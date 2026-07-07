Home News Star-News

Rudi Carrells Vermächtnis: Der Maßstab im deutschen Fernsehen

Fernsehikone

Rudi Carrells Vermächtnis: Der Maßstab im deutschen Fernsehen

07.07.2026, 16.52 Uhr
von Stefan Weber
Rudi Carrell ist auch 20 Jahre nach seinem Tod eine Legende im deutschen Fernsehen. TV-Größen wie Thomas Gottschalk, Harald Schmidt und Florian Silbereisen blicken bewundernd auf ihn zurück. Carrells Einfluss als Entertainer setzt bis heute Maßstäbe.
Rudi Carrell und Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk (links) verehrte Rudi Carrell - ebenso wie viele andere TV-Stars.  Fotoquelle: IMAGO / Sven Simon
Rudi Carrell
Mit Sendungen wie "Am laufenden Band" schrieb Rudi Carrell Fernsehgeschichte. Hier hält Rudi Carrell den "Deutschen Fernsehpreis 2003" in der Sparte "Ehrenpreis der Stifter" in Händen - einer von vielen unvergesslichen TV-Momenten mit Rudi Carrell.  Fotoquelle: WDR / Herby Sachs

Es gibt Fernsehstars, die erfolgreich sind. Und es gibt jene, an denen sich Generationen von Moderatoren messen – wie Rudi Carrell. Auch 20 Jahre nach seinem Tod am 7. Juli 2006 gilt der gebürtige Niederländer als einer der größten Entertainer der deutschen Fernsehgeschichte. Für zahlreiche TV-Stars war er großes Vorbild, Fürsprecher und Förderer.

Dabei begann seine Karriere alles andere als triumphal. Beim Eurovision Song Contest landete Carrell 1960 mit seinem Lied auf dem vorletzten Platz. Ausgerechnet aus dieser Niederlage machte er Kapital: Mit viel Selbstironie nahm er das schlechte Abschneiden auf die Schippe – und erhielt prompt zwei Angebote des niederländischen Fernsehens. Es war der Beginn einer fast fünf Jahrzehnte währenden Karriere. Mit der zunächst in den Niederlanden produzierten "Rudi Carrell Show" und später mit Formaten wie "Am laufenden Band", "Herzblatt", "Rudis Tagesshow" oder "7 Tage, 7 Köpfe" prägte er das deutsche Unterhaltungsfernsehen wie kaum ein Zweiter. Und das nicht nur zu seinen Lebzeiten, bis heute schauen viele TV-Stars bewundernd zu ihm auf.

Der Ritterschlag für Thomas Gottschalk

Wie prägend Carrells Urteil war, weiß niemand besser als Thomas Gottschalk. 1977 moderierte er als blutjunger Newcomer die "Telespiele" im Südwestfunk, eine Sendung, in der Zuschauer per Mikrofon und Telefon das Videospiel "Pong" gegeneinander spielten. Prominente wie Bud Spencer, Manfred Krug oder Tony Marschall traten auf, die Show wurde zum Straßenfeger mit Einschaltquoten von mehr als 40 Prozent. Gottschalk avancierte zum TV-Shootingstar.

Derzeit beliebt:
>>Kampf um Ralph Siegels Gesundheit: Familie zeigt Zuversicht
>>CDU-Politiker widerspricht ZDF-Moderator: Streit über Elterngeld
>>Vor 20 Jahren starb Rudi Carrell: Der unvergessene TV-Meister
>>"Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: Das wird sich ändern

Eines Tages klingelte das Telefon in der Redaktion: Rudi Carrell, damals der König der Samstagabendshow, war dran. "Was ihr da macht, ist großartig", soll er gesagt und den jungen Moderator prompt in seine eigene Sendung eingeladen haben. Redakteur Holm Dressler erinnerte sich im "Spiegel": "Das war unser Ritterschlag. Ich weiß noch, wie Thomas völlig von den Socken war. 'Woher kennt der mich?', hat er immer wieder gefragt."

