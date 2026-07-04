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"Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Naomi Krauss

Mordfall auf Kreta

"Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Naomi Krauss

04.07.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
In "Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi" kehrt die Ermittlerin Eleni Theodoraki nach Kreta zurück, um einen Mordfall zu lösen. Während ihrer Ermittlungen muss sie sich auch mit ihrer eigenen Vergangenheit und familiären Konflikten auseinandersetzen.
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Eleni Theodoraki (Naomi Krauss) hat ihre Heimatinsel vor etwa 40 Jahren verlassen. Was ist damals passiert, woher kommt ihr Schmerz, und weshalb kehrt sie genau jetzt zurück?  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Ein neues Ermittler-Team auf Kreta: Nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat übernimmt Eleni Theodoraki (Naomi Krauss, Mitte) die Leitung des Morddezernats. Unterstützung erhält sie von ihrem vermeintlichen Großneffen Alexis (Danilo Kamperidis) und der ehrgeizigen jungen Penelope (Franziska von Harsdorf).  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Kommissarin Eleni Theodoraki (Naomi Krauss) und ihr Mitarbeiter und "Großneffe" Alexis (Danilo Kamperidis, links) haben wenig Zeit, sich besser kennenzulernen. Sie haben einen Mord aufzuklären und befragen unter anderem den Tavernenbesitzer Stavros Pentakis (Michael Sideris).  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Der junge Polizist Alexis Sisamakis (Danilo Kamperidis, rechts) ist auf Kreta aufgewachsen, er kennt fast jeden in seinem Heimatort, auch Kleinkriminelle wie Costas (Nicolas Sidiropulos). Das erschwert es ihm häufig, zwischen Pflicht und Freundschaft oder Loyalität zu unterscheiden.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Die Ermittlungen in ihrer Heimat führen Eleni Theodoraki (Naomi Krauss) überraschend zu einem alten Bekannten: Evangelos Anarakis (Thomas Sarbacher).  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Die alte Ladenbesitzerin Koula Diamandaki (Dorothea Voutsadopoulou, rechts) kann sich noch gut an Eleni Theodoraki (Naomi Krauss) erinnern und freut sich, im Gegensatz zu Elenis Schwester, sie wiederzusehen.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Eleni (Naomi Krauss, rechts) konnte Niki (Sotiria Loucopoulos) nicht aufwachsen sehen. Umso mehr freut sie sich, sie jetzt kennenzulernen und ihre Hochzeit mit ihr zu feiern.   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Niki Sisamakis (Sotiria Loucopoulos) und Jorgos Simonidis (Hannes Wegener, links) treten vor den Traualtar. Doch ist der Mordverdacht gegen Jorgos endgültig aus dem Weg geräumt?   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
Die jungen Polizisten Penelope Kalaitzaki (Franziska von Harsdorf) und Alexis Sisamakis (Danilo Kamperidis) sind auf Kreta aufgewachsen und kennen sich schon lange. Obwohl sie nicht unterschiedlicher sein könnten, ergänzen sie sich im Team hervorragend.   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Relevant Filmproduktions GmbH/George Dryjohn

Anfang 2025 gab es Zuwachs für den "DonnerstagsKrimi im Ersten": Schauplatz des Verbrechens war erstmals die größte der griechischen Inseln, nun wird "Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi" (Regie: Constanze Knoche, Buch: Christoph Busche) zur besten Sendezeit am Samstagabend wiederholt.

ARD
"Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi"
Krimidrama • 04.07.2026 • 20:15 Uhr

Wieder einmal kehrt eine Hauptkommissarin nach vielen Jahren in ihre Heimat zurück, die sie einst aus Gründen verließ, welche sich dem Zuschauer erst noch erschließen müssen. "Fremd ist der Fremde nur in der Fremde", sagte der weise Karl Valentin einmal. Fremd kann aber auch die Heimische in der Heimat sein, so wie Eleni Theodoraki, die in der Hafenstadt Rethymnon die Leitung der Kripo übernimmt.

