Home News TV-News

"Aktenzeichen XY ... Vermisst": Alle Infos zur ZDF-Sendung mit Rudi Cerne

Vermisstenfälle im ZDF

"Aktenzeichen XY ... Vermisst": Alle Infos zur ZDF-Sendung mit Rudi Cerne

08.07.2026, 06.30 Uhr
von Friederike Hilz
Fünf ungeklärte Vermisstenfälle stehen im Mittelpunkt der ZDF-Sondersendung. Rudi Cerne bittet das Publikum um neue Hinweise.
"Aktenzeichen XY ... Vermisst"
Jutta Schulz (53) ist seit 2014 verschwunden. Eine neue Spur bringt einen unbekannten Mann ins Spiel. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise aus dem ZDF-Publikum.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY ... Vermisst"
Alexander Bohnert (51) verschwand nach dem Ende seiner Nachtschicht. Wenige Tage zuvor feierte er noch mit seiner Familie Ostern.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY ... Vermisst"
Sebastian Geier (27) aus Unterfranken wird seit Januar 2021 vermisst. Einige Monate zuvor verstarb seine Mutter.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY ... Vermisst"
Die zweifache Mutter Corina Niemand (43) verschwand 2024 spurlos aus ihrer Wohnung.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY ... Vermisst"
Moderator Rudi Cerne bittet in der vierten Ausgabe der Sondersendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" um die Mithilfe des Publikums.  Fotoquelle: ZDF/Nadine Rupp

Die 53-jährige Jutta Schulz verschwand 2014 spurlos aus Thale im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Steckt ihr Ex-Partner dahinter? Oder tauchte die Bardame womöglich freiwillig ab? Auch zwölf Jahre später ist ihr Schicksal ungewiss – und die Polizei ratlos. Ein neuer Hinweis soll nun endlich Bewegung in den Fall bringen: Hat ein unbekannter Mann etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun? In einer "Vermisst"-Sonderausgabe der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY" bittet Moderator Rudi Cerne einmal mehr um die Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer.

ZDF
Aktenzeichen XY ... Vermisst
True Crime • 08.07.2026 • 20:15 Uhr

"Aktenzeichen XY ... Vermisst" im ZDF: Neue Hinweise zu Jutta Schulz gesucht

So ist es auch im Fall Alexander Bohnert. Der 51-Jährige verschwand 2024 nach einer Nachtschicht. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen ihn ein letztes Mal, seither fehlt jede Spur. Ebenso von Sebastian Geier. Nach dem Tod seiner Mutter im April 2020 war der körperlich und geistig eingeschränkte Mann plötzlich nicht mehr zu finden, tauchte allerdings wieder auf. Im Januar 2021 verschwand der damals 27-Jährige jedoch erneut.

Rudi Cerne stellt weitere Vermisstenfälle bei "Aktenzeichen XY" vor

Rudi Cerne stellt außerdem den Fall von Corina Niemand aus Dresden vor. Die 43-Jährige verschwand im März 2024, nur wenige Wochen nach einem gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund, aus ihrer Wohnung. In der Sondersendung geht es um die Frage, ob sich die zweifache Mutter an jenem Tag mit einer unbekannten Person verabredet hatte. Des Weiteren thematisiert die Sendung das Verschwinden von Alishia "Luca" Bucher aus der Schweiz. Die 21-jährige Person wurde 2021 zuletzt am Bahnhof in Luzern gesehen. Mittlerweile schließt die Polizei ein Tötungsdelikt nicht mehr aus.

Derzeit beliebt:
>>"Meeresleuchten": Kritik zum ARD-Drama mit Ulrich Tukur
>>"Erdoğan": Alle Infos zur ARD-Doku über den türkischen Präsidenten
>>CDU-Politiker widerspricht ZDF-Moderator: Streit über Elterngeld
>>Stadiontour mit Familie: So meistert Helene Fischer den Neustart

Aktenzeichen XY ... Vermisst – Mi. 08.07. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Aktenzeichen XY... ungelöst

