Home News Star-News

„Durch alle Höllen gegangen“: Michelle spricht offen über Liebes-Aus

Nach Trennung

„Durch alle Höllen gegangen“: Michelle spricht offen über Liebes-Aus

26.05.2026, 11.50 Uhr
von Julian Flimm
Die Trennung von Eric Philippi hat Michelle tief erschüttert. Nun erklärt die Sängerin offen, warum sie die vergangenen Wochen kaum verkraften konnte.
Michelle steht auf der Bühne und guckt traurig.
Michelle ist nicht mehr mit Eric Philippi zusammen.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Nach dem überraschenden Liebes-Aus mit Eric Philippi hat Michelle nun offen über ihre Gefühle gesprochen. Die Schlagersängerin meldete sich in einem ausführlichen Instagram-Live bei ihren Fans und machte deutlich, wie sehr sie die vergangenen Wochen belastet haben. Besonders die plötzliche Trennung habe die 54-Jährige tief getroffen.

Michelle spricht nach Trennung von Eric Philippi über schwere Wochen

„Ja, mir geht’s okay“, sagte die 54-Jährige zunächst. Eigentlich habe sie sich schon früher bei ihren Fans melden wollen, sich dann aber noch Zeit genommen. Denn die Trennung habe sie schwer getroffen: „Natürlich geht es einem nicht gut, das ist ja ganz klar.“ Besonders am Anfang sei die Situation für sie „extrem schwierig“ gewesen. „Es ist immer noch schwierig für mich, weil ich einfach viele Dinge nicht verstehen kann.“

Michelle und Eric Philippi waren fast genau drei Jahre ein Paar. Im April 2023 hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht, im Juni 2024 verkündeten sie bei einem Event in Kitzbühel ihre Verlobung. Am 15. Februar 2026 erneuerte Philippi seinen Antrag bei Michelles Abschiedskonzert in der Berliner Uber Arena – vor den Augen der Fans. Michelle antwortete damals: „Ja, ich lieb' dich über alles – und jetzt bin ich nicht mehr die ewige Verlobte!“

Derzeit beliebt:
>>"Er ist wieder da": Zwischen Satire und Wahnsinn – heute im Free-TV
>>„Die Rosenheim-Cops“: Wer ist noch von Anfang an dabei?
>>„Massive Probleme“: Axel Prahls „Tatort“-Rolle führte zu Eheproblemen
>>"Bauer sucht Frau"-Martin nach Trennung von Vanessa: "Ich bin wieder auf dem Markt"

Liebes-Aus nach Verlobung trifft Michelle völlig unerwartet

Umso härter traf sie offenbar das Ende der Beziehung. „Wir waren ja fast auf den Tag genau drei Jahre zusammen. Das kam für mich sehr, sehr unerwartet“, sagte Michelle in ihrem Livevideo. Die ersten Wochen nach der Trennung beschrieb sie mit deutlichen Worten: „Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann. Ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt, ich habe getrauert, ich habe so viel geweint.“

Eric Philippi hatte die Trennung zuvor bestätigt. „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt“, erklärten beide gegenüber „Bild“. Philippi sagte zudem: „Die Entscheidung, sich zu trennen, ging von mir aus.“ Einen genauen Grund für das Liebes-Aus nannte der Musiker nicht. „Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut“, sagte er weiter.

Michelle spricht offen über Heilung und alte Verletzungen

Michelle richtet den Blick nun auf ihre eigene Heilung. Sie habe erkannt, wie verletzlich sie noch sei. „Ich glaube, dass Eric in mir Dinge ausgelöst hat“, sagte sie. Gerade weil es „so unfassbar wehgetan“ habe, sei ihr bewusst geworden, „wie angreifbar ich eigentlich noch bin und wie sehr ich an ganz vielen Dingen in mir selbst arbeiten muss“. Dieser Prozess sei in den vergangenen Wochen „sehr hart“ gewesen.

"Nicht meine Entscheidung": Manuela Wisbeck muss "Notruf Hafenkante" verlassen
Manuela Wisbeck muss die ZDF-Serie verlassen. Der Abschied nach 16 Jahren traf die Schauspielerin offenbar völlig unerwartet.
Nach 16 Jahren
Manuela Wisbeck als Frauke Prinz in "Notruf Hafenkante"

Inzwischen versuche sie, die Trennung anders einzuordnen. Sie habe gelernt, „dass alles im Leben einen Zeitpunkt hat, auch wenn es dir im Moment noch nicht so erscheint“. Gleichzeitig sei ihr klar geworden, dass sie an alten Glaubenssätzen arbeiten müsse, um nicht erneut in Situationen zu geraten, die sie so verletzlich machen.

