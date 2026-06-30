Home News TV-News

„Nachtschicht- Cash & Carry“ im ZDF: Armin Rohde ermittelt nach tödlichem Einsatz

"Nachtschicht – Cash & Carry"

Ein Geldautomaten-Raub eskaliert – und erschüttert das „Nachtschicht“-Team

30.06.2026, 06.00 Uhr
von Wilfried Geldner
"Nachtschicht – Cash & Carry" zeigt die fließenden Grenzen zwischen Gesetz und Kriminalität in Hamburg. Der Krimi von Lars Becker bringt Spannung und unerwartete Wendungen.
Nachtschicht - Cash & Carry
Einsatz in Hamburg: Erichsen (Armin Rohde, links) und Elias (Tedros Teclebrhan) suchen in Lars Beckers Polizeifilm "Nachtschicht - Cash & Carry" den geflüchteten Gangster Balou auf der Nachtclub-Toilette.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Nachtschicht - Cash & Carry
Milla (Friederike Becht) steht unter Schock, nachdem ihr Kollege Harry erschossen wurde.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Nachtschicht - Cash & Carry
Milla (Friederike Becht) bedrohte Norman (Pit Bukowski), doch als ihre Polizeikollegen dazu stoßen, wendet sich das Blatt, und Norman nimmt sie als Geisel.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Nachtschicht - Cash & Carry
Die Krankenschwester Paulette (Lorna Ishema) beobachtet, wie die Polizistin Milla ihrem Ex-Freund Norman eine Waffe an den Kopf hält.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Nachtschicht - Cash & Carry
Elias (Tedros Teclebrhan) und Erichsen (Armin Rhode) klingeln an der Haustür von Balou. Das wird erst mal böse enden.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Nachtschicht - Cash & Carry
Erichsen (Armin Rohde) und Lisa (Barbara Auer) im Einsatz. Die beiden wären so gern ein Paar, können aber privat nicht zueinander finden.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden

Die 16. Episode der Kultreihe "Nachtschicht", wie alle anderen zuvor von Lars Becker inszeniert und geschrieben, nimmt die gewohnten Motive auf: Die Grenzen zwischen Gesetz und Verbrechen, zwischen dem fünfköpfigen Team vom Hamburger Kriminaldauerdienst und den Ganoven an der Alster, sie sind fließend. Gar mancher und manche aus den Reihen der Polizei hätte auch gerne was vom großen Kuchen. Warum nicht auch mal was von der Beute abzweigen und in die eigene Tasche stecken?

ZDF
Nachtschicht – Cash & Carry
Krimi • 30.06.2026 • 20:15 Uhr

In "Cash & Carry" (2020, nun erneut im ZDF zu sehen) sind es genau 150.000 Euro, welche die Ganoven Norman Melchior (Pit Bukowski, einer der wirklich Angst machen kann) und Balou Dieudonné (Lefaza Jovete Klinsmann, der Gute an seiner Seite) erbeuten. Erst sperren sie behördenmäßig die Straße ab, und dann holen sie den Geldautomaten mit dem Gabelstapler aus der Wand.

Ein tödlicher Einsatz erschüttert das "Nachtschicht"-Team

Und dann nimmt das Drama seinen Lauf: Dass sich Streifenpolizist Harry (Benno Fürmann) zu viel zutraut und den vielfach vorbestraften Harry stellen will, kostet ihm das Leben. Was wiederum seine Streifenpartnerin Milla (Friederike Becht) besonders unglücklich macht, erwartet sie doch von Harry gerade ein Kind. Ihr Mentor sei er gewesen, der ihr gezeigt habe, wo es lang geht, sie stehe eben auf solche Vaterfiguren, erklärt sie später.

