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"sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland": Die Übertragung im ZDF

WM-Vorbereitung

"sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland": Die Übertragung im ZDF

31.05.2026, 06.45 Uhr
von John Fasnaugh
Der DFB startet seine Reise zur WM 2026 mit einem Testspiel in Mainz gegen Finnland. ZDF überträgt live, Baumann ersetzt Neuer im Tor. Im Anschluss folgt eine spannende Doku mit Tommi Schmitt.
Joshua Kimmich
Derzeit einer der wichtigsten Spieler im DFB-Team: Joshua Kimmich wird alles dafür tun, den WM-Test gegen Finnland möglichst positiv zu gestalten.  Fotoquelle: Getty Images/Shaun Botterill
Katrin Müller-Hohenstein
Katrin Müller-Hohenstein moderiert den Testspiel-Abend im ZDF.  Fotoquelle: ZDF/Nadine Rupp
World Cup - Mit Tommi Schmitt
Die 90-minütige Doku "World Cup - Mit Tommi Schmitt" begleitet drei Spieler auf dem Weg zur WM.  Fotoquelle: ZDF/Fabio Rizzetto
Manuel Neuer
Manuel Neuer trat 2024 aus der Nationalmannschaft zurück, soll bei der WM 2026 aber doch wieder das Tor hüten. Feiert er im Test gegen Finnland sein Comeback?  Fotoquelle: Getty Images/Alexander Hassenstein

Die Koffer sind gepackt, das Ziel ist klar: New Jersey, Finale am 19. Juli. Wie wird wohl die Stimmung sein, wenn der DFB-Tross in Kürze zum großen WM-Abenteuer in Amerika, Mexiko und Kanada aufbricht? Die Antwort auf die Frage liegt zu weiten Teilen sicher auch auf dem Rasen in Mainz: Zwei Tage vor dem Abflug trifft Deutschland auf Finnland. Das ZDF überträgt das letzte Vorbereitungsspiel auf heimischem Grund live. Oliver Schmidt wird die Partie mit Unterstützung der "sportstudio"-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker kommentieren (Moderation: Katrin Müller-Hohenstein).

ZDF
sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland
Sport • 31.05.2026 • 20:15 Uhr

Eines der spannendsten Themen rund um die deutsche Nationalmannschaft war zuletzt die Torwartfrage. Nach vielen Diskussionen um das Comeback von Manuel Neuer (der Bayern-Keeper hatte seine DFB-Karriere 2024 eigentlich beendet) wurde zunächst spekuliert, dass der 40-Jährige gegen Finnland erstmals wieder das Tor hüten konnte. Inzwischen ist aber klar: Neuer muss aufgrund anhaltender Wadenprobleme noch warten, an seiner Stelle wird noch einmal Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen.

Im Anschluss an das Testspiel: "World Cup – Mit Tommi Schmitt"

Finnland, aktuell Platz 73 in der FIFA-Weltrangliste und nicht für die WM-Endrunde qualifiziert, ist bestimmt kein einfacher Gegner, wurde von dem Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann aber mutmaßlich nicht als echter Härtetest ausgewählt. So einer folgt dann eher mit dem finalen Vorbereitungsspiel am Sonntag, 6. Juni, gegen WM-Gastgeber USA (19.05 Uhr, RTL). Das erste Vorrundenspiel von Kimmich und Co. findet am Sonntag, 14. Juni, gegen Curacao statt (18 Uhr, im Ersten).

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Wenn Kimmich, Neuer und Co. nun also im Test gegen die Finnen antreten (Anstoß: 20.45 Uhr), ist auch das Warmlaufen im TV längst in vollem Gange. So können Fans nach dem Abpfiff in Mainz gleich dranbleiben für "World Cup – Mit Tommi Schmitt". Ähnlich wie schon vor zwei Jahren für die EM begleitete Schmitt über eine gesamte Saison drei Spieler auf ihrem Weg zum großen WM-Spektakel. Diesmal trifft der Moderator, Podcaster und leidenschaftliche Fußball-Fan die Kicker Nadiem Amiri, Nick Woltemade und David Raum. Die Ausstrahlung der 90-minütigen ZDF-Doku von Leonard Claus und Christian Twente beginnt um 23.45 Uhr.

sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland – So. 31.05. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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