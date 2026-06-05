Home News Star-News

Barbara Wussow privat: Das Liebesgeheimnis mit Ehemann Albert Fortell

Lange Ehe

Barbara Wussow privat: Das Liebesgeheimnis mit Ehemann Albert Fortell

05.06.2026, 11.56 Uhr
von Pamela Haridi
Beim Kennenlernen war Barbara Wussow noch Studentin, Albert Fortell acht Jahre älter. Trotz anfänglicher Widerstände wurde aus ihrer Begegnung eine Liebe fürs Leben.
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Barbara Wussow ist seit vielen Jahren mit ihrem Mann Albert Fortell verheiratet.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Hoffmann | AAPimages/Hoffmann

Auf dem „Traumschiff“ erlebt Barbara Wussow regelmäßig große Gefühle und bewegende Geschichten – privat dagegen ist ihr Liebesleben seit vielen Jahren erstaunlich ruhig, und das im besten Sinne. Die Schauspielerin steht seit Jahrzehnten an der Seite desselben Mannes, fern von Trennungsgerüchten, Schlagzeilen und öffentlichem Liebesdrama. Gerade diese stille Beständigkeit macht ihre Ehe in einer oft rastlosen Unterhaltungswelt so besonders.

Barbara Wussow und Albert Fortell: So begann ihre große Liebe

Kennengelernt haben sich Barbara Wussow und Albert Fortell bereits in den frühen 1980er-Jahren. Damals war sie 21 Jahre alt, Studentin und Tochter der Schauspiellegende Klausjürgen Wussow († 78) und der Schauspielerin Ida Krottendorf († 71). Fortell ist acht Jahre älter, was zunächst für Widerstände in ihrem Elternhaus sorgte. Die zarte Beziehung endete, bevor sie richtig beginnen konnte. Doch das Schicksal hatte offenbar andere Pläne: Rund zwei Jahre später begegneten sich die beiden erneut.

Der erste Kuss ergab sich auf der Rückfahrt vom Wiener Opernball - diesmal sollte die Verbindung halten. „Was mich fasziniert hat: Albert war ein Herr, ein Gentleman. Er sah zwar nicht so aus wie mein Märchenprinz, weil die immer schwarze Locken haben müssen, das hat er nicht. Alain Delon († 88) war mein absolutes Idol, nie Robert Redford († 89). Aber Albert hat mich in seiner sehr, sehr gescheiten und witzigen Art rumgekriegt“, erzählte die Schauspielerin in einem Exklusiv-Interview mit dem Magazin InTouch. Am 26. Mai 1990 gaben sich Barbara Wussow und Albert Fortell am Wörthersee das Ja-Wort. 2025 feierten sie demnach ihren 35. Hochzeitstag.

Derzeit beliebt:
>>Vom DDR-Sport zum „Fernsehgarten“: Andrea Kiewels bewegte Karriere
>>Carmen Geiss mit frechem Schlafzimmer-Kommentar: "Dass ich das in meinem Alter noch erleben darf"
>>"American Pie": Das machen die Stars der 90er-Kultkomödie heute
>>25 Jahre ohne Anthony Quinn: Der unvergessene Hollywood-Star

Barbara Wussows Mann Albert Fortell: Karriere, Beruf und Privatleben

Albert Fortell, geboren 1952 in Wien, fällt durch einen ungewöhnlichen Werdegang auf. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften und schloss das Studium mit dem Magister ab. Parallel absolvierte er eine Schauspielausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar. Später folgten Workshops in Salzburg und Los Angeles, wo Fortell mehrere Jahre lebte und Mitglied der Screen Actors Guild wurde.



Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Private Einblicke in Gil Ofarims Leben: Wie und wo wohnt der Dschungel-König? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Und wie steht es um die Frauen?
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim

Albert Fortell als Schauspieler: Diese Serien und Filme machten ihn bekannt

Bekannt wurde Fortell durch zahlreiche TV-Produktionen, darunter „Schlosshotel Orth“ und „Die Alpenklinik“. Ferner war er in „Der Bergdoktor“, „Rosenheim-Cops“ und „Sturm der Liebe“ sowie der Komödie „Höllische Nachbarn – nur Frauen sind schlimmer“ (2000) zu sehen. Er war auch international aktiv, etwa in Filmen wie „Red Heat – Unschuld in Ketten“ (1985) oder „Little Nikita“ aus dem Jahr 1988 an der Seite von Sidney Poitier († 94) und River Phoenix († 23). Neben der Schauspielerei arbeitet er als Drehbuchautor und ist darüber hinaus kulturell vielseitig engagiert.

Barbara Wussow über ihre Ehe: Warum die Liebe mit Albert Fortell hält

Warum ihre Ehe so lange hält, erklärte Barbara Wussow offen gegenüber „Welt“: „Wir sind nicht deckungsgleich. Wir sind zwar gleich was Lebensformen, ethisch-moralische Werte und Kindererziehung angeht, aber wir sind sehr verschieden, was unsere Charaktere betrifft.“ Sie beschreibt sich als impulsiv, ihn als ruhig, pragmatisch und bodenständig. Fortell wiederum schwärmt von der Natürlichkeit und Ausstrahlung seiner Frau und davon, dass sie auch nach all den Jahren nichts von ihrem Charme verloren habe. „Außerdem“, so Fortell weiter „hat sie eine Erotik, die mich total fesselt.“

Von TV-Legenden zu stillen Rückzügen: Die Stars der „Schwarzwaldklinik“ heute
Einige blieben Dauerbrenner im Fernsehen, andere verschwanden fast völlig. So unterschiedlich verlief das Leben nach dem Serienhit.
Barbara Wussow & Co.

