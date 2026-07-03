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Diese WM-Spiele laufen heute (3.7.) und in der Nacht im TV

WM 2026 im TV

Diese WM-Spiele laufen heute (3.7.) und in der Nacht im TV

03.07.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Für Lionel Messi läuft die WM bisher nach Wunsch. Jetzt trifft er mit Argentinien auf den Außenseiter Kap Verde.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/David Ramos

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Nach der Vorrunde stehen nun die K.o.Runden an – beginnend mit dem Sechzehntelfinale, einem Novum in der WM-Geschichte.

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Diese Paarungen sind am Freitag, 3. Juli, und in der Nacht zum Samstag zu sehen

  • Sechzehntelfinale: Australien – Ägypten, Anstoß: 3.7., 20.00 Uhr. AT&T Stadium (Dallas). ZDF und Magenta TV.

  • Sechzehntelfinale: Argentinien – Kap Verde, Anstoß: 4.7., 0.00 Uhr. Hard Rock Stadium (Miami). Magenta TV.

  • Sechzehntelfinale: Kolumbien – Ghana, Anstoß: 3.7., 3.30 Uhr. Arrowhead Stadium (Kansas City). ZDF und Magenta TV.


    • Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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