„Die Bachelors“ 2026: Das sind die Kandidatinnen im Überblick

Ab dem 06. Mai werden wieder fleißig Rosen verteilt. Wie auch schon die letzten beiden Jahre von zwei duften Junggesellen. Diese Saison zu erobern: Tim Reitz, 35, aus Köln und Sebastian Paul, 33, aus Düsseldorf. In Südafrika dürfen sie die unterschiedlichsten Frauen kennenlernen. Vielleicht entsteht mit einer sogar Liebe.

Amy

Das Model steht auf großgewachsene, muskulöse, tätowierte Männer. Zumindest das Kriterium „braune Haare“ erfüllt Tim. Ob das der 25-Jährigen genügt? Amy wohnt in Essen und ist auch als Content Creatorin tätig. Sie selbst beschreibt sich als lustig, ehrlich und ehrgeizig. Sportlich ist sie ebenfalls: Kürzlich absolvierte sie einen Hindernislauf über 42 Kilometer. Das wird den Personaltrainer Sebastian vielleicht beeindrucken.

Chiara

Die 33-Jährige ist seit acht Jahren Single und sucht ihr Liebesglück nun bei „Die Bachelors“. Sie geht mit ernsten Absichten in die Show, denn sie ist bereit, sich auf einen neuen Partner einzulassen. Als Storemanagerin eines Brautmodengeschäfts steht sie mit beiden Beinen im Leben. Mit ihren Werten Respekt, Ehrlichkeit und emotionaler Reife wird sie bestimmt bei Bachelor Tim punkten. Ihr Zukünftiger sollte mindestens 1,85 Meter groß sein, dunkle Haare haben und einen Drei-Tage-Bart tragen. Sie lebt in Baden-Baden.

Isabel

Isabels Traummann sollte extrovertiert, direkt und herzlich sein. Ihr Berufsalltag als Bankkauffrau ist eher wenig abenteuerlich, umso rasanter soll es in ihrer Freizeit zugehen. Sie wünscht sich Dates in Freizeitparks und Karaokebars. Sie ist 29 Jahre jung und kommt aus München.

Janette

Janette, 26, hat eine schwierige Beziehung hinter sich, aus der sie jedoch gestärkt und geheilt hervorgeht. Äußerlichkeiten sind ihr bei einem Partner nicht so wichtig. Er muss lediglich eine „besondere Aura“ haben. Verlässlich und vertrauensvoll sollte er ebenfalls sein. Sie selbst ist ein offener Mensch, der Dinge niemals schwarz-weiß sieht. Als Schornsteinfegerin aus Bremen hat sie den wohl ungewöhnlichsten Beruf innerhalb der Kandidatinnen.

Jennifer

Jenny musste in ihrem kurzen Leben von 30 Jahren einige Schicksalsschläge überwinden: Vor 15 Jahren überlebte sie einen Autounfall, bei dem sie schwerste Verbrennungen erlitt. Ihre Cousine kam bei diesem Unfall leider zu Tode. Nur wenige Jahre später verstarb ihre Mutter überraschend an einem Herzinfarkt. „Man kann sich das Leben schön machen, man muss es nur wollen“, lautet ihr Motto. Ihr Zukünftiger sollte empathisch sein, so wie sie. Sie wohnt in Aschaffenburg und bereist als Flugbegleiterin die Welt.

Joeleen

Die 34-Jährige dachte einst, ihren Traummann gefunden zu haben. Doch die Ehe scheiterte. Nach zwei Jahren als Single und persönlicher Weiterentwicklung ist sie bereit, das Abenteuer Liebe noch einmal zu wagen. Seit ihrem Ehe-Aus ist sie reflektierter und unabhängiger geworden. Ihr neuer Partner sollte selbstbewusst, charakterstark und kommunikativ sein. Die Hamburgerin, die als Verkäuferin im Luxuseinzelhandel arbeitet, möchte mit ihrer positiven und neugierigen Art überzeugen.

