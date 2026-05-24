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Dustin Hoffman hat sich mit "Rain Man" zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt

Meisterwerk der 80er

"Rain Man": Ein zeitloser Klassiker mit Tom Cruise und Dustin Hoffman

24.05.2026, 09.51 Uhr
von Jasmin Herzog
"Rain Man", ein Klassiker der 80er, überzeugt durch Dustin Hoffmans Darstellung eines autistischen Genies. Mit Tom Cruise als Bruder auf einer emotionalen Reise.
Rain Man
Der Autist Raymond (Dustin Hoffman, links) lehrt den smarten Charlie, seine Mitmenschen zu respektieren.   Fotoquelle: 1988 United Artists Pictures, Inc. All rights reserved.
Rain Man
Tiefe brüderliche Liebe entwickelt sich zwischen den ungleichen Brüdern Charlie (Tom Cruise, rechts) und Raymond (Dustin Hoffman).   Fotoquelle: 1988 United Artists Pictures, Inc. All rights reserved.
Rain Man
Um an das Erbe der Eltern zu kommen, entführt Charlie (Tom Cruise, rechts) seinen autistischen Bruder Raymond (Dustin Hoffman) aus dem Heim.   Fotoquelle: 1988 United Artists Pictures, Inc. All rights reserved.
Rain Man
Charlies Frau Susannah (Valeria Golino) wundert sich über Raymonds außergewöhnliches Talent.   Fotoquelle: 1988 United Artists Pictures, Inc. All rights reserved.
Rain Man
Dustin Hoffman erhielt für seine Darstellung des Autisten Raymond den Oscar als bester Hauptdarsteller.  Fotoquelle: 1988 United Artists Pictures, Inc. All rights reserved.

Sieben Buchautoren, zwei Jahre Vorbereitungszeit, 67 Drehtage und mit 25 Millionen Dollar Produktionskosten zehn Prozent unter dem Budget: "Rain Man" wurde kein teurer Film, dafür aber ein großer. Über sechs Millionen Kinobesucher in Deutschland waren begeistert von Dustin Hoffmans schauspielerischer Intensität, mit der er die Rolle des Autisten Raymond Babbitt verkörperte. Ausgezeichnet mit vier Oscars (bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste männliche Hauptrolle – Dustin Hoffman), zwei Golden Globes und einem Goldenen Bären gehört Barry Levinsons "Rain Man", den Kabel Eins am Sonntag, 24. Mai, um 20.15 Uhr wieder zeigt, zu den erfolgreichsten Filmen der 80er-Jahre.

An der Seite von Hoffman gab Tom Cruise seinen Einstand ins Charakterfach. Die Rolle des dynamischen, aber von Geldsorgen geplagten Autohändlers sollte dem bis dahin eher durch einfach gestrickte Helden-Geschichten à la "Top Gun" populär gewordenen Sonnyboy den Weg zu anspruchsvolleren Filmen ebnen.

"Rain Man" fliegt "höher, weiter und schöner"

Nach dem Tod seines Vaters erfährt Charlie Babbitt (Tom Cruise) von der bis dahin geheim gehaltenen Existenz seines Bruders Raymond (Dustin Hoffman), eines autistischen, aber mathematisch hochbegabten Gedächtnisgenies. Raymond lebt durch seine Behinderung von der Gesellschaft isoliert in einer Nervenklinik. Als Charlie seinem Bruder einen Besuch abstattet, hat er einen ganz bestimmten Grund: Er will dem Alleinerben Raymond den Nachlass des Vaters abschwatzen, entführt ihn aus der Anstalt und begibt sich auf eine lange Auto-Reise von Cincinnati nach Los Angeles. Auf der Fahrt erkennt Charlie, dass Ray ein äußerst empfindsamer Mensch ist, und lernt vor allem, mit seinem erfolgs- und leistungsbezogenen Weltbild zu brechen.

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Dustin Hoffman hat sich mit "Rain Man" zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Er und Cruise harmonieren perfekt als gegensätzliche Charaktere aus zwei völlig verschiedenen Welten. "Regisseur Barry Levinsons Film hat die dramatischen Qualitäten von Milos Formans 'Einer flog übers Kuckucksnest'. Nur dass der Regenmann noch höher, weiter und schöner fliegt", lobte die Kinozeitschrift "Cinema".


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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