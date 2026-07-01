Home News Star-News

Patricia Kelly spricht über den Verlust ihrer Mutter: "Ich durfte beim Sterben dabei sein"

Patricia Kellys Schicksal

Patricia Kelly spricht über den Verlust ihrer Mutter: "Ich durfte beim Sterben dabei sein"

01.07.2026, 14.26 Uhr
von Paulina Meissner
Patricia Kelly öffnet sich im Podcast "Glow Up Your Life" über den frühen Verlust ihrer Mutter an Brustkrebs und wie diese Erfahrung ihr half, ihre eigene Diagnose 16 Jahre später zu verkraften. Sie erzählt von der Belastung für die Kelly Family und ihrem Wunsch nach mehr Zeit mit ihren Kindern.
"Glow Up Your Life"
Patricia Kelly hat im Podcast "Glow Up Your Life" über den Verlust ihrer Mutter gesprochen.  Fotoquelle: FLOW Media Company
"Glow Up Your Life"
Patricia Kelly war zu Gast im Podcast "Glow Up Your Life" von Katja Burkard.  Fotoquelle: FLOW Media Company

Die Kelly Family gehörte in den 1990ern zu den erfolgreichsten Bands Europas. Schätzungsweise verkaufte die Familie über 20 Millionen Alben und noch heute sind viele Mitglieder der Kellys erfolgreich als Musiker aktiv. Doch die Familie musste auch durch schwere Zeiten gehen. Etwa als Mutter Barbara-Ann Kelly im Jahr 1982 an Brustkrebs verstarb. Wie belastend dieser Verlust für die Familie war, hat Patricia Kelly nun im Podcast "Glow Up Your Life" (neue Folgen ab Montag, 29. Juni) mit Katja Burkard erzählt.

"Man muss sich das vorstellen, meine Mama erkrankte an Brustkrebs, da war ich zwölf und es ging sehr, sehr schnell", erklärt Patricia Kelly im Gespräch mit Burkard. In den 80er-Jahren habe es noch keine Mammografien als Vorsorgeuntersuchung gegeben, erinnert sie sich. "Es war einfach, ja, dann bist du krank geworden und dann bist du gestorben, sage ich mal."

Bei ihrer Mutter Barbara-Ann wurde damals ein Knoten in der rechten Brust entdeckt. Und obwohl sie die zu dieser Zeit bestmögliche Behandlung erhielt und die betroffene Brust amputiert wurde, verlor sie nur ein Jahr nach der Diagnose den Kampf gegen die aggressive Krankheit. Patricia Kellys kleiner Bruder Angelo Kelly sei damals noch ein Baby gewesen, ihre Schwester Maite rund zwei Jahre alt. "Ich bin nach ihrem Tod zehn Tage später dreizehn geworden", erinnert sich Patricia.

Derzeit beliebt:
>>Markus Preiß: "Die Zeiten für spielerische Sommerinterviews sind viel zu ernst"
>>Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star
>>"Wollte nicht mehr leben": So überwand Patricia Kelly ihre "dunkelsten Momente"
>>Nach Krebserkrankung: Nicole gibt Gesundheitsupdate

Patricia Kelly über ihre Krankheit: "Bitte gib mir zehn Jahre"

Der plötzliche und frühe Tod der Mutter stellte für die Großfamilie nicht nur eine große emotionale, sondern auch eine finanzielle Belastung dar, wie Kelly beschreibt. "In der Zeit waren wir auch wirklich mittellos. Wir hatten kein Geld, weil wir alles aufgebraucht hatten für Therapien und mein Vater ist in eine Art Depression gefallen." Für die gesamte Familie seien die Ereignisse ein Schock gewesen.

Die heute 56-Jährige habe ihre Mutter trotz ihres jungen Alters bis zum Schluss begleitet: "Ich durfte beim Sterben dabei sein, das ist für mich eine große Ehre. Ich war die Jüngste im Raum, alle anderen hat Papa dann rausgeschickt", erinnert sich Kelly. Für sie sei es ein besonderer Moment gewesen, den sie noch bis heute stark in Erinnerung habe. "Meine Mama ist in Frieden gestorben, im Glauben gestorben und das begleitet mein ganzes Leben."

"Wollte nicht mehr leben": So überwand Patricia Kelly ihre "dunkelsten Momente"
Für Patricia Kelly stehen Dankbarkeit und ihr Glaube an Gott an oberster Stelle. Beides habe ihr immer wieder "das Leben gerettet", wie die Sängerin nun im Podcast "Glow Up Your Life" offenbarte.
Lebenskrisen überwunden
"Glow Up Your Life"

Das Erlebte habe Kelly auch geholfen, viele Jahre später ihre eigene Diagnose besser zu verkraften. Bei der Sängerin wurde vor 16 Jahren Brustkrebs in der rechten Brust festgestellt – wie bei ihrer Mutter. Ihr erster Gedanke galt nach der Diagnose ihren beiden Kindern. Diese seien damals gerade einmal sechs und acht Jahre alt gewesen. "Ich bin auf die Knie gegangen und habe gebetet und gesagt, 'Bitte gib mir zehn Jahre. Ich brauch das für die Kinder. Ich brauch diese zehn Jahre für die Kinder. Du kannst machen, was du willst mit mir, aber ich brauch diese zehn Jahre, damit die über 18 sind und die klarkommen können'", berichtet Kelly.

