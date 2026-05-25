Das ist die Frau von Cillian Murphy

Ihn kennt man hinlänglich. Spätestens seit Cillian Murphy, der am 25. Mai seinen 50. Geburtstag feiert, vor zwei Jahren für seine glänzende Hauptdarsteller-Leistung in der Filmbiografie "Oppenheimer" einen Oscar gewann, haftet an ihm das Prädikat Weltstar. Und auch dass er seit ewigen Zeiten schon mit einer Frau namens Yvonne McGuinness verheiratet ist, dürfte sich hier und da herumgesprochen haben. Yvonne McGuinness – so bekannt Murphy ist, so wenig geläufig ist den meisten dieser Name. Wer also ist die bessere Hälfte an der Seite des irischen Schauspielers?

Yvonne McGuinness ist wie ihr Mann Künstlerin. Das Werk der Irin erstreckt sich über Gattungen hinweg, sie ist Bildhauerin, Performance-Künstlerin, Filmemacherin. Die Arbeiten der 53-Jährigen – Installationen, Skulpturen, Kurzfilme – beschäftigen sich mit Themen wie Identität, Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Oft ist die Grenze in ihrer Kunst zwischen Werk und Betrachter aufgehoben, der Betrachter wird zum Mitwirkenden am Werk. Dadurch könne er seine "Stimme erheben", wie es auf McGuinness' Webseite heißt. "um Machtstrukturen zu hinterfragen".

1972 in Dublin geboren und aufgewachsen in städtischer Umgebung, entwickelte McGuinness schon früh ein Interesse für Kunst und Kultur. Als junge Frau ging sie nach London, um am renommierten Royal College of Art Kunst zu studieren. Schon hier zeigte sich ihre Vielseitigkeit, McGuinness übte sich in Film, Bildhauerei und Textilkunst.

Seit rund 30 Jahren ein Paar Yvonne McGuinness ist Künstlerin mit Renommee, internationale Bekanntheit erlangte sie aber erst durch ihren Mann. Kennengelernt haben sich die beiden in den 1990er-Jahren während eines Gigs von Murphys damaliger Band The Sons of Mr. Greengenes. "Sie kam damals mit uns auf Tour", sagte er 2016 in einem Interview mit dem "Guardian". "Es war alles sehr aufregend, vor 20 Jahren oder so muss das gewesen sein. Wir waren alle noch Kinder, die versuchten, ihren Weg im Leben zu finden. Aber es war eine so besondere, besondere Zeit."

Aus den Kindern wurden Erwachsene, und mindestens zwei von ihnen fanden ihren Weg, und den gehen sie bis heute zusammen. Seit 1996 lebten Murphy und McGuinness in einer Beziehung, damals machte er seine ersten Schritte als Schauspieler. In "Disco Pigs", einem Stück des irischen Theaterschriftstellers Enda Walsh, hatte er in jenem Jahr sein Schauspieldebüt gegeben. 2004 heirateten der Nachwuchsdarsteller und die Nachwuchskünstlerin. Ein Jahr später wurde Malachy geboren, ihr erster Sohn. Aran, der seinem Vater nacheifert und gerade die ersten Gehversuche als Schauspieler macht, kam 2007 zur Welt.

Lange lebte die Familie in England, London, doch 2015 verlegte sie ihren Wohnsitz in die Heimat der Eltern, wo sie sich in der Hafenstadt Dún Laoghaire, in einem Haus im Vorort Monkstown rund zehn Kilometer von Dublin entfernt eingerichtet haben. Dieses Hin und Her, von Irland weg und wieder nach Irland zurück sei eine "typisch irische Geschichte", erklärte Murphy in einem Interview. "Wegziehen, sein Ding machen und wieder nach Hause kommen – das scheint üblich zu sein bei den Iren." Typisch irisch, so sollen auch ihre Söhne werden, auch für sie seien sie, so der Schauspieler, nach Irland zurückgekehrt.

In Monkstown führen Murphy und McGuinness ein ruhiges, zurückgezogenes Leben. Sie noch mehr als er, den es berufsbedingt oft außer Landes zieht. In der Ferne ist er in den Gedanken aber oft bei der Familie, und hin und wieder verleiht er diesen Gedanken auf seinen öffentlichen Bühnen auch Ausdruck. So wie in jenem Gespräch mit dem Männermagazin "GQ" 2019, als er für seine Yvonne Worte fand, die eine Liebeserklärung waren: "Diese Work-Life-Balance-Sache ist echt schwer", sagte er. "Doch ich habe eine wundervolle Frau, und ohne sie und ihr Verständnis würde ich das nicht schaffen."