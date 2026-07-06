Trifft ARD-Sparkurs den Schlager? Mehrheit stellt sich gegen Florian Silbereisen

Die ARD könnte bei den Schlagershows von Florian Silbereisen sparen – und viele Menschen würden das offenbar begrüßen. In einer Civey-Umfrage für t-online.de bewerteten 80 Prozent der insgesamt 5.000 Befragten die Frage positiv: "Wie würden Sie es bewerten, wenn die ARD künftig die Schlagershows von Florian Silbereisen kürzen würde, um ihre Einsparziele zu erreichen?" 12 Prozent waren unentschieden, nur 8 Prozent sprachen sich dagegen aus, Florian Silbereisens Sendungen finanziell zu kürzen.

Civey-Umfrage: Breite Zustimmung für Kürzungen bei Silbereisen-Shows Interessant ist, dass sich die Zustimmung durch alle gesellschaftlichen Gruppen zieht, bedeutende Unterschiede zwischen einzelnen Bevölkerungssegmenten zeigen sich nicht. Auch mit Blick auf das Alter der Befragten zeigen sich keine großen Unterschiede: Am größten ist die Zustimmung für mögliche Silbereisen-Kürzungen in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen, am geringsten in der Gruppe der über 60-Jährigen.

MDR-Sparprogramm: Silbereisen-Shows sollen 45 Millionen Euro gekostet haben Für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) dürfte das Ergebnis mindestens ernüchternd sein: Bis Ende 2028 soll der Sender einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Dabei zeigt eine Recherche der Nachrichten-Website "Business Insider", dass allein zwischen 2020 und 2023 mehr als 45 Millionen Euro in die Produktionen rund um Florian Silbereisen gesteckt worden sein sollen.

ARD plant Silbereisens "Feste"-Shows trotz Sparkurs bis 2028 Die ARD hält jedoch an den "Feste"-Shows fest – und das bis mindestens noch 2028. Denn abseits der verheerenden Ergebnisse aus der Umfrage, erzielen die Silbereisen-Shows jedes Mal Traum-Quoten. So schalteten zuletzt mehr als vier Millionen Zuschauer ein.

ARD streicht Traditionsshow "Immer wieder sonntags" trotz Erfolg Auch wenn die "Feste"-Shows vorerst von den Kürzungen verschont bleiben, so steht bereits fest, dass eine andere Sendung aus dem Programm fliegt: Nach 31 Jahren und mehr als 370 Folgen streicht die ARD die Traditions-Show "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross. Die letzte Ausgabe soll im September laufen. Die Entscheidung sei schmerzhaft gewesen und angesichts des großen Erfolgs nicht leichtgefallen, wie SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler sagte.