klums Vorliebe für Stein

Über ihre Aufsehen erregende Aufmachung sagte Klum laut "Bild": "Ich kann sitzen, essen – alles! Es ist aus Schaum und Latex, total bequem." Allerdings sei es schwierig, damit auf die Toilette zu gehen, fügte sie hinzu. Außerdem sei es darunter "ein bisschen warm". Wenigstens konnte sie sich des Kostüms einigermaßen zügig entledigen. "Hinten ist irgendwo ein Reißverschluss – es dauert nur 20 Minuten, rauszukommen."

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Mehrere Medien verglichen das Kostüm mit Klums Verkleidungen für ihre berühmt-berüchtigten Halloween-Parties, für die sie sich ebenfalls gerne extravagant in Schale wirft. Im vergangenen Jahr war sie beispielsweise als Medusa erschienen, die Schreckgestalt aus der griechischen Mythologie. Das Stein-Motiv ist das verbindende Element beider Kostüme: Denn wer Medusa erblickt, so heißt es in der Sage, erstarrt augenblicklich zu einer steinernen Skulptur.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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