Barbara Wussow privat: So lebt sie mit Albert Fortell und den Kindern

Das Paar hat zwei Kinder: Nikolaus, geboren 1998, und Johanna, die 2005 zur Welt kam. Während Sohn Nikolaus bereits als Zauberkünstler vor Publikum auftrat und sogar gemeinsam mit seiner Mutter auf dem „Traumschiff“ vor der Kamera stand, meidet Johanna ganz bewusst die Öffentlichkeit.

Keine Skandale, kein lautes Liebesgetöse - dafür Beständigkeit, Respekt und Humor. Barbara Wussow und Albert Fortell gehören zu jenen Paaren, die demonstrieren, dass eine lange, erfüllte Beziehung im Showbusiness möglich ist. Vielleicht wirkt ihre Liebe auch deshalb so glaubwürdig, weil sie nicht inszeniert ist, sondern natürlich gelebt wird.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

"Was ist das für ein Vollpfosten": Mike Krügers Frau ließ ihn beim ersten Kennenlernen abblitzen
Holpriger Start
Mike Krüger und seine Ehefrau Birgit
Christin Stark über Ehe mit Matthias Reim: "Sehen uns gefühlt nur Backstage"
Schlager-Powerpaar
Christin Stark und Matthias Reim
Markus Lanz gibt Einblicke in seine Erziehungsmethoden
Familienleben von Lanz
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
So wohnt Beatrice Egli: Die private Seite des Schlagerstars
Privates Refugium
Beatrice Egli lächelt.
So sah Stefan Mross zu Beginn seiner Karriere aus
Volksmusik-Ikone
Stefan Mross
Laura Wontorra und Riccardo Basile – Neue Liebe in der Fußball-TV-Welt?
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
"Nach uns der Rest der Welt": Kritik zum ARD-Drama mit Julius Gause
Jugenddrama
Nach uns der Rest der Welt
"Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich": Kritik zum Doku auf 3sat
Touristenansturm
Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich
Von Beatrice Egli bis Alexander Klaws: Das wurde aus den DSDS-Gewinnern
DSDS-Erfolge
2013: Beatrice Egli
„Die Bachelors“ 2026: Das sind die Kandidatinnen im Überblick
Datingshow
Tim und Sebastian (die neuen Bachelors)
Hohe Kosten, harter Druck: Wie sicher ist der ZDF-„Fernsehgarten“?
Weniger Live-Unterhaltung
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
"Ich will hier nicht sterben!": RTL-Hofdame wird auf dem Klo von Schlange überrascht
Schlangen-Schock
"Bauer sucht Frau International"
Bei der Heim-EM war er Stammspieler: MagentaTV gibt neuen WM-Experten bekannt
Robert Andrich als WM-Experte
Robert Andrich
"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni
Quiz-Show mit Esther Sedlaczek
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
Jessica Simpson blickt auf Sucht zurück: "War jemand, vor dem ich Angst hatte"
Emotionales Konzert
Jessica Simpson
Nach Krebsdiagnose: So geht es Barry Manilow
Comeback nach Krebs
Barry Manilow
Spannender Justizthriller: "Die Jury" mit Matthew McConaughey auf Nitro
Gerichtsthriller
Die Jury
Russell Crowe kämpft wieder: "Gladiator" auf ProSieben
Historische Filmkunst
"Gladiator"
Public Viewing 2026: Die kleine Version des großen Spektakels
Mini-WM-Party
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
"Konnte eine Minibar leeren": Tom Holland blickt auf Alkoholexzesse zurück
Tom Holland clean
Tom Holland
"Sketch History – USA Spezial": ZDF feiert 250 Jahre USA satirisch
US-Geschichte mal anders
"Sketch History - USA Spezial"
"Mord im Mittsommer – Tod im Fischernetz": Wenn Romantik auf Mord trifft
Nach den Bestsellerromanen von Viveca Sten
Mord im Mittsommer - Tod im Fischernetz
"Anstößige Inhalte": YouTube entfernt Video von Barbara Schöneberger
YouTube-Bann
Barbara Schöneberger
"Mexiko: WM im Schatten der Kartelle": Ist das Land zu gefährlich für eine Fußball-WM?
Doku über die bedenkliche Sicherheitslage
Mexiko: WM im Schatten der Kartelle
"Zaz – Sounds like Art": Einblicke in Zazs persönliches und künstlerisches Leben
Kunst und Musik vereint
Zaz - Sounds like Art
"German Cops": Deutsche Ermittler in den USA
Kultur-Clash und Blaulicht
German Cops
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
Bodyshaming und Hasskommentare: So geht Beatrice Egli damit um
Egi's Selbstbewusstsein
"Volle Kanne"
Kelly Family: Der bittere Streit um ihren Nummer-eins-Song "I Can't Help Myself"
Bravo-Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Kritik an ZDF-„Fernsehgarten“: Zuschauer kritisieren Preise, Pannen und Programm
Kritik
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.