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So wohnt Beatrice Egli privat – das hätten die wenigsten erwartet

Persönlicher Einblick

So wohnt Beatrice Egli privat – das hätten die wenigsten erwartet

17.04.2026, 09.12 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli hält ihr Privatleben meist unter Verschluss. Umso spannender sind die Details, die sie über ihr Zuhause verrät.
Beatrice Egli redet.
Beatrice Egli liebt den Glamour auf der Bühne, doch zuhause ist ihr der Wohlfühl-Faktor am wichtigsten.  Fotoquelle: picture alliance / GEORG HOCHMUTH

Beatrice Egli gibt nur selten preis, wie sie abseits von Bühne, Kameras und Termindruck lebt. Umso aufschlussreicher wirken die wenigen Einblicke in ihre Wohnung am Zürichsee, die einen sehr privaten Blick auf die Sängerin erlauben. Dort zeigt sich nicht der gefeierte Schlagerstar, sondern eine Frau, die sich ganz bewusst einen ruhigen und persönlichen Rückzugsort geschaffen hat.

Beatrice Egli privat: So sieht ihre Wohnung am Zürichsee aus

Obwohl sich Beatrice Egli längst ein Leben im Luxus leisten könnte, lebt die Schlagersängerin bewusst bescheiden – in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee, in der sie sich seit Jahren zuhause fühlt. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist ihr besonders wichtig. Der Blick in ihre Räume zeigt schnell: Beatrice mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß dominiert, ergänzt durch sanfte, unaufdringliche Töne.

Am meisten Zeit verbringt sie im kombinierten Wohn- und Küchenbereich. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in einem dezenten Grau gestrichen. In der Küche findet sich ein Esstisch, umgeben von hellgrauen Samtstühlen. Auch beim Geschirr weiß die Sängerin genau, was sie möchte: Es soll schlicht sein. „So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat“, erklärt sie.

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Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)



So findet Beatrice Egli zuhause Ruhe

Viel Weiß und ein Hauch von zartem Rosa bestimmen die Atmosphäre in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Ein weißes Sideboard, zahlreiche Kissen und Bettwäsche – am liebsten aus Leinen – sorgen für eine ruhige, helle Umgebung. Auch ein weißer Schaukelstuhl gehört zur Einrichtung und vermittelt der Sängerin zusätzliche Geborgenheit.

„Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7“, sagt die 37-Jährige. Und damit ihr das gelingt, pflegt sie jeden Abend ein festes Ritual: Bevor sie schlafen geht, trägt sie in ein Buch ein, wofür sie an diesem Tag dankbar war.

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Darum trennt Beatrice Egli Beruf und Privatleben so strikt

Bei ihrem turbulenten Berufsalltag ist Beatrice Egli besonders wichtig, dass ihr Zuhause ein echter Rückzugsort bleibt. „Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein“, erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Regel. Deshalb sucht man in ihrer Wohnung vergeblich nach Preisen oder Auszeichnungen – die bewahrt sie bewusst im Proberaum auf.

Ihr Zuhause soll ein Ort sein, an dem sie herunterfahren und ganz bei sich sein kann. „Ich brauche diesen Abstand zu allem“, sagt die Metzgerstochter und beschreibt damit genau das, was ihre Wohnung für sie bedeutet: einen geschützten Raum, fernab vom Trubel der Öffentlichkeit.

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Warum die Küche Beatrice Eglis Lieblingsort zuhause ist

Bei der Wohnungsbesichtigung erzählte Beatrice Egli, dass sie besonders gern in ihrer Küche kocht – am liebsten gemeinsam mit Freunden. Entsprechend viel Zeit verbringt sie in ihrem offenen Wohn- und Kochbereich. Auch wenn sie versucht, Privates und Berufliches zu trennen, gelingt das nicht immer. Doch es gibt einen Ort, an den sie sich zurückzieht, sobald das Wetter mitspielt.

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„Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.“
Dort hat sie es sich so eingerichtet, dass sie alles tun kann: arbeiten, entspannen oder einfach nur draußen sein. „Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft“, sagte der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de.

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