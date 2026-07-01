Patricia Kelly spricht über den Verlust ihrer Mutter: "Ich durfte beim Sterben dabei sein"

Die Kelly Family gehörte in den 1990ern zu den erfolgreichsten Bands Europas. Schätzungsweise verkaufte die Familie über 20 Millionen Alben und noch heute sind viele Mitglieder der Kellys erfolgreich als Musiker aktiv. Doch die Familie musste auch durch schwere Zeiten gehen. Etwa als Mutter Barbara-Ann Kelly im Jahr 1982 an Brustkrebs verstarb. Wie belastend dieser Verlust für die Familie war, hat Patricia Kelly nun im Podcast "Glow Up Your Life" (neue Folgen ab Montag, 29. Juni) mit Katja Burkard erzählt.

"Man muss sich das vorstellen, meine Mama erkrankte an Brustkrebs, da war ich zwölf und es ging sehr, sehr schnell", erklärt Patricia Kelly im Gespräch mit Burkard. In den 80er-Jahren habe es noch keine Mammografien als Vorsorgeuntersuchung gegeben, erinnert sie sich. "Es war einfach, ja, dann bist du krank geworden und dann bist du gestorben, sage ich mal."

Bei ihrer Mutter Barbara-Ann wurde damals ein Knoten in der rechten Brust entdeckt. Und obwohl sie die zu dieser Zeit bestmögliche Behandlung erhielt und die betroffene Brust amputiert wurde, verlor sie nur ein Jahr nach der Diagnose den Kampf gegen die aggressive Krankheit. Patricia Kellys kleiner Bruder Angelo Kelly sei damals noch ein Baby gewesen, ihre Schwester Maite rund zwei Jahre alt. "Ich bin nach ihrem Tod zehn Tage später dreizehn geworden", erinnert sich Patricia.

Patricia Kelly über ihre Krankheit: "Bitte gib mir zehn Jahre" Der plötzliche und frühe Tod der Mutter stellte für die Großfamilie nicht nur eine große emotionale, sondern auch eine finanzielle Belastung dar, wie Kelly beschreibt. "In der Zeit waren wir auch wirklich mittellos. Wir hatten kein Geld, weil wir alles aufgebraucht hatten für Therapien und mein Vater ist in eine Art Depression gefallen." Für die gesamte Familie seien die Ereignisse ein Schock gewesen.

Die heute 56-Jährige habe ihre Mutter trotz ihres jungen Alters bis zum Schluss begleitet: "Ich durfte beim Sterben dabei sein, das ist für mich eine große Ehre. Ich war die Jüngste im Raum, alle anderen hat Papa dann rausgeschickt", erinnert sich Kelly. Für sie sei es ein besonderer Moment gewesen, den sie noch bis heute stark in Erinnerung habe. "Meine Mama ist in Frieden gestorben, im Glauben gestorben und das begleitet mein ganzes Leben."

Das Erlebte habe Kelly auch geholfen, viele Jahre später ihre eigene Diagnose besser zu verkraften. Bei der Sängerin wurde vor 16 Jahren Brustkrebs in der rechten Brust festgestellt – wie bei ihrer Mutter. Ihr erster Gedanke galt nach der Diagnose ihren beiden Kindern. Diese seien damals gerade einmal sechs und acht Jahre alt gewesen. "Ich bin auf die Knie gegangen und habe gebetet und gesagt, 'Bitte gib mir zehn Jahre. Ich brauch das für die Kinder. Ich brauch diese zehn Jahre für die Kinder. Du kannst machen, was du willst mit mir, aber ich brauch diese zehn Jahre, damit die über 18 sind und die klarkommen können'", berichtet Kelly.

Kelly ließ sich in der Folge der Behandlung die rechte Brust amputieren, trägt heute eine Prothese und gilt als geheilt. Sie betont gegenüber Burkard: "Ich bin so dankbar Katja, ich bin am Leben!"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!