Jolina

Jolina, 30, gibt es nur im Doppelpack. Wenn der Neue an ihrer Seite ihren Hund Mogli nicht mag, muss er leider gehen. Ansonsten fände sie’s schön, wenn er ehrlich, lustig und zuverlässig ist. Sie kommt aus Oberhausen und arbeitet als Bürokauffrau und Nageldesignerin.

Josi

„Ich bin ein Berlin-City-Girl, das krasse Positivität versprüht“, sagt die 32-Jährige über sich selbst. Sie studierte Lehramt, arbeitet nun jedoch in ihrem Traumjob als Moderatorin. Ihr Traummann sollte Musik genauso lieben wie sie. Humorvoll muss er sein und gut zuhören können. Ob sie einen der beiden Junggesellen mit ihrer offenen, lauten und extrovertierten Art für sich gewinnen wird?

Juliana

Die gebürtige Kolumbianerin ist – eigenen Angaben zufolge – loyal und warmherzig. Auf jeden Fall ist sie tierlieb, denn sie arbeitet als Pferdeosteopathin und mit Menschen als Physiotherapeutin. In ihrer Freizeit begeistert sie sich für den Reitsport. Ihr Zukünftiger sollte Sportlichkeit, Humor und Leidenschaft mitbringen. Seit drei Jahren ist die 33-Jährige Single. „Ein Kuss beim ersten Date ist safe drin.“ Da haben auch die beiden Bachelors nichts dagegen.

Katalina

Das Model sieht süß und zart aus, ist in Wahrheit aber richtig taff. Ihre Karriere als Profirugby-Spielerin musste sie verletzungsbedingt aufgeben. Das beeindruckt sicher Bachelor Sebastian, der auch Profisportler ist. Wenn sie nicht modelt, studiert sie in München. Nach sechs langen Single-Jahren ist die 24-Jährige bereit für was Festes.

Katarina

Katarina ist 26 Jahre jung und lebt in derselben Stadt wie Bachelor Sebastian: Düsseldorf. Dort arbeitet sie als Sales Consultant. Nach einer langen Situationship sucht sie nun etwas Ernstes, denn eine feste Beziehung hatte sie noch nie. Ihr Zukünftiger sollte lustig, ehrlich und loyal sein.

Kim

Die 32-Jährige hat nach zwei Jahren das Single-Dasein satt. Drum bewarb sie sich bei „Die Bachelors“. Sie ist mit Ex-Bachelor Dominik Struckmann befreundet. Wie er hofft sie ihr Glück bei RTL zu finden. Wichtig ist ihr ein bodenständiger, herzlicher Mann mit ernsten Absichten. Die Frankfurterin arbeitet als Social-Media- & Creator-Managerin.

Laura

Die 33-jährige Bankreferentin möchte es irgendwann von Mainhattan nach Manhattan schaffen und dort leben. Laura betreibt einen Reality-Podcast. Ob da die Partnerfindung bei „Die Bachelors“ wirklich ihre Priorität ist oder nicht viel mehr ihre eigene Reality-Karriere zu starten? Neben einem sportlichen Mann, mit dunklem Haar und braunen Augen schlägt ihr Herz für ihre zwei Katzen und ihren Pflegehund.

Lia

„Leb dein bestes Leben, hör auf dein Herz und nicht auf die Meinung anderer.“ Als Content-Creatorin bestimmt keine schlechte Einstellung. Lias Traummann sollte wie sie selbstbewusst sein, sportlich, groß und wissen, was er im Leben will. Die 25-Jährige war noch nie in einer Beziehung und hofft bei „Die Bachelors“ auf ihr erstes großes Liebesabenteuer. Sie wohnt in Cloppenburg.

