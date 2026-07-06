Ben Becker über den Verlust seiner Eltern: "Das hinterlässt bei mir auch ein großes Fragezeichen"

Innerhalb eines halben Jahres musste sich Ben Becker 2025 von seiner Mutter und von seinem Vater verabschieden. Im ARD-Format "DAS! Rote Sofa" sprach der Filmstar nun offen darüber, wie sehr er bis heute mit dem Verlust der beiden Schauspieler zu kämpfen hat.

Im Abstand von sechs Monaten verlor der Schauspieler erst seine Mutter Monika Hansen und dann seinen Vater Rolf Becker. "Das passiert einem nur einmal im Leben", sagte der 62-Jährige nun, als er im NDR-Format "DAS! Rote Sofa" auf den Tod der beiden Schauspieler angesprochen wurde.

"Ich hätte nicht gedacht, dass es so einscheidend daherkommt und mich so trifft", gestand Becker. Von seinem Vater habe er sich "irgendwie echt gut verabschiedet", verriet er: "Wir hatten beide die Faust hoch und haben gesagt 'Alter, wir sehen uns' und haben uns angelacht." Auch seine Mutter habe er in ihren letzten Momenten begleiten dürfen. "Ich bin da auch sehr dankbar dafür."

"Man wird wieder so zum kleinen Jungen irgendwie" Nichtsdestotrotz mache ihm der zweifache Verlust zu schaffen. "Man wird wieder so zum kleinen Jungen irgendwie", erklärte der Bühnenstar. "Was mir ein bisschen fehlt ist zum einen dieser Rückhalt, den man auch im Alter (...) immer noch hat und sagt, wenn was ist: Da kann ich mich festhalten. Das ist weg." Zum anderen habe es ihm "Spaß gemacht", seinen prominenten Eltern von seinen eigenen Projekten zu berichten. "Das fällt plötzlich auch weg. Und das hinterlässt dann einfach bei mir auch ein großes Fragezeichen, wo ich sage: Wie geht es weiter?"

Auf das Verhältnis zu seiner Schwester Meret Becker, ebenfalls eine bekannte Schauspielerin, habe der Tod seiner Eltern indessen keinen großen Einfluss gehabt. "Es ist jetzt nicht so, dass wir mehr aufeinander gucken oder so", stellte der Mime klar. Vielmehr sei die Beziehung seit jeher innig: "Es war eigentlich schon immer so: Wir telefonieren alle zwei Tage und sind irgendwie eng. Manchmal haben wir auch wieder Krach und mögen uns nicht so, und letztlich haben wir uns furchtbar lieb."

Ben und Meret Beckers Mutter Monika Hansen wurde durch zahlreiche Projekte für Kino, Theater und Fernsehen bekannt. Unter anderem arbeitete sie mit Regisseuren wie Wim Wenders und Rosa von Praunheim zusammen. Bis zum Jahr 1971 war Hansen mit dem Schauspieler Rolf Becker verheiratet, der im Laufe seiner Karriere in über 200 Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte. Monika Hansen starb im Juni 2025 im Alter von 83 Jahren; Rolf Becker starb im Dezember 2025 im Alter von 90 Jahren.