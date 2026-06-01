"Requiem für einen Freund": Kritik zum Thriller mit Jan Josef Liefers

"Requiem für einen Freund" ist ein besonderer Film. Nicht, weil ein deutscher Thriller im ZDF noch immer ein wenig Seltenheitswert besitzt. Nicht, weil Jan Josef Liefers darin mit der Figur des Anwalts Vernau zum sechsten Mal eine Art Zwilling seiner Münsteraner "Tatort"-Figur Boerne verkörpert. Sondern, weil der Film nach dem gleichnamigen Roman von Elisabeth Herrmann eine der ersten hiesigen Produktionen darstellte, die zu Beginn der Pandemie unter Corona-Bedingungen entstanden waren. Bis auf kleinere Anspielungen merkt man das dem Streifen, den das Zweite nun zur besten Sendezeit wiederholt, nicht an. Entstanden ist ein komplex erzählter Kriminalthriller mit politischer Schlagseite, gelungenem Spannungsaufbau und einigen humorvollen Momenten.

Requiem für einen Freund Krimi • 01.06.2026 • 20:15 Uhr

Liefers verkörpert abermals den Rechtsanwalt Joachim Vernau, der in Attitüde und Süffisanz durchaus dem Münsteraner Gerichtsmediziner Boerne ähnelt – der Zuschauer findet sich jedenfalls gleich zurecht. Im Gegensatz zum Eigenbrötler Boerne hat Vernau jedoch an vielen Fronten zu kämpfen: Vor Gericht vertritt er seine Mutter Hildegard (Elisabeth Schwarz) und deren als Witz-Sidekick eingebaute Freundin Hüthchen (Carmen-Maja Antoni), die Opfer der Räumungsklage eines Immobilienhais geworden sind. Doch in die Verstrickungen der Berliner Immobilienbranche dringt der als Anwalt der Guten inszenierte Vernau bald noch weiter vor.

Die Gegenseite verkörpert Reichen-Anwalt Sebastian Marquardt (August Zirner), ein alter Freund von Vernau, der anders als jener aber durchaus auch korrupte Baulöwen und bestechliche Politiker berät. Dass er dadurch um einiges mehr verdient als sein alter Kumpel, gehört zu den Missständen, die der Thriller unter Regie von Josef Rusnak durchaus sehenswert anprangert. Aber es wird noch schlimmer: Vernau gerät plötzlich in eine unappetitliche Melange aus Betrug, Gier und Mafiamethoden.

Der Schlamassel beginnt damit, dass ein Steuerprüfer Vernau in tiefster Nacht anruft – und von einer brisanten Restaurantrechnung berichtet, die dem Rechtsanwalt zum Verhängnis werden könnte. Damals – vier Jahre zuvor – war Vernau mit ebenjenem Freund Marquardt in einem Edel-Restaurant essen. Was könnte wohl dahinterstecken? Nichts Gutes jedenfalls: Als Vernau in die Kanzlei des Steuerprüfers fährt, findet er ihn dort tot vor – ermordet. Als wäre das nicht genug, verschwindet plötzlich auch noch Marquardt, der Vernau vorher immerhin noch verraten konnte, dass er verschuldet ist und eine Ehekrise samt neuer Geliebter hat.

Immobilienbetrug in der Hauptstadt Vernau nimmt die Dinge selbst in die Hand: Gemeinsam mit seiner Kollegin Marie-Luise Hoffmann (Stefanie Stappenbeck) recherchiert er – und findet heraus, dass der Steuerprüfer offenbar drauf und dran war, einen großen Immobilien-Korruptionsfall aufzudecken. In diesem Zusammenhang erfährt das inoffizielle Ermittlerduo auch, dass eine Staatsanwältin am Tag des Restaurantbesuchs Suizid beging – und dass Marquardts Geliebte und Mitarbeiterin Tatjana Wolgast (Irina Potapenko) irgendwie involviert ist. Und was wäre eine filmische Abhandlung über die Tiefen der Berliner Immobilienbranche ohne clanähnliche Strukturen – selbstverständlich angeführt von "4 Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan alias Adil Kalaman.

Vernau gerät in einen Korruptionsskandal voller gefährlicher Typen – und bald auch in Lebensgefahr. Das ist bisweilen etwas chaotisch inszeniert, erhält seinen Charme aber durch viel Humor, der sich besonders in den Seitenhieben auf die damalige Coronakrise zeigt: "Das ist mein Homeoffice. Schwierige Zeiten, aber ich versuch das Beste draus zu machen." – "Das versuchen wir alle", heißt es andeutungsvoll an einer Stelle. "Wir nehmen kein Bargeld. Die Dinger sind echte Virenschleudern", an einer anderen. Auch die Inszenierung stimmt – getragen vom Schauplatz Berlin, gewohnt ambivalent dargestellt zwischen abgeranzten Ecken am Kottbusser Tor, vornehmen Edelläden und potenziellem Bauland auf dem Tempelhofer Feld.

"Berlin verändert sich, vielleicht schneller als andere deutsche Städte, und hat schon mehr als einen Skandal hinter sich, von dem man nicht gedacht hätte, dass so was überhaupt möglich ist", so Hauptdarsteller Jan Josef Liefers über die Berliner Problematik zwischen Wohnungsnot, Bauspekulanten und korrumpierbarer Politik, die wohl dennoch mehr oder minder auf fast jede deutsche Großstadt zutrifft – und in "Requiem für einen Freund" unerwartet komplex aufgearbeitet wird.

Anfang des Jahres feierte Vernau im aktuellen neunten Krimi "Der schwarze Schwan" nach längerer Abwesenheit ein kleines Comeback – und stand darin sogar selbst unter Mordverdacht. Informationen über einen möglichen nächsten Film gibt es derzeit nicht, angesichts zuletzt rund sechseinhalb Millionen Zuschauender dürfte die Reihe aber fortgesetzt werden.

Requiem für einen Freund – Mo. 01.06. – ZDF: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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