Derzeit beliebt:
>>„Eine Kugel in den Kopf jagen“: Collien Fernandes hat Angst vor "Ulmen-Ultras"
>>Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Schlagerbooom-Auftritt entfacht neue Spekulationen um das Duo
>>Keine Lust auf Deutschland gegen Paraguay? Diese Filme laufen heute im TV
>>Peter Alexander zum 100. Geburtstag: Leben, Karriere und große TV-Erfolge

Dabei hatte sich Harry zuvor in einem slapstickhaften Teaser als wahrer Kotzbrocken und Rassist erwiesen. Ausgerechnet Elias aus dem Nachtschicht-Team will er auf seiner Streife auf Herz und Nieren prüfen. Elias wird übrigens vom Entertainer, Moderator und Schauspieler Tedros "Teddy" Teclebrhan gespielt, fraglos eine spannende Ergänzung an Armin Rohdes Seite.

"Unerträgliche Temperaturen": So reagierte der ZDF-"Fernsehgarten" auf die Hitze
Jeden Sonntag um 12 Uhr begrüßt Andrea "Kiwi" Kiewel die Zuschauer zuhause und im Studio zum ZDF-"Fernsehgarten". Für die Liveaufzeichnung vor Ort wurde die Hitzewelle zur Herausforderung. Diese Vorkehrungen wurden getroffen.
Hitzewelle im TV
"ZDF Fernsehgarten"

Maximilian Brückner sorgt als Law-and-Order-Polizist für Reibung

Wie gut, dass Rohde als Dauerdienstler Erichsen seine Hamburger Pappenheimer kennt. Erichsen entgeht nichts, er ist sämtlichen Kollegen stets einen Schritt voraus. Er kennt die Gesetze und die Regeln der Polizei aus dem Effeff und achtet darauf, dass sich kein Polizist im Überschwang der Gefühle unglücklich macht. In diesem Fall muss er dafür sorgen, dass Milla, die ob des Todes ihres Gefährten hoch erzürnte Jungpolizistin, womöglich auf eigene Faust Rache übt.

Erichsen geht immer wieder dazwischen, wenn Bullensprüche, die das Recht zum eigenen Nutzen beugen, auf dem Revier grassieren. Maximilian Brückner gibt einen Law-and-Order-Mann mit bayerischem Akzent – große Nummer, übrigens -, der eigentlich unter Hamburger Ordnungshütern Entsetzen hervorrufen müsste. Doch Erichsen kennt, will man es nicht als Drehbuchschwäche auslegen, dieses treudoofe Muskelspiel, zeigt Routine – nun ja, das Amt und seine Strapazen!

Ronja Forcher verliert 14 Kilo: Das ist ihr Geheimnis!
Ronja Forcher zeigt sich erfreut über ihren Abnehmerfolg. Die Schauspielerin aus "Der Bergdoktor" verzichtete dabei bewusst auf Abnehmspritzen.
"Der Bergdoktor"-Schauspielerin
Ronja Forcher

"Cash & Carry" macht die Panzerknacker fast zu Sympathieträgern

"Cash & Carry" ist eine Achterbahnfahrt, die über weite Strecken das Publikum auf die Seite der Panzerknacker zieht. Überhaupt scheint es, als hätte Lars Becker inzwischen eine Art Altersmilde ergriffen. Von der schwarzen Polizeiserie des Anfangs vor 18 Jahren ist nicht mehr viel geblieben. Armin Rohde und Co. machen trotzdem Spaß mit ihren meist aus der Hüfte geschossenen Allerweltssprüchen und Querelen. Merke: "Irgendwann redet jeder!" Und wenn es doch mal hakt im Handlungsgefüge bei diesem unterhaltsamen Run aufs Geld, dann ist die mit Augenzwinkern durchscheinende Zeigefinger-Moral: "Verachtet mir die Bullen nicht!" doch immer noch sehr sehenswert.

