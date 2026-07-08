"Aktenzeichen XY ... Vermisst": Alle Infos zur ZDF-Sendung mit Rudi Cerne

Die 53-jährige Jutta Schulz verschwand 2014 spurlos aus Thale im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Steckt ihr Ex-Partner dahinter? Oder tauchte die Bardame womöglich freiwillig ab? Auch zwölf Jahre später ist ihr Schicksal ungewiss – und die Polizei ratlos. Ein neuer Hinweis soll nun endlich Bewegung in den Fall bringen: Hat ein unbekannter Mann etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun? In einer "Vermisst"-Sonderausgabe der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY" bittet Moderator Rudi Cerne einmal mehr um die Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Aktenzeichen XY ... Vermisst True Crime • 08.07.2026 • 20:15 Uhr

"Aktenzeichen XY ... Vermisst" im ZDF: Neue Hinweise zu Jutta Schulz gesucht So ist es auch im Fall Alexander Bohnert. Der 51-Jährige verschwand 2024 nach einer Nachtschicht. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen ihn ein letztes Mal, seither fehlt jede Spur. Ebenso von Sebastian Geier. Nach dem Tod seiner Mutter im April 2020 war der körperlich und geistig eingeschränkte Mann plötzlich nicht mehr zu finden, tauchte allerdings wieder auf. Im Januar 2021 verschwand der damals 27-Jährige jedoch erneut.

Rudi Cerne stellt weitere Vermisstenfälle bei "Aktenzeichen XY" vor Rudi Cerne stellt außerdem den Fall von Corina Niemand aus Dresden vor. Die 43-Jährige verschwand im März 2024, nur wenige Wochen nach einem gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund, aus ihrer Wohnung. In der Sondersendung geht es um die Frage, ob sich die zweifache Mutter an jenem Tag mit einer unbekannten Person verabredet hatte. Des Weiteren thematisiert die Sendung das Verschwinden von Alishia "Luca" Bucher aus der Schweiz. Die 21-jährige Person wurde 2021 zuletzt am Bahnhof in Luzern gesehen. Mittlerweile schließt die Polizei ein Tötungsdelikt nicht mehr aus.

Aktenzeichen XY ... Vermisst – Mi. 08.07. – ZDF: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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