Kommissarin mit Herz und Gegensätzen

Verkörpert wird sie von der schweizerisch-israelischen Schauspielerin Naomi Krauss, die hier endlich wieder einmal in einer Hauptrolle zu sehen ist. Eleni trage viel Schmerz in sich, den sie durch ihre Arbeit verdrängt und betäubt habe, sagt sie. "Sie ist eine starke Frau, aber dabei fein und zerbrechlich. Einerseits sehr emphatisch, aber auch kühl und sachlich." Auch ihre neuen Kollegen können sie daher nicht so genau einordnen.

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Neben der jungen Penelope (Franziska von Harsdorf, selbst Halbgriechin, "Der Pass") gehört auch Elenis Großneffe Alexis (Danilo Kamperidis, "How to Sell Drugs Online (Fast)") zu Elenis Team. Während Alexis befürchtet, dass die familiäre Verbindung mit seiner Versetzung zur Kripo zu tun haben könnte, freut sich Penelope auf eine so qualifizierte weibliche Vorgesetzte.

Ein Mörder in der Familie?

Viel Zeit zum Beschnuppern bleibt allerdings nicht: Der Baudezernent Yannis Philippis wurde ermordet. Er war vor Kurzem nach Kreta geholt worden, da auf der Insel zu viel ohne Genehmigung gebaut wird. Und so veranlasste er reihenweise Bau-Ablehnungen, Räumungen und Abrisse. Feinde hatte er demnach zuhauf. Er habe sich aber von den Reichen bestechen lassen, behauptet der Tavernenbesitzer Stavros (Michael Sideris). Ein "herzloser Bürokrat" sei er gewesen, weiß auch Alexis.

Nur eine einzige Baugenehmigung hat Yannis zuletzt erteilt – und zwar einem gewissen Jorgos (Hannes Wegener). Der wird in zwei Tagen Elenis Nichte Niki (Sotiria Loucopoulos) heiraten – Alexis' Mutter. Auf diese Nachricht hin muss sich Eleni erst einmal übergeben, nicht das letzte Mal im Laufe des Films. Als Jorgos unter dringenden Mordverdacht gerät und verhaftet wird, bringt das besonders Elenis ohnehin ablehnende Schwester Marina (Oda Thormeyer) gegen sie auf.

Was sie nun, nach 40 Jahren, hier wolle, fragt sie. "Ich will mich vertragen. Und ich will Niki kennenlernen", erwidert Eleni mit zittriger Stimme. "Und Alexis". – "Fällt dir aber reichlich spät ein", lautet Marinas harsche Antwort. Eleni solle Niki die Zukunft mit Jorgos nicht verbauen.

Kreta: Ein ganz besonderer Drehort

Familiendrama und Krimi halten sich im neuen "Kreta-Krimi" angenehm die Waage. Während der Fall durchaus überraschende Wendungen bereithält, ahnen echte Krimifans in kürzester Zeit, dass Niki natürlich nicht Elenis Nichte ist. Was der Spannung nicht schadet, die ungeklärte Familienproblematik macht es sogar noch interessanter.

"Ich finde, dass dieser Krimi von seinen Charakteren lebt", sagt Alexis-Darsteller Danilo Kamperidis. "Die Geschichte der heimkehrenden Eleni und der damit verbundene Schmerz spricht vielen Menschen der Diaspora aus der Seele. Ich bin stolz, dass wir eine so gut geschriebene und schauspielerisch dargebotene Protagonistin haben." Ein in der Tat berechtigtes Lob.

Für Kamperidis war der Drehort zudem persönlich von besonderer Bedeutung. Sein griechischer Vater habe viel Wert darauf gelegt, dass auch Danilo die Sprache lernt und Bezug zur griechischen Kultur hat. Das ermögliche ihm, "das Land und seine Menschen in seiner Tiefe und Komplexität kennenzuernen", sagt der 26-Jährige. "Ich kehrte anders nach Hamburg zurück. Nicht besser, nicht schlechter, aber definitiv griechischer als zuvor."

Auch Hauptdarstellerin Naomi Krauss schwärmt von Kreta und den Kretern. Das Erlebte "hat mich sehr berührt und mir Lebensfreude geschenkt, aber auch tiefe Gefühle hervorgeholt".

Zu einer möglichen Fortsetzung von des "Kreta-Krimi" im Ersten ist noch nichts bekannt.

"Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi" – Sa. 04.07. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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