Unter dem Arbeitstitel "Nachtschicht – Sterben verboten" wurde Anfang des Jahres ein 20. Film der Krimireihe gedreht. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Nachtschicht – Cash & Carry – Di. 30.06. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Terra X: Asien – Wilde Ozeane": Kritik zur ZDF-Reihe
Asiens Ozeane
Terra X: Asien - Wilde Ozeane
„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic landete im echten Leben im Gefängnis
Schauspieler in Schwierigkeiten
Igor Jeftic schaut ernst.
ZDF-Moderator gibt Statement zu Manipulationsvorwürfen bei Wetterkarten ab
"Nicht, um damit Panik zu machen"
ZDF-Moma
"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky
DNA-Aufklärung
Wilsberg - Gene lügen nicht
Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Filmkritik zu „The Death of Robin Hood“: Tod einer Volkslegende
Mit Hugh Jackman und Jodie Comer
Faith Delaney, Bill Skarsgard, Michael Sarnoski, Hugh Jackman, Jodie Comer und Murray Bartlett
Helene Fischer zwischen Mutterrolle und Stadionbühne: „Es wird mit jedem Jahr schwieriger“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Peter Schilling über KI in der Musik: "Ich schmücke mich nicht mit Federn, die mir nicht zustehen"
KI in der Musik
Peter Schilling bei "Volle Kanne"
Finale von "The Bear – King of the Kitchen": Ein Restaurant kämpft um seine Existenz
Serienfinale
The Bear, Staffel 5
"Nord bei Nordost – Westend": Kritik zum ARD-Krimi mit Cordelia Wege
Krimi-Highlight
Nord bei Nordost
"Immer wieder sonntags": Warum die ARD die Kultshow wirklich beendet
Trotz Petitionen
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
James Bond und die Sieben: Das Rätsel der Agentennummer
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
James Bond prägte ihr Leben: Die Karriere von Maud Adams
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974)
Taylor Swift begeistert Millionen – doch die ARD-Doku stellt unbequeme Fragen
"The Taylor Swift Years – Schicksalsjahre eines Superstars"
The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars
Anke Engelke und Kristian Thees über Podcast-Aus: SWR setzt andere Schwerpunkte
Schock für Fans
Anke Engelke
Barbara Schöneberger sieht Dating-Apps kritisch - und fürchtet KI-Entwicklung
„Frühstück bei Barbara“
Barbara Schöneberger
Elmo bekommt eigenen Podcast: „Sesamstraße“-Star trifft deutsche Promis
In der ARD Mediathek
Elmo: Und du so?
Bastian Schweinsteiger in der Kritik: Gerald Asamoah spricht über alte Denkmuster
Rassismus-Debatte
Gerald Asamoah, Bastian Schweinsteiger
Gitte Hænning über Rex Gildo: „Das Ganze war einfach nicht meine Welt“
80. Geburtstag
Gitte Hænning
"Wollte nicht mehr leben": So überwand Patricia Kelly ihre "dunkelsten Momente"
Lebenskrisen überwunden
"Glow Up Your Life"
"OP eilt": Jörg Dahlmann gibt Termin für erneute Krebs-Operation bekannt
Vierte Krebserkrankung
Jörg Dahlmann
"Henry Fonda for President": Die imaginäre Republik des Henry Fonda
US-Geschichte im Film
Henry Fonda for President
"Unerträgliche Temperaturen": So reagierte der ZDF-"Fernsehgarten" auf die Hitze
Hitzewelle im TV
"ZDF Fernsehgarten"
"Transformers: Ära des Untergangs": Hier knallt es so richtig
Action-Feuerwerk
Transformers: Ära des Untergangs
"Monica Vitti, die Königin des italienischen Films": Feministin, Ikone und unnahbar
Porträt über die Schauspielerin
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof": Kritik zum Spin-Off auf SAT.1
Neues TV-Spin-off
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
"Monsieur Claude und seine Töchter": Stereotypen im Visier
Einer der erfolgreichsten französischen Filme aller Zeiten
Monsieur Claude und seine Töchter
Helene Fischer und das "Ganzkörperkondom" in Frankfurt
Helene live in Frankfurt
Helene Fischer
Staffel 3 von "Interview with the Vampire": Lestat rockt die Bühne
Vampir-Rockstar
The Vampire Lestat
Mel Brooks wird 100: Seine besten Parodien im Überblick
Legendärer Parodist
Höhenkoller (1977)