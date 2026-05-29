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"Ingo Thiel – Yvonne und der Tod": Kritik zum Krimi auf ARTE mit Heino Ferch

Kriminalfilmreihe

"Ingo Thiel – Yvonne und der Tod": Kritik zum Krimi auf ARTE mit Heino Ferch

29.05.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Kommissar Ingo Thiel ist in einem neuen Fall persönlich betroffen: Seine Dating-Partnerin wird vermisst. Der sechste Teil der Kriminalfilmreihe zeigt die spannenden Ermittlungen, inspiriert von realen Fällen, und führt Thiel bis nach Griechenland.
"Yvonne und der Tod"
Ingo Thiel (Hein Ferch) und Lee Sooyoung (Kotbong Yang) schätzen den Vermisstenfall unterschiedlich ein.   Fotoquelle: Marq Riley/ZDF
"Yvonne und der Tod"
Die Suche nach Yvonne Gaspers führt die Oberkommissarin Lee Sooyoung (Kotbong Yang) und SOKO-Chef Ingo Thiel (Heino Ferch) bis nach Griechenland.   Fotoquelle: Marq Riley/ZDF
"Yvonne und der Tod"
Yvonne Gaspers (Katharina Heyer) und Ingo Thiel (Heino Ferch) lernten sich auf einer Dating-Plattform kennen.  Fotoquelle: Tom Trambow/ZDF
"Yvonne und der Tod"
Die Dreharbeiten zu "Ingo Thiel - Yvonne und der Tod" fanden Ende 2023 in Köln und Umgebung sowie in der griechischen Gemeinde Piräus statt.  Fotoquelle: Marq Riley/ZDF
"Yvonne und der Tod"
Iskander Massoud (Aziz Dyab) muss sich von seiner schwangeren Freundin Natia Kobiaschwilli (Elina Vildanova) verabschieden.  Fotoquelle: Tom Trambow/ZDF

Es ist eine eher ungewöhnliche Szene, mit der "Yvonne und der Tod" (Regie und Drehbuch: Niki Stein), der sechste Teil der Kriminalfilmreihe "Ingo Thiel", beginnt: Der titelgebende Kommissar (Heino Ferch) und die Rechtsmedizinerin Martha Stachowicz (Karolina Horster) schweißen die Tür zu einer Wohnung auf. Im Innern finden sie eine Männerleiche, umgeben von Müll und Ratten. "Fremdeinwirkung würde ich jetzt mal ausschließen", urteilt Stachowicz. Wie sich kurz darauf herausstellt, hat sie Recht. Dennoch wird Thiel mit einem heiklen Fall konfrontiert: Die Steuerprüferin Yvonne Gaspers (Katharina Heyer) wird seit zehn Tagen vermisst. In der Manteltasche der Vermissten findet Oberkommissarin Lee Sooyoung (Kotbong Yang) die Visitenkarte Ingo Thiels ... – ARTE wiederholt den Krimi aus dem Jahr 2024 nun zur besten Sendezeit.

ARTE
Ingo Thiel – Yvonne und der Tod
Krimi • 29.05.2026 • 20:15 Uhr

Ermittlungen in Griechenland

"Kennen Sie meine Schwester?", möchte Yvonne Gaspers' Schwester (Helene Grass) vom Mordermittler wissen. "Wir haben uns ein einziges Mal gesehen", weicht er zunächst aus. Wenig später gibt Thiel gegenüber der Kollegin zu: Er habe Yvonne auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Mehr als ein gemeinsames Abendessen habe es allerdings nicht gegeben. In der Wohnung der Vermissten deutet nichts auf eine Straftat hin. Da auch ihr Auto fehlt, geht Lee eher von einem plötzlichen Aufbruch aus.

Doch Thiel ist skeptisch: In der Wohnung habe es nach Chlor gerochen, schildert er der Rechtsmedizinerin Stachowicz: "Den Geruch kenne ich von Tatort-Reinigungen." Die Expertin erklärt: "Was du bei der Tatort-Reinigung riechst, das ist Wasserstoff-Peroxid. In einer hohen Konzentration riecht das nach Chlor. Meistens wird das verdampft, um den Leichengeruch zu beseitigen." Wurde Yvonne also doch Opfer eines Gewaltverbrechens? Thiels Kolleginnen (Katja Heinrich, Sina Bianca Hentschel) befürchten Thiels Befangenheit. Also beginnt der Kommissar auf eigene Faust zu ermitteln und reist dafür letztlich bis nach Griechenland ...