Kelly ließ sich in der Folge der Behandlung die rechte Brust amputieren, trägt heute eine Prothese und gilt als geheilt. Sie betont gegenüber Burkard: "Ich bin so dankbar Katja, ich bin am Leben!"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

So drastisch hat Lindsay Lohan ihr Leben umgekrempelt
Lohan im Wandel
Lindsay Lohan
Stefano Zarrella trauert um Familienmitglied: "Nicht wirklich zu begreifen"
Emotionaler Abschied
Stefano Zarrella
WM 2026: Esther Sedlaczek spricht über ihr Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
ARD-Duo der Fußball-WM
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
Beatrice Egli verrät: Diese eine Eigenmannschaft mag sie an Männern!
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Beatrice Egli: Warum ihr Ex-Partner bei ihrem Vermögen eine Rolle spielt
Finanzielle Folgen
Beatrice Egli lacht.
Beatrice Egli tief berührt: Dieses Fan-Erlebnis vergisst sie nie
Rührende Begegnung
Beatrice Egli in einem Interview auf dem roten Teppich.
Beatrice Eglis private Einblicke: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im exklusiven Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
Grand-Slam-Champion Alexander Zverev spricht über Nachwuchs mit Freundin Sophia Thomalla
Nach historischem Triumph
Beatrice Egli: Kaum zu glauben, wie alles begann!
Der Weg zum Schlagerhimmel
Beatrice Egli lächelt.
Disco-Doku bei ARTE: Von Studio 54 bis Nile Rodgers und Grandmaster Flash
"Disco für alle!"
Disco für alle!
Baustellenmord in Köln: „Marie Brand“ bekommt es mit der Mafia zu tun
"Marie Brand und die Ehrenfrauen"
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Nachbarschaftskrieg zwischen Spießigkeit, Sexismus und Partyprinzip
"Bad Neighbors 2"
Bad Neighbors 2
Christoph Kramers neues Buch "Wolkenberührpunkt": Ein Muss nach der WM!
Ex-Fußballprofi als Autor
Christoph Kramer
Arnold Schwarzenegger fehlt – doch die „Predator“-Gerüchte reißen nicht ab
"Predator – Upgrade"
Predator - Upgrade
Patrice Aminati gibt beunruhigendes Gesundheitsupdate zu Krebs-Erkrankung
"Kraft ist endlich"
Patrice Aminati
"Für mich führen alle Wege zu Jürgen Klopp": Wolf Fuss kritisiert Nagelsmann
Klopps Trainerpotenzial
Wolff-Christoph Fuss und Jürgen Klopp
Diese WM-Spiele laufen heute (1.7.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Vanessa Mai überrascht in Podcast mit Glaubensbekenntnis: "Bete jeden Abend zu Gott"
Schlagerstar im Gebet
Vanessa Mai
Sportreporter Frank Buschmann verabschiedet sich von Instagram: "Ertrage ich nicht“
Social Media-Rückzug
Frank Buschmann
DFB-Team raus: Per Mertesacker und Christian Streich sorgen sich um den deutschen Fußball
WM-Enttäuschung
Deutschland - Paraguay
Tom Kaulitz bei Magenta TV: Zwischen Fan-Traum und Experten-Druck
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz lacht mit einem Mikrofon in der Hand.
Christoph Kramer und Per Mertesacker über DFB-Team, K.o.-Runde und WM-Titel 2014
WM-Nostalgie
Christoph Kramer
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern“, "Crime 101“ und "Dead of Winter“
Heimkino-Highlights der Woche
"Die Ältern"
Super-Bowl-Feeling bei der WM: Diese Stars stehen im Finale bereit
WM-Halbzeitshow
Shakira
Neymar bei der WM 2026: Christoph Kramer zweifelt an langen Einsätzen
Brasiliens Luxusproblem
Christoph Kramer, Neymar
ZDF-Expertin schlägt Christian Streich als neuen Bundestrainer vor
Trainerdiskussion
ZDF-WM-Studio
DFB-Hit "Major Tom": So denkt Peter Schilling über KI-Musik
Trends mit KI
Peter Schilling lacht.
Jürgen Klopp reagiert auf Bundestrainer-Debatte nach deutschem WM-Aus
Nach DFB-Ausscheiden
Jürgen Klopp
Julian Nagelsmann bügelt ZDF-Reporterin ab – und fordert „Drecksackmentalität“
Hitziges Interview
Julian Nagelsmann im Interview
"logo!"-Moderatorin Maral Bazargani verstärkt "ZDF-Morgenmagazin"
Neue Morgenmoderation
ZDF-Morgenmagazin