"Echtes Leben: Pastorin mit schwerer Vergangenheit": Darum geht's in der ARD-Reportage

Popcorn und Kirche, Harry-Potter-Gottesdienste und Krabbelstunde mit den Kleinen: Wie passt das zusammen? – "Ich möchte die Kirche anschlussfähig für die jetzige Zeit und die Botschaft für die breite Masse zugänglich machen", sagt die neue Pastorin von Hamburg-Wilhelmsburg, die 34-jährige Rebecca Assif. Sie ist um keine Idee verlegen, wenn es darum geht, Menschen in die Kirche zurückzuholen und damit dem Strom der Austritte (600.000 im vergangenen Jahr) entgegenzusteuern. Yasemin Ergin (NDR) porträtiert unter dem Titel "Echtes Leben: Pastorin mit schwerer Vergangenheit" die Pastorin, die anderen Menschen "Halt und Orientierung" geben will.

Echtes Leben: Pastorin mit schwerer Vergangenheit Doku • 27.05.2026 • 23:35 Uhr

Rebecca Assif selbst wuchs unter schwierigen Bedingungen auf, verlor früh ihre Mutter und kam in eine Pflegefamilie. Dort erlebte sie lange Zeit unentdeckt gebliebene Gewalt, bis sie ein Lehrer und eine Sozialarbeiterin in einem Kinderheim unterbrachten. Das Gefühl, Außenseiterin zu sein, ließ sie nie ganz los.

Angesichts alter Kinderfotos, beim Besuch ihres Kinderheims und ihrer besten Freundin kehren jedoch Gefühle der Dankbarkeit zurück – auch beim Treffen der Menschen, die ihr damals geholfen haben. Heute versucht sie, traditionelle Strukturen in einem System aufzubrechen, das überwiegend noch immer in festen Rollen und Erwartungen denkt. "Ich bin super empfangen worden. Ich hab gesehen, dass hier viel Potenzial ist. Zudem wurde mir freie Hand gelassen und ich bekomme vollste Unterstützung", sagt Rebecca Assif über ihre Gemeinde. Doch eine gewisse Unsicherheit bleibt letztlich doch.

Echtes Leben: Pastorin mit schwerer Vergangenheit – Mi. 27.05. – ARD: 23.35 Uhr

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