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Michael J. Fox und der amerikanische Traum: "Das Geheimnis meines Erfolgs" im Free-TV

Karriereleiter

Michael J. Fox und der amerikanische Traum: "Das Geheimnis meines Erfolgs" im Free-TV

29.05.2026, 09.53 Uhr
von Jan Treber
In "Das Geheimnis meines Erfolgs" glänzt Michael J. Fox als Brantley Foster, der in New Yorks Chefetagen Karriere macht. Die charmante Komödie läuft auf Super RTL.
"Das Geheimnis meines Erfolgs"
Mit viel Ehrgeiz und unkonventionellen Methoden macht Brantley (Michael J. Fox) Karriere in einem großen Konzern und gewinnt das Herz von Christy (Helen Slater).  Fotoquelle: teleschau / Archiv
"Das Geheimnis meines Erfolgs"
Als Bürobote erhält Brantley (Michael J. Fox) Einblicke in alle wichtigen Firmengeschehnisse.  Fotoquelle: teleschau / Archiv
"Das Geheimnis meines Erfolgs"
Mit List und Tücke trickst Brantley (Michael J. Fox) seinen Boss Prescott (Richard Jordan) aus und übernimmt seinen Job.  Fotoquelle: teleschau / Archiv

Das Geheimnis des Erfolges von Schauspieler Michael J. Fox lag zunächst in seiner Größe. Dank seiner knapp 1,65 Meter durfte er 1985 – obwohl längst erwachsen – in die Rolle eines Halbwüchsigen und in Turnschuhe schlüpfen, mit denen er dann "Zurück in die Zukunft" reiste. Um in "Das Geheimnis meines Erfolges" (1987) den Weg nach oben zu erklimmen, musste der Schauspieler die Sneakers jedoch wieder ablegen. Respektiert wird in den Chefetagen New Yorker Top-Firmen schließlich nur, wer nicht aus dem optischen Rahmen fällt. Super RTL zeigt die fast 40 Jahre alte, aber immer noch charmante Komödie von Regisseur und Produzent Herbert Ross am Freitag, 29. Mai, um 20.15 Uhr.

Michael J. Fox spielt Brantley Foster, der sich voller Hoffnung eines Tages in die Stadt aufmacht, um Karriere zu machen. Bald spürt er, dass ihm sein Outfit Steine in den Weg legt. Mit gepflegtem Zwirn schafft er den Einstieg in die Postabteilung einer großen Firma und erfährt bald über die Briefe und Nachrichten die wichtigsten Interna. Fortan nutzt er sein Wissen, um sich als Jungmanager Respekt zu verschaffen. Niemand ahnt etwas von seinem riskanten Doppelleben zwischen Chefetage und Poststelle.

Paraderolle für Michael J. Fox

Natürlich gerät auch das Privatleben des ausgebufften Frischlings in Schwung: Nicht genug, dass ihm die Frau (Margaret Whitton) seines Bosses (Richard Jordan) schöne Augen macht. Der Chef fängt seinerseits auch noch eine Affäre mit Brantleys Schwarm (Helen Slater) an.

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Freilich entbehrt ein solcher Aufstieg, wie ihn der smarte College-Absolvent hinlegt, jeder Realität. Doch wen interessiert's, wenn am Ende ein ganz Kleiner wieder einmal den Großen ein Schnippchen geschlagen hat? Überdies hat Ross seinen Film über die nicht immer legale Umsetzung des amerikanischen Traums durchweg mit viel Gefühl und Humor inszeniert.

Die Rolle des quirligen und tollpatschigen Emporkömmlings war Michael J. Fox, dem Shooting-Star der 80er-Jahre, wie auf den Leib geschnitten. 1998 schockierte der beliebte Schauspieler die Öffentlichkeit, als er bekanntgab, dass er an Parkinson leide. Der mittlerweile 64-Jährige engagiert sich unermüdlich im Kampf gegen die bisher nicht heilbare Krankheit. 2000 gründete er die "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research", die Mittel für die Parkinson-Forschung sammelt und verteilt. Fox glaubt fest daran: "Der Krieg gegen Parkinson kann gewonnen werden."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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