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„Bad Neighbors 2“ bei Kabel Eins: Derbe Nachbarschaftskomödie mit Zac Efron

"Bad Neighbors 2"

Nachbarschaftskrieg zwischen Spießigkeit, Sexismus und Partyprinzip

01.07.2026, 12.15 Uhr
von Andreas Fischer
In der Fortsetzung der Erfolgskomödie "Bad Neighbors" verbünden sich Seth Rogen und Zac Efron gegen die rebellischen Mädels der Studentenverbindung Kappa Nu.
Bad Neighbors 2
Neue "Bad Neighbors": Die Mitglieder der weiblichen Studentenvereinigung Kappa Nu machen Party aus Prinzip.  Fotoquelle: Universal Pictures/Kabel Eins
Bad Neighbors 2
Mac (Seth Rogen, links) und Kelly Radner (Rose Byrne) begraben das Kriegsbeil mit Teddy (Zac Efron) und nehmen den Partykönig in ihre Familie auf.   Fotoquelle: Universal Pictures/Kabel Eins
Bad Neighbors 2
Kelly (Rose Byrne) und Mac (Seth Rogen) sind bereit für ein neues Leben - allerdings müssen sie dafür noch ihr Haus in der partywütigen Nachbarschaft loswerden.   Fotoquelle: Universal Pictures/Kabel Eins
Bad Neighbors 2
Wer hätte das gedacht! Teddy (Zac Efron, links) verträgt sich mit Mac (Seth Rogen), Stella (Elise Vergas/Zoey Vergas, links) und Kelly (Rose Byrne).   Fotoquelle: Universal Pictures/Kabel Eins
Bad Neighbors 2
Der eine lässt die Muskeln spielen, einer probiert es: Teddy (Zac Efron, links) verbündet sich mit seinem Erzfeind Mac (Seth Rogen) im Kampf gegen die neuen Nachbarinnen.   Fotoquelle: Universal Pictures/Kabel Eins

Die letzten Partys sind gefeiert: In Ruhe können Mac (Seth Rogen) und Kelly Radner (Rose Byrne) trotzdem nicht leben. Die Mittdreißiger mögen die hedonistische Studentenverbindung von Feierbiest Teddy (Zac Efron) überlebt haben. Das Nachbarhaus aber, in dem es in der cleveren Bad-Taste-Komödie "Bad Neighbors" (2014) so rund ging, steht immer noch und wird jetzt neu vermietet.

Kabel Eins
Bad Neighbors 2
Komödie • 01.07.2026 • 20:15 Uhr

Wieder zieht eine Studentenverbindung ein, diesmal eine weibliche. Kappa Nu wird von der rebellischen Shelby (Chloë Grace Moretz) angeführt, die sich nur allzu gern auf einen Krieg mit den spießigen Nachbarn einlässt. Auch die Fortsetzung "Bad Neighbors 2" (2016), die Kabel Eins nun wiederholt, ist eine derbe Klamotte, in der Regisseur Nicholas Stoller die Grenzen des Erlaubten auslotet und zugleich mit hintersinniger Intelligenz punktet.

Eine neue Studentenverbindung bringt Mac und Kelly in Bedrängnis

"Wir werden alt", gestehen sich Mac und Kelly ein. Nach ihrem Zwist mit den Teddy-Boys in Teil eins ist die ultimative bürgerliche Existenz für die beiden nur 30 Tage entfernt: Sie wollen in eine ruhige Gegend ziehen. Ihr altes Haus haben sie bereits verkauft – allerdings unter Vorbehalt. Ein Monat lang können die neuen Eigentümer jederzeit zur Visite vorbeikommen und vom Kauf zurücktreten.

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Eigentlich kein Problem, hat sich doch die Studentenverbindung im Nachbarhaus schon lange aufgelöst. Doch nun zieht eine neue, weilbliche Verbindung ein, Kappa Nu, und die Mädels machen Party aus Prinzip. Für sie ist feiern ein Akt der Auflehnung gegen antiquierte Vorschriften und den sexistischen College-Alltag.

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"Bad Neighbors 2" macht den Nachbarschaftskrieg politischer

Der Kampf um die Ruhe in "Bad Neighbors 2" bekommt eine politische Dimension und wird mit noch härteren Bandagen ausgefochten als im ersten Teil. Die Fronten sind verhärtet. Es geht in "Bad Neighbors 2" einerseits um Prinzipien und anderseits um Veränderungen im Leben, die schwer zu akzeptieren sind.

Mac und Kelly müssen einsehen, dass sie in der bürgerlichen Mitte angekommen sind, und ihr ehemaliger Erzfeind Teddy hat schwer daran zu knabbern, dass die endlose College-Partyzeit vorbei ist. Als dieser die Seiten wechselt und die Radners unterstützt, entdecken sie, dass man mehr Gemeinsamkeiten hat, als man je zugegeben hätte.

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Zwischen College-Komödie, Coming-of-Age und Thirty-Something-Krise

Mit altem Personal und frischem Blut will Regisseur Nicholas Stoller an den Erfolg von "Bad Neighbors" anknüpfen. Das gelingt ihm ganz gut. "Bad Neighbors 2" ist eine ziemlich brachiale, laute und nicht immer geschmacksneutrale Komödie, die sich bei College-, Coming-of-Age- und Thirty-Something-Filmen Anleihen nimmt und narrative Stringenz nicht überbewertet.

Es sind aber nicht die Szenen, in denen gekotzt wird, benutzte Tampons durch die Luft fliegen und Hodensäcke entblößt werden, die in Erinnerung bleiben. Es sind vielmehr die Zwischentöne, für die bei all dem Klamauk genug Platz bleibt und die von Sexismus und Unsicherheit erzählen, von verpassten Chancen und Neuanfängen in einer Gesellschaft, in der Wasser gepredigt und Wein gesoffen wird.

Bad Neighbors 2 – Mi. 01.07. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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