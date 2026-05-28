"Geschichte der Landwirtschaft": Darum geht's in der ARTE-Reportage

In der zweiteiligen neuen Doku-Reihe "Geschichte der Landwirtschaft" zeichnet ARTE die tiefgreifenden Veränderungen nach, die die Landwirtschaft in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt haben. Die vom ZDF in Auftrag gegebene Produktion räumt mit romantischen Vorstellungen vom Landleben auf und macht deutlich: Landwirtschaft war selten idyllisch. Harte körperliche Arbeit, lange Tage und wenig Freizeit bestimmten über Jahrzehnte den Alltag auf den Höfen. Filmemacher Marcus Fischötter verbindet den Blick zurück mit aktuellen Entwicklungen.

Geschichte der Landwirtschaft Dokumentation • 28.05.2026 • 20:15 Uhr

Anhand historischer Aufnahmen und Berichten von Zeitzeugen führt der Beitrag von der Nachkriegszeit bis in die 1990er- Jahre. In den Jahren nach 1945 waren Pferde und Ochsen unverzichtbar, viele Arbeiten erfolgten von Hand. Mit der Mechanisierung in den 1950er- und 1960er-Jahren, etwa durch Traktoren, Mähdrescher und Melkmaschinen, veränderte sich die Produktion. Die Erträge stiegen, die Zahl der Beschäftigten sank.

Radikale Umverteilung in der ehemaligen DDR Der technische Fortschritt hatte jedoch weitreichende Folgen: Die Struktur der Landwirtschaft wandelte sich, ebenso das Leben in den ländlichen Regionen. Die Doku zeigt, wie sich diese Entwicklung in verschiedenen Teilen Europas unterschiedlich vollzog. Während in Westdeutschland und Frankreich vor allem familiengeführte Betriebe dominierten, kam es in der DDR zu tiefgreifenden strukturellen Umbrüchen. Dort wurden Großgrundbesitzer enteignet, man hat Land neu verteilt und zunächst kleinbäuerliche Existenzen geschaffen. Für viele Menschen eröffnete sich damit erstmals die Chance auf einen eigenen Betrieb. Doch diese Phase war nur von kurzer Dauer: Später wurden die Bauern zur Teilnahme an landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften verpflichtet. Die sogenannte Zwangskollektivierung führte dazu, dass zahlreiche Landwirte ihre Höfe aufgaben oder in den Westen flohen.

Parallel dazu beschleunigte sich in der Bundesrepublik die Modernisierung der Landwirtschaft, die auch zum wirtschaftlichen Aufschwung beitrug. Der Film macht deutlich, wie eng technische Innovation, politische Systeme und gesellschaftliche Veränderungen miteinander verknüpft sind.

Der zweite Teil von "Geschichte der Landwirtschaft" läuft bei ARTE direkt im Anschluss um 20.55 Uhr.

Geschichte der Landwirtschaft – Do. 28.05. – ARTE: 20.15 Uhr