Karriereschub für Florian Silbereisen

Auch Harald Schmidt machte nie einen Hehl daraus, wie sehr er Carrell verehrte. "Das kann man sagen", antwortete er 2006 auf die Frage der "Zeit", ob der Niederländer ein Vorbild gewesen sei. Vier Monate vor dessen Tod besuchte Schmidt ihn in seiner Kölner Hotelsuite. Carrell hatte den Videorecorder bereits exakt auf die Stelle vorgespult, die er ihm zeigen wollte – "bei anderen Fernsehleuten geht es meistens damit los, dass sie umständlich suchen müssen", erzählte Schmidt. Sein Fazit über die letzte Begegnung: "Rudi Carrell hatte Las-Vegas-Format, er war der Einzige. Mit ihm ging für mich eine Epoche zu Ende. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen, er erschien mir ehrlich unsentimental." Nach einer Viertelstunde sei Schluss gewesen: Carrell wollte Fußball schauen. "Das war für mich das Zeichen zu gehen."

Vor 20 Jahren starb Rudi Carrell: Der unvergessene TV-Meister
Rudi Carrell, einer der prominentesten Showmaster im deutschen Fernsehen, hinterließ mit Formaten wie "Am laufenden Band" und "7 Tage – 7 Köpfe" ein unvergessenes Erbe. Bekannt für seine Selbstironie und Perfektion, inspirierte er zahlreiche Kollegen.
Unterhaltungslegende
Erinnerungen an Rudi Carrell

Florian Silbereisen wiederum verdankt Carrell einen entscheidenden Karriereschub. Den 7. Februar 2004 werde er nie vergessen, sagte er einst der Agentur prisma: den Tag seiner ersten "Feste"-Show. "Nur ganz wenige hatten damals an mich geglaubt." Noch am selben Abend rief Carrell Silbereisens Manager an und erklärte, er habe geglaubt, der Beruf des Showmasters sei ausgestorben – "aber jetzt wisse er, dass der Beruf weiterleben werde". Silbereisen: "Das von einem Mann zu hören, der weiß Gott nicht zimperlich mit seinen Kollegen umgegangen ist, war etwas ganz Besonderes." Carrell erkannte im Niederbayern früh das Talent und erklärte ihn gar zu einer Art Nachfolger im Showgeschäft – Silbereisen würdigte ihn 2017 mit seiner ARD-Hommage "Silbereisen feiert Rudi Carrell".

Ingolf Lück wollte immer sein wie er

"Wochenshow"-Star Ingolf Lück wiederum verehrte Carrell schon als Kind so sehr, dass er sich abends im Wohnzimmerschrank versteckte, um dessen Show durchs Schlüsselloch zu sehen: "Ich wollte immer sein wie er", sagte er einst im teleschau-Interview. Das erste Telefonat zwischen Lück und Carrell endete kurios: "Mich rief ein Mann mit holländischem Akzent an und faselte etwas von einer 'dollen Show'. Mit ein paar derben, nicht druckfähigen Flüchen knallte ich den Hörer auf die Gabel. Ich hielt das für ziemlich clever, weil ich mich auf keinen Fall von einem Stimmenimitator fürs Radio veralbern lassen wollte. Später traf ich Rudi Carrell tatsächlich hinter den Kulissen einer Show und er fragte als Erstes: "Wieso legst du auf, wenn ich dich anrufe?" Da verging mir mal das Lachen."

Auch Ulla Kock am Brink ("Die 100.000 Mark Show") gab Carrell zunächst einen Korb – allerdings mit voller Absicht: Nachdem sie als RTL-Redakteurin bereits einige Male vor der Kamera gestanden hatte, bot ihr die TV-Legende den Job der Assistentin in seiner Postleitzahlenshow "Die Post geht ab!" an. Sie lehnte ab – wenn auch mit mulmigem Gefühl: "Du kannst doch einem Rudi Carrell nicht eine derartige Abfuhr vor den Latz knallen!", erinnerte sie sich im teleschau-Interview. Carrell nahm es gelassen: "Ach so, du willst Chef sein – sag das doch gleich!" In ihm fand sie später einen Fürsprecher, der sie mit Produzent John de Mol in Kontakt brachte – der Beginn ihrer eigenen Moderationskarriere.

