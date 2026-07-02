Home News Star-News

"Lass es 200 bis 300 Euro sein": So niedrig ist Jürgen Drews' Rente laut seiner Tochter

Finanzielle Sicherheit

"Lass es 200 bis 300 Euro sein": So niedrig ist Jürgen Drews' Rente laut seiner Tochter

02.07.2026, 11.29 Uhr
Jürgen Drews kann auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurückblicken. Wie wenig gesetzliche Rente der Schlagersänger nichtsdestotrotz beziehe, verriet nun seine Tochter Joelina Drews in einem Podcast.
Jürgen Drews
Jürgen Drews erhält laut seiner Tochter Joelina nur eine geringe gesetzliche Rente.  Fotoquelle: Getty Images/Joshua Sammer

Wie hoch ist die Rente von Schlagerstar Jürgen Drews? Im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club" gibt seine Tochter Joelina Drews (30) einen überraschend ehrlichen Einblick. Mit dabei: Lucas Cordalis (58) und Achim Petry (51).

Das Thema Altersvorsorge treibt die Runde um. "Unsere Karriere kann morgen zu Ende sein", gibt Lucas Cordalis zu bedenken. Achim Petry kennt diese Sorge gut. Gerade für Musiker sei die Rente "ein heikles Thema". Joelina Drews zieht daraus eine klare Konsequenz. Man müsse "selber vorsorgen". Als Selbstständige gebe es dafür "diverse Möglichkeiten", erklärt sie. Von der gesetzlichen Rente allein könne man "mit Sicherheit im Alter nicht gut leben".

"Meine Eltern nagen nicht am Hungertuch"

Dann wird die Münchnerin konkret. Ihr inzwischen 81-jähriger Vater Jürgen Drews habe zu spät in die Rentenkasse eingezahlt. Die genaue Summe seiner gesetzlichen Rente kenne sie nicht. Ihre Schätzung fällt dennoch deutlich aus: "Lass es 200 bis 300 Euro sein." Joelina Drews betont: "Davon kann man heutzutage in Deutschland nicht mehr leben."

Derzeit beliebt:
>>Emma Stone in "Einfach zu haben": Die Highschool-Komödie, die man gesehen haben muss!
>>Enola Holmes 3: Wenn die kleine Schwester den großen Bruder retten muss
>>Skurrile Beauty-OP: Daniela Katzenberger lässt sich Körperteile kürzen
>>Joelina Drews: Warum sie Schlager und den Nachnamen hinter sich lässt

Finanzielle Sorgen würden Jürgen Drews dennoch nicht plagen. Der Sänger von "Ein Bett im Kornfeld" habe "sehr, sehr gut für sein Alter vorgesorgt", verrät seine Tochter und stellt klar: "Meine Eltern nagen nicht am Hungertuch, denen geht es gut."

Bereits 2020 hatte Jürgen Drews selbst in einem "Bild"-Interview offenbart, dass er nur eine "Mini-Rente" erhalte. "Das sind noch nicht mal 200 Euro." Davon könne er mit seiner Frau Ramona "einmal schön essen gehen", klagte der damals 75-Jährige: "Das war's." Schon damals verriet der Sänger, dass er sich nicht in finanziellen Nöten befinde und sein Geld "gut angelegt" habe.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Tom Kaulitz platzt der Kragen wegen Bruder Bill: "Es ist aber krank"
Shopping-Debatte
Tom Kaulitz und Bill Kaulitz
Beatrice Egli verrät: Diese eine Eigenmannschaft mag sie an Männern!
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Patricia Kelly spricht über den Verlust ihrer Mutter: "Ich durfte beim Sterben dabei sein"
Patricia Kellys Schicksal
"Glow Up Your Life"
Vanessa Mai überrascht in Podcast mit Glaubensbekenntnis: "Bete jeden Abend zu Gott"
Schlagerstar im Gebet
Vanessa Mai
Tom Kaulitz bei Magenta TV: Zwischen Fan-Traum und Experten-Druck
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz lacht mit einem Mikrofon in der Hand.
Anke Engelke und Kristian Thees über Podcast-Aus: SWR setzt andere Schwerpunkte
Schock für Fans
Anke Engelke
Barbara Schöneberger sieht Dating-Apps kritisch - und fürchtet KI-Entwicklung
„Frühstück bei Barbara“
Barbara Schöneberger
Elmo bekommt eigenen Podcast: „Sesamstraße“-Star trifft deutsche Promis
In der ARD Mediathek
Elmo: Und du so?
"Wollte nicht mehr leben": So überwand Patricia Kelly ihre "dunkelsten Momente"
Lebenskrisen überwunden
"Glow Up Your Life"
Neue Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" gibt wilde Einblicke: "Weiß nicht, ob man das zeigen kann"
Tokio-Hotel-Zwillinge
Bill Kaulitz
ZDF-Sonderausgabe: Maybrit Illner spricht mit Bundeskanzler Merz
Sonderausgabe angekündigt
"Maybrit Illner"
Markus Preiß: "Die Zeiten für spielerische Sommerinterviews sind viel zu ernst"
Studio statt Spreeterrasse
Markus Preiß
Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star
Reichtum durch Rollen
Millie Bobby Brown
Box-Legende Mike Tyson: Rückkehr in den Ring mit 60?
Tysons Comeback
Mike Tyson
Minions und Klavierspieler: Das sind die Kino-Highlights im Juli
Kinostarts im Juli
Minions & Monster
So drastisch hat Lindsay Lohan ihr Leben umgekrempelt
Lohan im Wandel
Lindsay Lohan
Stefano Zarrella trauert um Familienmitglied: "Nicht wirklich zu begreifen"
Emotionaler Abschied
Stefano Zarrella
WM 2026: Esther Sedlaczek spricht über ihr Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
ARD-Duo der Fußball-WM
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
Beatrice Egli: Warum ihr Ex-Partner bei ihrem Vermögen eine Rolle spielt
Finanzielle Folgen
Beatrice Egli lacht.
Beatrice Egli tief berührt: Dieses Fan-Erlebnis vergisst sie nie
Rührende Begegnung
Beatrice Egli in einem Interview auf dem roten Teppich.
Beatrice Eglis private Einblicke: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im exklusiven Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
"Happy Valley": Kritik zur Krimiserie mit Sarah Lancashire auf ARTE
Serienfinale
"Happy Valley"
"I, Robot": Kritik zum Science-Fiction-Klassiker mit Will Smith auf VOX
Science-Fiction-Krimi
I, Robot
"Amerikas Aufbruch in die Freiheit": Kritik zur ARTE-Doku über Amerikas Unabhängigkeit
Vergessene Helden
Amerikas Aufbruch in die Freiheit
"Flucht aus Lissabon": Kritik zum ZDF-Krimi mit Hans Sigl in Thriller-Rolle
Neue Rolle
"Flucht aus Lissabon"
Diese WM-Spiele laufen heute (2.7.) und in der Nacht im TV
Fußball-Wahnsinn
Fußball-Weltmeisterschaft
Grand-Slam-Champion Alexander Zverev spricht über Nachwuchs mit Freundin Sophia Thomalla
Nach historischem Triumph
Geheimagentin Jolie: Das doppelte Spiel in "Salt" im FreeTV
Spionagethriller
"Salt"
Die Sprache der Minions: Mehr als nur Kauderwelsch
Kunstsprache
"Ich - Einfach unverbesserlich 3"
Nach 25 Jahren: Neuer Kommissar bei "SOKO Leipzig" steht fest
Neuer Ermittler
Simon Böer