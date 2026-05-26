„Durch alle Höllen gegangen“: Michelle spricht offen über Liebes-Aus

Nach dem überraschenden Liebes-Aus mit Eric Philippi hat Michelle nun offen über ihre Gefühle gesprochen. Die Schlagersängerin meldete sich in einem ausführlichen Instagram-Live bei ihren Fans und machte deutlich, wie sehr sie die vergangenen Wochen belastet haben. Besonders die plötzliche Trennung habe die 54-Jährige tief getroffen.

Michelle spricht nach Trennung von Eric Philippi über schwere Wochen „Ja, mir geht’s okay“, sagte die 54-Jährige zunächst. Eigentlich habe sie sich schon früher bei ihren Fans melden wollen, sich dann aber noch Zeit genommen. Denn die Trennung habe sie schwer getroffen: „Natürlich geht es einem nicht gut, das ist ja ganz klar.“ Besonders am Anfang sei die Situation für sie „extrem schwierig“ gewesen. „Es ist immer noch schwierig für mich, weil ich einfach viele Dinge nicht verstehen kann.“

Michelle und Eric Philippi waren fast genau drei Jahre ein Paar. Im April 2023 hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht, im Juni 2024 verkündeten sie bei einem Event in Kitzbühel ihre Verlobung. Am 15. Februar 2026 erneuerte Philippi seinen Antrag bei Michelles Abschiedskonzert in der Berliner Uber Arena – vor den Augen der Fans. Michelle antwortete damals: „Ja, ich lieb' dich über alles – und jetzt bin ich nicht mehr die ewige Verlobte!“

Liebes-Aus nach Verlobung trifft Michelle völlig unerwartet Umso härter traf sie offenbar das Ende der Beziehung. „Wir waren ja fast auf den Tag genau drei Jahre zusammen. Das kam für mich sehr, sehr unerwartet“, sagte Michelle in ihrem Livevideo. Die ersten Wochen nach der Trennung beschrieb sie mit deutlichen Worten: „Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann. Ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt, ich habe getrauert, ich habe so viel geweint.“

Eric Philippi hatte die Trennung zuvor bestätigt. „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt“, erklärten beide gegenüber „Bild“. Philippi sagte zudem: „Die Entscheidung, sich zu trennen, ging von mir aus.“ Einen genauen Grund für das Liebes-Aus nannte der Musiker nicht. „Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut“, sagte er weiter.

Michelle spricht offen über Heilung und alte Verletzungen Michelle richtet den Blick nun auf ihre eigene Heilung. Sie habe erkannt, wie verletzlich sie noch sei. „Ich glaube, dass Eric in mir Dinge ausgelöst hat“, sagte sie. Gerade weil es „so unfassbar wehgetan“ habe, sei ihr bewusst geworden, „wie angreifbar ich eigentlich noch bin und wie sehr ich an ganz vielen Dingen in mir selbst arbeiten muss“. Dieser Prozess sei in den vergangenen Wochen „sehr hart“ gewesen.

Inzwischen versuche sie, die Trennung anders einzuordnen. Sie habe gelernt, „dass alles im Leben einen Zeitpunkt hat, auch wenn es dir im Moment noch nicht so erscheint“. Gleichzeitig sei ihr klar geworden, dass sie an alten Glaubenssätzen arbeiten müsse, um nicht erneut in Situationen zu geraten, die sie so verletzlich machen.

Fans reagieren mit großem Mitgefühl auf Michelles ehrliche Worte Für ihre Offenheit bekam Michelle viel Zuspruch. Fans lobten in den Kommentaren, dass sie ihre Verletzlichkeit so ehrlich zeige. Die Sängerin selbst machte deutlich, dass sie noch nicht am Ende ihres Heilungsprozesses angekommen ist – aber wieder stärker zu sich selbst finden will.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels