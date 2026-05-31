"sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland": Die Übertragung im ZDF

Die Koffer sind gepackt, das Ziel ist klar: New Jersey, Finale am 19. Juli. Wie wird wohl die Stimmung sein, wenn der DFB-Tross in Kürze zum großen WM-Abenteuer in Amerika, Mexiko und Kanada aufbricht? Die Antwort auf die Frage liegt zu weiten Teilen sicher auch auf dem Rasen in Mainz: Zwei Tage vor dem Abflug trifft Deutschland auf Finnland. Das ZDF überträgt das letzte Vorbereitungsspiel auf heimischem Grund live. Oliver Schmidt wird die Partie mit Unterstützung der "sportstudio"-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker kommentieren (Moderation: Katrin Müller-Hohenstein).

sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland Sport • 31.05.2026 • 20:15 Uhr

Eines der spannendsten Themen rund um die deutsche Nationalmannschaft war zuletzt die Torwartfrage. Nach vielen Diskussionen um das Comeback von Manuel Neuer (der Bayern-Keeper hatte seine DFB-Karriere 2024 eigentlich beendet) wurde zunächst spekuliert, dass der 40-Jährige gegen Finnland erstmals wieder das Tor hüten konnte. Inzwischen ist aber klar: Neuer muss aufgrund anhaltender Wadenprobleme noch warten, an seiner Stelle wird noch einmal Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen.

Im Anschluss an das Testspiel: "World Cup – Mit Tommi Schmitt" Finnland, aktuell Platz 73 in der FIFA-Weltrangliste und nicht für die WM-Endrunde qualifiziert, ist bestimmt kein einfacher Gegner, wurde von dem Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann aber mutmaßlich nicht als echter Härtetest ausgewählt. So einer folgt dann eher mit dem finalen Vorbereitungsspiel am Sonntag, 6. Juni, gegen WM-Gastgeber USA (19.05 Uhr, RTL). Das erste Vorrundenspiel von Kimmich und Co. findet am Sonntag, 14. Juni, gegen Curacao statt (18 Uhr, im Ersten).

Wenn Kimmich, Neuer und Co. nun also im Test gegen die Finnen antreten (Anstoß: 20.45 Uhr), ist auch das Warmlaufen im TV längst in vollem Gange. So können Fans nach dem Abpfiff in Mainz gleich dranbleiben für "World Cup – Mit Tommi Schmitt". Ähnlich wie schon vor zwei Jahren für die EM begleitete Schmitt über eine gesamte Saison drei Spieler auf ihrem Weg zum großen WM-Spektakel. Diesmal trifft der Moderator, Podcaster und leidenschaftliche Fußball-Fan die Kicker Nadiem Amiri, Nick Woltemade und David Raum. Die Ausstrahlung der 90-minütigen ZDF-Doku von Leonard Claus und Christian Twente beginnt um 23.45 Uhr.

sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland – So. 31.05. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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