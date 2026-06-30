Vanessa Mai überrascht in Podcast mit Glaubensbekenntnis: "Bete jeden Abend zu Gott"

"Ich bete tatsächlich jeden Abend im Bett zu Gott. Mache ich, seit ich denken kann", verrät Vanessa Mai in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Schön laut". Der Schlagerstar erklärt: "Ich wünsche mir immer die gleiche Sache." Im Kern gehe es ihr um Dankbarkeit. Es seien "immer die gleichen Sätze, es ist mit der Hand zusammenschlagen und das Kreuz machen und sowas". Schon als Kind habe sie Briefe an den lieben Gott verfasst.

Das Beten gehöre für sie fest zum Alltag. "Ich glaube, es gibt keinen Tag, es gibt keinen Abend, an dem ich das nicht mache. Jeden Abend ist es das Letzte, was ich mache." Trotzdem sei sie aus der Kirche ausgetreten. Sie betont: "Für mich gehört das nicht zusammen."

Lola Weippert: "Ich finde es irgendwie ganz süß" Kollegin Lola Weippert zeigt sich überrascht vom Bekenntnis ihres Gegenübers. "Allein dafür hat sich diese Podcast-Folge jetzt schon gelohnt", findet sie. "Ich hätte nicht gedacht, dass du betest, aber ich finde es irgendwie ganz süß." Auch die Moderatorin ist aus der Kirche ausgetreten. Ihre Begründung klingt pragmatisch: "Ich wollte Steuern sparen und ich glaube nicht an Gott." Sie glaube stattdessen "ans Universum" und "an Energie". Weippert betont: "Ich glaube nicht, dass da irgendein alter, weißer Mann oben sitzt, der sagt: Du darfst und du nicht."

Mit festen Namen für ihren Glauben tut sich die Influencerin sich schwer. Ihrer Meinung nach entstehen daraus oft Streitigkeiten. Die 30-Jährige sagt: "Bleibt doch alle in eurem Glauben, aber lasst euch damit einfach in Ruhe und in Frieden. Dann können wir alle nebeneinander leben." Sie halte es für "sehr problematisch", wenn etwa behauptet werde, jemand werde in der Hölle landen.

Für Vanessa Mai ist die Verbindung zu etwas Höherem hingegen vor allem ein Gewinn. "Wenn du an irgendwas glaubst, dann bringt es eine Demut in dein Leben", sagt sie. "Und das finde ich wichtig und schön."



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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