Das könnte dich auch interessieren

Diese WM-Viertelfinals laufen im Free-TV – und diese nicht
WM-Viertelfinale
Fußball-Weltmeisterschaft
"Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess": Kritik zur ZDF-Doku über den King of Pop
Neverland und Vorwürfe
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
"Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben": Kritik zum Alpenkrimi mit Philipp Hochmair im ZDF
Alpenkrimi
Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben
"Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen": Kritik zum ZDF-Krimi mit Robert Stadlober
Mystischer Krimi
"Die Toten vom Bodensee - Unter Wölfen"
"Aktenzeichen XY... Vermisst": Sondersendung nimmt fünf ungelöste Fälle ins Visier
Ungeklärte Fälle
Aktenzeichen XY ... Vermisst
"That's My Style": Die Umstyling-Show mit Susan Sideropoulos im ZDF
Umstyling-Show
"That's My Style"
"plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?": Kritik zur ZDF-Reportage
Sicherheitslösungen
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"
"Erzgebirgskrimi – Die Tränen der Mutter": Kritik zum ZDF-Krimi mit Kai Scheve
Mysteriöser Todesfall
"Der Erzgebirgskrimi - Die Tränen der Mutter"
ARD wirft Abendprogramm für Merz um
Merz im Brennpunkt
Friedrich Merz
TV-Koch Sebastian Lege: RTL-Deal und neue Shows
Sebastian Lege bei RTL
Sebastian Lege
Rudi Carrells Vermächtnis: Der Maßstab im deutschen Fernsehen
Fernsehikone
Rudi Carrell und Thomas Gottschalk
Kampf um Ralph Siegels Gesundheit: Familie zeigt Zuversicht
Komponist im Koma
Ralph Siegel
Heftige Kritik im ZDF-Sportstudio: Balogun, Trump und Infantino in der Diskussion
ZDF-Expertenrunde
ZDF-Sportstudio
Wiedervereint: Will und Jada Pinkett Smith zurück unter einem Dach
Hollywood-Liebescomeback
Jada Pinkett Smith und Will Smith
Judith Holofernes und ihre Stimme: Ein ungewisses Schicksal
Stimmstörung
Judith Holofernes
Charlotte Engelhardt enthüllt ihren Männer-Abtörner
Beziehungskritik
Charlotte Engelhardt
Vor dem Rampenlicht: So abergläubisch sind die Schlagerstars Florian Silbereisen und Co.
Aberglaube im Rampenlicht
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Lola Weippert wandert aus: Ex-"Bachelorette"-Kandidat vermittelte Traum-Wohnung auf Ibiza
Lola Weipperts Ibiza-Traum
Lola Weippert
"Isch komm da her": Der Satz, der Thomas Seitel und Helene Fischer zusammenbrachte
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Sollte damit aufhören": Das braucht Anna-Maria Zimmermann unbedingt vor einem Auftritt
Schlagermove in Concert
Anna-Maria Zimmermann
Ronja Forcher: 14 Kilo weg! So schaffte "Bergdoktor"-Star die Verwandlung
Darstellerin verliert Pfunde
Ronja Forcher
"Yellowstone"-Star Cole Hauser: Intensivere Geschichten in Staffel 2 von "Dutton Ranch"
Neue Horizonte
"Dutton Ranch" | Paramount+
Trump mischt sich in Fußball-WM ein: Balogun darf spielen
WM-Skandal
Folarin Balogun, Elton
Knossi und seine Influencer-Queen: Alles über Lia Mitrou
Knossis Partnerin
Jens Knossalla und Lia Mitrou
ARD-Urgestein Jörg Schönenborn übernimmt "Tagesthemen"-Moderation
Tagesthemen-Debüt
Jörg Schönenborn
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn
Krimi-Highlight
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
"Iran: Menschen im Krieg": Kritik zum ARTE-Bericht
Iran-Konflikt
Iran: Menschen im Krieg
Schumacher enthüllt: Ohne Millionen kein Formel-1-Traum!
Motorsport-Herausforderung
Ralf Schumacher
Mega-Änderungen bei "The Masked Singer": Was Fans erwartet!
Neue Staffel mit Überraschungen
"The Masked Singer"
"Das Sommerhaus der Stars": Walentina Doronina und Co. - Diese Streithähne polarisierten am meisten
Promi-Konflikte
Reality-Star Walentina Doronina posiert vor roter Sponsorenwand mit großen Ohrringen, blauem Lidschatten und weit ausgeschnittenem Blazer mit gleichgültigem Gesichtsausdruck.