Helene Fischer spricht über Lust auf eine „komplette Typveränderung“

Im Leben von Helene Fischer gibt es stetig Veränderungen. Im letzten Jahr ist die Schlagersängerin zum zweiten Mal Mutter geworden und am 10. Juli starten ihre neuen Konzerte unter dem Titel "360° die Stadion Tour 2026". Optisch hat sich die 41-Jährige in den letzten Jahren kaum verändert – bis jetzt. Helene Fischer hat über ihre Lust gesprochen, sich neu zu erfinden.

Helene Fischer reizen neue Looks Während ihrer Musicalausbildung Anfang der 2000er Jahre durfte Helene Fischer in verschiedene Rollen schlüpfen. Den Spaß, sich optisch zu verändern, hat die Schlagersängerin auch heute noch. „Da komme ich her“, betonte die Künstlerin in der NDR-Talkshow, in der sie am 1. Mai zu Gast war. Als 2005 Helene Fischer ihren ersten TV-Auftritt hatte, war ihr Aussehen deutlich braver. Damals trug die 41-Jährige häufig Dirndl. Nach ein paar Jahren änderte die Sängerin ihre Outfits und wurde zu der Helene Fischer von heute. Diesem Look ist sie in den vergangenen Jahren treu geblieben. Doch das könnte sich bald ändern. In der Sendung hat Helene Fischer über ihre Lust an einer „kompletten Typveränderung“ gesprochen. Sie spüre den Reiz, in andere Rollen schlüpfen zu wollen.

Armin Morbach ist Helene Fischers bevorzugter Star-Visagist Wer sich um den neuen Look von Helene Fischer kümmern soll, steht für die Schlagerqueen fest – Star-Visagist Armin Morbach. Mit dem Stylisten arbeitete die 41-Jährige schon öfter zusammen. Insbesondere während der intensiven Show-Produktionen ab den 2010er Jahren. Zuletzt sorgte Armin Morbach für Helene Fischers perfektes Aussehen für eine Mugler-Kampagne. Dabei präsentiert Helene Fischer in einem schwarzen Blazer die neue Parfüm-Linie des Unternehmens. Wann es so weit ist, ob es für ein neues Projekt sein wird und für welchen neuen Look sie sich entscheidet, hat Helene Fischer in der Sendung allerdings nicht verraten. Barbara Schöneberger, Moderatorin der NDR-Talkshow, hatte im Gespräch mit Helene Fischer den passenden Scherz zum Ende. Die Show-Gastgeberin erwiderte, bei ihr würde schon das Abschminken reichen, um eine „komplette Typveränderung“ zu haben.

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