Fans reagieren mit großem Mitgefühl auf Michelles ehrliche Worte

Für ihre Offenheit bekam Michelle viel Zuspruch. Fans lobten in den Kommentaren, dass sie ihre Verletzlichkeit so ehrlich zeige. Die Sängerin selbst machte deutlich, dass sie noch nicht am Ende ihres Heilungsprozesses angekommen ist – aber wieder stärker zu sich selbst finden will.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Karriereende ohne Rente: So hat Bernhard Brink für den Ruhestand vorgesorgt
Bühnenabschied
Bernhard Brink
Trotz wiederkehrender Kritik: Andrea Kiewel empfindet für ihren Fernsehgarten "keinerlei Konkurrenz"
Jubiläum Fernsehgarten
Andrea Kiewel zu 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"
So steht es um die Krebserkrankung von Jessie J: "Habe stundenlang geweint"
Jessie J's Genesung
Jessie J
Netflix zieht bei Erfolgsserie "Emily in Paris" den Stecker
Netflix-Serienfinale
"Emily In Paris"
"Das ist wirklich faszinierend": Amira Aly mit Update nach der Schwangerschafts-Verkündung
Amiras Baby-News
Amira Aly
"Ich bleibe zuversichtlich": Vanessa Trump macht Brustkrebs-Diagnose öffentlich
Vanessa Trump
Vanessa Trump
„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann an seltenem Krebs erkrankt
Zwei Operationen
Uwe Herrmann lächelt.
Alexander Held verstorben: "München Mord"-Kollege verabschiedet sich
Trauer um Held
München Mord - Dolce Vita
Nach "Let's Dance"-Aus: Vanessa Borck findet völlig unerwartet ihr Liebesglück
Beziehung
Vanessa Borck mit Profitänzerin Victoria Sauerwald bei "Let's Dance".
Netflix-Fans aufgepasst: "Berlin" plant den nächsten genialen Raub
Nächster Coup
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
"So etwas macht man nicht": Stefan Mross kritisiert ARD nach Show-Aus
"Immer wieder sonntags" abgesetzt
Stefan Mross steht auf der Bühne und schaut ernst.
Letzte "Late Show": So lief Stephen Colberts Abschiedsfolge
Colberts Finale
Stephen Colbert
"AIDS – In Zeiten der Liebe (1)": Kritik zum ZDF-Film
DDR-Künstler-Schicksal
AIDS - In Zeiten der Liebe
"Die Gipsy Kings: Aus dem Wohnwagen um die Welt": Kritik zur ARTE-Doku
Musikgeschichte
Die Gipsy Kings: Aus dem Wohnwagen um die Welt
"Rosen und Reis": Kritik zur ARD-Tragikomödie mit Anneke Kim Sarnau
Seitensprung als Lösung?
Rosen und Reis
"Die Himmelsleiter – Sehnsucht nach morgen (1)": Kritik zum ARD-Melodram mit Axel Prahl
Nachkriegsdrama
Die Himmelsleiter
Wenn ein zweiter Grill einen Glaubenskrieg entfacht: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Extrawurst"
Moderatorin schockiert: Kim Kardashian nimmt 35 Pillen täglich!
Kim Kardashians Pillenroutine
Kim Kardashian
Zum Tod von Alexander Held: ZDF erinnert mit "Das Kamel und die Blume"
ZDF-Krimi-Wiederholung
München Mord - Das Kamel und die Blume
„Die Rosenheim-Cops“-Drehorte: Wo spielt die ZDF-Serie?
Auf den Spuren der Kommissare
Der Cast der "Rosenheim-Cops"
Kino-Highlights im Mai: Star Wars, Mother Mary und Vivaldi
Kinoneustarts
The Mandalorian and Grogu
"Das ist vorbei": Campino spricht über den Abschied der Toten Hosen
Abschiedsalbum
Campino sitzt auf der Bühne und hält ein Mikrofon.
"Jumanji: Willkommen im Dschungel": Das unterhaltsame Remake im Free-TV
Körpertausch-Abenteuer
Jumanji: Willkommen im Dschungel
Annette Frier: Mit dieser 90er-Kultserie begann ihre Karriere
Komödiantisches Talent
Annette Frier
Hendrik Duryn kehrt als "Der Lehrer" zurück: "Das finde ich nervend"
Im Interview
Hendrik Duryn ist "Der Lehrer"
„Passt null“: Maite Kellys Auftritt im „Fernsehgarten“ sorgt für Spott
Zuschauer waren nicht begeistert
Maite Kelly bei ihrem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“
"Nicht meine Entscheidung": Manuela Wisbeck muss "Notruf Hafenkante" verlassen
Nach 16 Jahren
Manuela Wisbeck als Frauke Prinz in "Notruf Hafenkante"
Erstaunliche Fakten: So macht Miss History Geschichte lebendig
Geschichtsvermittlung
Melina Hoischen
Wolfgang Petry als Vater: Achim Petry spricht über prägende Momente
Musikkarriere
Achim Petry lächelt.
Eineinhalb Jahre nach Eklat um Thilo Mischke: ARD-Magazin "ttt" hat einen neuen Moderator
Kulturjournalismus
Thilo Jahn