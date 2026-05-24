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"Terra X: La Palma – Protokoll eines Vulkanausbruchs": Alles zur Katastrophe von 2021

Die Folgen des Vulkanausbruchs

"Terra X: La Palma – Protokoll eines Vulkanausbruchs": Die Katastrophe von 2021

24.05.2026, 07.00 Uhr
von Hans Czerny
Die "Terra X"-Dokumentation blickt auf den verheerenden Vulkanausbruch des Cumbre Vieja auf La Palma am 19. September 2021 zurück. Zeugenberichte und wissenschaftliche Erklärungen bieten ein umfassendes Bild der Katastrophe, bei der 7.000 Menschen evakuiert werden mussten.
Terra X: La Palma - Protokoll eines Vulkanausbruchs
Zahlreiche Gebäude werden durch die rund 1000 Grad heißen Lavaströme zerstört.  Fotoquelle: ZDF / Paco Farero
Terra X: La Palma - Protokoll eines Vulkanausbruchs
Fünf Jahre nach der Eruption sind einige Häuser noch immer von der Vulkanasche eingeschlossen.  Fotoquelle: ZDF / Robin Feliciano Gutjahr
Terra X: La Palma - Protokoll eines Vulkanausbruchs
Durch den Vulkanausbruch auf La Palma kommt zum Glück niemand ums Leben. Dennoch müssen mehr als 7.000 Menschen evakuiert werden.  Fotoquelle:  ZDF / Sander Meertins
Terra X: La Palma - Protokoll eines Vulkanausbruchs
Die Folgen des Vulkanausbruchs prägen den Bereich der Kanareninsel La Palma. Inzwischen sind sie eine Attraktion für Touristen.  Fotoquelle: ZDF / Robin Feliciano Gutjahr
Terra X: La Palma - Protokoll eines Vulkanausbruchs
Die Reporterin des kanarischen Senders RTVC, Magaly Caseres, berichtete live, als in diesem Moment hinter ihr der Vulkan ausbrach. In derDokumentation erinnert sie sich, wie sie die vier Monate erlebt hat.  Fotoquelle: ZDF / Julian Krätzig

Tage und Wochen zuvor hatten zahlreiche Vorbeben den Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma angekündigt. Doch wie gewaltig die Eruption vom 19. September 2021 werden sollte und dass die Lavaströme und Aschewolken 85 Tage, also fast drei Monate lang, andauern sollten, konnte niemand ahnen. 7.000 Einheimische mussten evakuiert werden, 3.000 Häuser wurden zerstört. Danach kam der Vulkan zur Ruhe, heute gilt La Palma, eine Lieblingsinsel deutscher Touristen, als ungefährlich. Die "Terra X"-Ausgabe "La Palma – Protokoll eines Vulkanausbruchs" von Andreas Sawall bindet Zeugenbeobachtungen und die Erfahrungen Betroffener in die naturwissenschaftlichen Erklärungen von Geologen ein.

ZDF
Terra X: La Palma – Protokoll eines Vulkanausbruchs
Doku • 24.05.2026 • 19:30 Uhr

"In dieser Dokumentation soll es nicht nur um die rein wissenschaftliche Betrachtung einer Naturkatastrophe gehen", erklärt die ZDF-Redaktion zum Film. "Es sollen vielmehr die Bewohnerinnen und Bewohner La Palmas im Mittelpunkt stehen." Nicht nur Einheimische und Touristen berichten in atemberaubenden Bildern vom Ort des Geschehens, sondern auch Magaly Caseres, eine Reporterin des kanarischen Fernsehens, die sich in der Nähe des Vulkans befand, erinnert an das Geschehen selbst und die Zeit danach. Noch immer sind nicht alle Folgen der Katastrophe beseitigt, wenngleich die Insel nun wieder völlig ungefährlich geworden ist.

Terra X: La Palma – Protokoll eines Vulkanausbruchs – So. 24.05. – ZDF: 19.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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