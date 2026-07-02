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Beatrice Egli tief berührt: Dieses Fan-Erlebnis vergisst sie nie

Rührende Begegnung

Beatrice Egli tief berührt: Dieses Fan-Erlebnis vergisst sie nie

02.07.2026, 07.10 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli erzählt von einem besonderen Erlebnis mit einem kleinen Fan, das sie zutiefst bewegt. Eine Geschichte, die die Schlagersängerin nicht mehr loslässt.
Beatrice Egli in einem Interview auf dem roten Teppich.
Beatrice Egli teilt einen besonderen Fan-Moment.  Fotoquelle: picture alliance / Sipa USA | Just Pictures

In ihrer Karriere hat Beatrice Egli bereits viele emotionale, kuriose und lustige Momente erlebt. Doch ein Erlebnis dürfte der Schlagerstar wohl nie vergessen. "Es gibt viele Geschichten, bei denen die Fans zu mir kommen und mich in den Arm nehmen und dankbar sind", berichtet die 38-Jährige. Eine Begegnung stellt allerdings alles, was Beatrice Egli mit Fans erlebt hat, in den Schatten.

Beatrice Egli erzählt von Fan-Moment, der sie tief berührt hat

Emotionale Momente mit ihren Fans, gehören für Beatrice Egli zu ihrer Arbeit dazu. Wenn die Menschen der Sängerin große Gefühle entgegenbringen, geht das an dem Superstar nicht vorbei. Besonderes wenn es um Kinder geht, die ihre Musik hören, würde dies Beatrice Egli berühren. Trotz der vielen ergreifenden Begegnungen, ging ein Fan-Erlebnis der Schweizerin so nah, wie kein anderes. "Besonders die eine Sache ging mir nicht aus dem Kopf, weil sie mich so sehr berührt", beschreibt Beatrice Egli die Situation.

Beatrice Egli über ihre Musik: Dafür steht sie auf der Bühne

Eine Mutter kam damals auf den Schlagerstar zu und erzählte von ihrer Tochter, die nicht sprechen könne. "Aber die Mutter sagt, das Kind kann singen und zwar meine Lieder", erinnert sich die Schweizerin im Interview mit schlager.de. Die Mutter soll sich dafür bei der Sängerin bedankt haben. Das Singen der Lieder von Beatrice Egli sei das Einzige, was sie von ihrem Kind hören würde. "Das bewegt mich sehr", ist die Musikerin gerührt.

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Solche Erfahrungen sind für die 38-Jährige der größte Lohn. Die Schlagersängerin möchte mit ihrer Musik die Menschen positiv beeinflussen. So kann sie auch aus der Ferne ein Teil des Lebens ihrer Fans sein. "Und es gehört auch dazu, dass man gemeinsam weint. Das ist das Leben, das sind die Menschen – und dafür mache ich Musik", betont die Schweizerin in dem Interview.

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