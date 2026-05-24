"Terra X: La Palma – Protokoll eines Vulkanausbruchs": Alles zur Katastrophe von 2021

Tage und Wochen zuvor hatten zahlreiche Vorbeben den Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma angekündigt. Doch wie gewaltig die Eruption vom 19. September 2021 werden sollte und dass die Lavaströme und Aschewolken 85 Tage, also fast drei Monate lang, andauern sollten, konnte niemand ahnen. 7.000 Einheimische mussten evakuiert werden, 3.000 Häuser wurden zerstört. Danach kam der Vulkan zur Ruhe, heute gilt La Palma, eine Lieblingsinsel deutscher Touristen, als ungefährlich. Die "Terra X"-Ausgabe "La Palma – Protokoll eines Vulkanausbruchs" von Andreas Sawall bindet Zeugenbeobachtungen und die Erfahrungen Betroffener in die naturwissenschaftlichen Erklärungen von Geologen ein.

"In dieser Dokumentation soll es nicht nur um die rein wissenschaftliche Betrachtung einer Naturkatastrophe gehen", erklärt die ZDF-Redaktion zum Film. "Es sollen vielmehr die Bewohnerinnen und Bewohner La Palmas im Mittelpunkt stehen." Nicht nur Einheimische und Touristen berichten in atemberaubenden Bildern vom Ort des Geschehens, sondern auch Magaly Caseres, eine Reporterin des kanarischen Fernsehens, die sich in der Nähe des Vulkans befand, erinnert an das Geschehen selbst und die Zeit danach. Noch immer sind nicht alle Folgen der Katastrophe beseitigt, wenngleich die Insel nun wieder völlig ungefährlich geworden ist.