Lili-Marie

Die Hamburgerin steht auf Authentizität! Humorvoll und warmherzig muss der Mann an ihrer Seite ebenfalls sein. Neben ihrem Wirtschaftspsychologie-Studium arbeitet die 26-Jährige als Fitnesstrainerin. Der Partner an ihrer Seite sollte Sport so lieben wie sie. Wenn das Sebastian hört, ist er bestimmt gleich Feuer und Flamme! Als Halb-Französin habe sie das Flirten im Blut, wie sie selbst sagt.

Michelle

Michelle ist 28 und die Cousine der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und Bachelorette Jessica Haller. Nun möchte auch sie ihr Liebesglück bei einem der Bachelors finden. „Mein größter Traum ist es, die Welt zu bereisen und auszuwandern.“ Da ist Bachelor Sebastian, der auch leidenschaftlich gern reist, bestimmt der Richtige für sie! Außerdem schlägt ihr Herz für Fußball, ganz besonders für Schalke 04. Sie arbeitet als medizinische Fachangestellte und kommt aus Essen.

Miri

Miri lebt wie Josi in Berlin, stammt allerdings gebürtig aus Österreich. In der Hauptstadt arbeitet sie als Immobilienverwalterin. Seit ihrer Kindheit schaut und liebt sie „Der Bachelor“. Mit ihrer Teilnahme erfüllt sie sich ihren langgehegten Wunsch, einmal selbst dabei zu sein. Optisch darf ihr Zukünftiger gern etwas fülliger sein, denn sie steht auf „Kuschelbären“. Dementsprechend sollte er auch Haare haben, die er aber unter einem Cap verstecken darf. „Mein Kopf und meine Gedanken sind so ein schöner, lustiger Ort, dass ich nie lange traurig sein kann“, sagt die 28-Jährige über sich selbst.

Nadja

Nadja ist 28 Jahre alt, Steuerberaterin und lebt selbstbewusst und unabhängig in Stuttgart. Ihre letzte Beziehung hielt neun Jahre. Nach zwei Jahren ohne Partner ist sie bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite. „Einen Partner zu haben, sollte ein Add-on sein, kein Must-have.“ Diese Ansicht teilt sie mit Bachelor Tim. Ihr Traummann sollte höflich, bodenständig und lebensbejahend sein.

Natalie

„Aura und Charisma sind viel wichtiger als die Optik“, sagt die 29-jährige Jobcoach aus Bremerhaven. In ihrer letzten Partnerschaft, die nun gute fünf Jahre zurückliegt, wurde sie betrogen. Deshalb bilden Ehrlichkeit und Vertrauen die Basis für eine glückliche Beziehung für sie. Tim und Sebastian von sich überzeugen möchte sie mit Humor, Lebensfreude, Spontanität und Tiefgründigkeit.

Paulina

Die studierte Ethnologin verspricht den Zuschauerinnen und Zuschauern: „Ich werde all in gehen und dabei jeden Moment genießen.“ Die Frankfurterin reist gern und ist abenteuerlustig. Entsprechend sollte ihr Zukünftiger mit ihr mithalten können: Ein Adrenalin-Junkie sollte er sein, spontan, aber auch einfühlsam. Die 29-jährige Schönheit hat schon einige Misswahlen gewonnen.

Vivien

Wie Bachelor Sebastian ist Vivien, 28, auf der Suche nach einem Partner, mit dem sie eine Familie gründen kann. Für ihren Ex ist sie sogar nach Barcelona gezogen, ist nun aber wieder seit vier Jahren Single. Über sich selbst sagt sie, dass sie abenteuerlustig, tiefgründig und für jeden Spaß zu haben sei. In Weingarten arbeitet sie als Assistenz der Geschäftsleitung.

Yana

Yana, 32, lebt und arbeitet als Marketing Managerin in einer Kanzlei in Berlin. Gemeinsam mit Bachelor Sebastian ist ihr die Liebe zum Sport. Sie gewann früher sogar einen Meistertitel in der Leichtathletik. Sich selbst bezeichnet die studierte Juristin als neugierig und bodenständig.