Wirklich enge Beziehungen zu Kollegen pflegte Carrell nicht: "Wer keine Freunde hat, wird nicht enttäuscht", lautete eines seiner berühmten Bonmots. Fans aber hatte er unzählige. Fast alle Größen der deutschen TV-Unterhaltung – von Gottschalk über Schmidt und Lück bis Silbereisen – sahen in ihm ihr Vorbild. Eines, das die heutige Fernsehlandschaft nicht mehr hervorbringen wird.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Vor dem Rampenlicht: So abergläubisch sind die Schlagerstars Florian Silbereisen und Co.
Aberglaube im Rampenlicht
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
"Isch komm da her": Der Satz, der Thomas Seitel und Helene Fischer zusammenbrachte
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Du gehörst hier nicht hin": So flog Florian Silbereisen backstage raus
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
Trifft ARD-Sparkurs den Schlager? Mehrheit stellt sich gegen Florian Silbereisen
Einsparungen beim ÖRR
Florian Silbereisen schaut ernst.
So wohnen die Stars: Die Rückzugsorte von Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Zuhause der Schlagerstars
Ein Bergdorf von oben.
Nach Vorfall vor laufenden Kameras: ZDF-Fernsehgarten verbietet Alkohol
Video ging viral
Andrea Kiewel
Skandale und Geheimnisse: 6 Fakten über Florian Silbereisen
Verborgene Facetten
Florian Silbereisen.
Beatrice Egli über ihre größte Live-Panne: "Das war ganz schlimm"
Unvergessliches Erlebnis
So haben sich Beatrice Egli & Florian Silbereisen wirklich kennengelernt
Anders, als viele Fans vermutet haben
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Ticket-Frust beim ZDF-"Fernsehgarten": Das steckt hinter der Kritik
Zuschauerunmut
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
Heftige Kritik im ZDF-Sportstudio: Balogun, Trump und Infantino in der Diskussion
ZDF-Expertenrunde
ZDF-Sportstudio
Wiedervereint: Will und Jada Pinkett Smith zurück unter einem Dach
Hollywood-Liebescomeback
Jada Pinkett Smith und Will Smith
Judith Holofernes und ihre Stimme: Ein ungewisses Schicksal
Stimmstörung
Judith Holofernes
Charlotte Engelhardt enthüllt ihren Männer-Abtörner
Beziehungskritik
Charlotte Engelhardt
Lola Weippert wandert aus: Ex-"Bachelorette"-Kandidat vermittelte Traum-Wohnung auf Ibiza
Lola Weipperts Ibiza-Traum
Lola Weippert
Stadiontour mit Familie: So meistert Helene Fischer den Neustart
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
"Sollte damit aufhören": Das braucht Anna-Maria Zimmermann unbedingt vor einem Auftritt
Schlagermove in Concert
Anna-Maria Zimmermann
Diese WM-Viertelfinals laufen im Free-TV – und diese nicht
WM-Viertelfinale
Fußball-Weltmeisterschaft
Ronja Forcher: 14 Kilo weg! So schaffte "Bergdoktor"-Star die Verwandlung
Darstellerin verliert Pfunde
Ronja Forcher
"Yellowstone"-Star Cole Hauser: Intensivere Geschichten in Staffel 2 von "Dutton Ranch"
Neue Horizonte
"Dutton Ranch" | Paramount+
Trump mischt sich in Fußball-WM ein: Balogun darf spielen
WM-Skandal
Folarin Balogun, Elton
Knossi und seine Influencer-Queen: Alles über Lia Mitrou
Knossis Partnerin
Jens Knossalla und Lia Mitrou
"Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess": Kritik zur ZDF-Doku über den King of Pop
Neverland und Vorwürfe
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
ARD-Urgestein Jörg Schönenborn übernimmt "Tagesthemen"-Moderation
Tagesthemen-Debüt
Jörg Schönenborn
"Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben": Kritik zum Alpenkrimi mit Philipp Hochmair im ZDF
Alpenkrimi
Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn
Krimi-Highlight
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
"Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen": Kritik zum ZDF-Krimi mit Robert Stadlober
Mystischer Krimi
"Die Toten vom Bodensee - Unter Wölfen"
"Iran: Menschen im Krieg": Kritik zum ARTE-Bericht
Iran-Konflikt
Iran: Menschen im Krieg
Schumacher enthüllt: Ohne Millionen kein Formel-1-Traum!
Motorsport-Herausforderung
Ralf Schumacher
Mega-Änderungen bei "The Masked Singer": Was Fans erwartet!
Neue Staffel mit Überraschungen
"The Masked Singer"