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Basierend auf realen Kriminalfällen

In den meisten Kriminalfilmen hätten das Drehbuch wohl eine überraschende Verbindung zwischen der in der Eröffnungsszene gefundenen Männerleiche und der vermissten Frau des weiteren Filmverlaufs konstruiert, nicht so bei "Ingo Thiel": Wie die vergangenen fünf Filme wurde auch dieser sechste Teil von realen Kriminalfällen inspiriert. Ziel der Inszenierung ist dabei stets, die kleinteilige und bisweilen zermürbende Polizeiarbeit realistisch abzubilden.

Angefangen hatte alles im Jahr 2017: Unter dem Titel "Ein Kind wird gesucht" inszenierte Regisseur Urs Egger damals den medienwirksamen Fall des zehnjährigen Mirco, der 2010 ermordet wurde. Der reale Mönchengladbacher Ermittler Ingo Thiel schrieb über die damalige sowie weitere seiner Ermittlungsarbeiten das Buch "SOKO im Einsatz: Der Fall Mirco und weitere brisante Kriminalgeschichten". Als Fachberater stand er den Filmcrews ebenfalls zur Seite. Im Juli 2025 starb Ingo Thiel an einer Krebserkrankung im Alter von nur 62 Jahren.

Ingo Thiel zeigt Gefühle

Hauptdarsteller Heino Ferch spielt Ingo Thiel als reservierten, ja gar kalten Ermittler mit genialem Geist. In diesem sechsten Film jedoch darf Ingo Thiel Gefühle zeigen. In den Rückblenden, die vom Treffen mit Yvonne Gaspers erzählen, stiehlt sich sogar ein leichtes Lächeln auf seine Lippen.

Es ist nicht die einzige durchgängige Krimi-Rolle für den inzwischen 62-jährigen Starschauspieler: Als Kunstermittler Allmen ist er seit 2016 in der gleichnamigen Romanverfilmung von Martin Suter (Das Erste) sowie den Polizisten Simon Kessler in der ZDF-Reihe "Nordholm" zu sehen. In der ORF/ZDF-Thrillerreihe "Spuren des Bösen" spielte Ferch zudem den Kriminalpsychologen Richard Brock. Der letzte Film war 2021 zu sehen. Ein zehnter Film mit dem Episodentitel "Sühne" wurde Ende März im ORF erstausgestrahlt. Ein deutscher TV-Termin ist noch nicht bekannt. Des Genres überdrüssig ist Ferch nach eigenen Aussagen allerdings nicht: "Auch wenn es viele Krimis sind, kommt es immer darauf an, was man daraus macht. Darauf, mit welchen Ideen und welcher Ästhetik man das Genre füllt." Im Krimi werde die Natur des Menschen wunderbar gezeigt. Und noch ein Aspekt sei wichtig: "Krimis werden geschaut, weil die Menschen sehen wollen, wie Gerechtigkeit hergestellt wird. Wenn der Kommissar den Mörder überführt, ist die Welt wieder ein Stück weit in Ordnung."

"Yvonne und der Tod" ist ein spannender und vielschichtiger Krimi. Er erfüllt somit das, was Fans von der Krimi-Reihe erwarten. Regisseur und Drehbuch-Autor Niki Stein ist ohnehin Genre-erfahren: Gemeinsam mit Katja Rödel hatte der inzwischen 65-Jährige bereits das Drehbuch zu dem von ihm inszenierten fünften "Ingo Thiel"-Film "Briefe aus dem Jenseits" verfasst. Außerdem umfasst sein Portfolio diverse "Tatort"-Episoden, darunter der Stuttgarter Fall "Der Mörder in mir" aus dem Jahr 2022. Wann es mit "Ingo Thiel" im Fernsehen weitergeht, ist noch nicht bekannt. Ein siebter Film unter dem Titel "Die Frau ohne Gesicht" wurde im November bei ARTE erstausgestrahlt. Die Dreharbeiten zu einem achten und neunten Film starteten im März.

Ingo Thiel – Yvonne und der Tod – Fr. 29.05. – ARTE: 20.15 Uhr

Verstecktes Talent? Das wusstest du noch nicht über Heino Ferch!
Heino Ferch ist aktuell vor allem für seine Rollen in Krimireihen im deutschen Fernsehen bekannt. Doch bevor er Schauspieler wurde, übte er noch einen anderen Beruf aus. Welcher das war, wissen wohlmöglich nur die wenigsten.
Vielseitiges Talent
Heino Ferch sitzt auf einem Sessel und schmunzelt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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