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"Unerträgliche Temperaturen": So reagierte der ZDF-"Fernsehgarten" auf die Hitze

Hitzewelle im TV

"Unerträgliche Temperaturen": So reagierte der ZDF-"Fernsehgarten" auf die Hitze

29.06.2026, 06.50 Uhr
Jeden Sonntag um 12 Uhr begrüßt Andrea "Kiwi" Kiewel die Zuschauer zuhause und im Studio zum ZDF-"Fernsehgarten". Für die Liveaufzeichnung vor Ort wurde die Hitzewelle zur Herausforderung. Diese Vorkehrungen wurden getroffen.
"ZDF Fernsehgarten"
Der "ZDF Fernsehgarten" geht mittags auf Sendung - wenn die Sonne besonders hoch steht. Kein Wunder, dass Moderatorin Andrea Kiewel sich bei den aktuellen Temperaturen nach einer Abkühlung sehnt.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Thomas Lohnes

Auf dem Höhepunkt einer Hitzewelle ausgerechnet mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, auf Sendung zu gehen, stellt eine Herausforderung für Publikum sowie das Team der Show dar. Ein Problem, mit dem sich die Macherinnen und Macher des "Fernsehgartens" in den letzten Wochen notgedrungen auseinandersetzen mussten. Denn obwohl zahlreiche Veranstaltungen und auch TV-Übertragungen aufgrund der äußeren Umstände abgesagt worden sind, ging der "Fernsehgarten" regulär über die Bühne.

Weniger regulär war das dafür das Ambiente der Kultshow, denn für die Ausgabe am Sonntag, 28. Juni, griff das ZDF wetterbedingt zu einer auffälligen Vorsichtsmaßnahme. Denn am Wochenende erreichte die Hitzewelle ihren Höhepunkt: Andrea Kiewel musste die Zuschauerinnen und Zuschauer des Erfolgsformats bei einer Höchsttemperatur von 37° begrüßen. Aufmerksamen Fans der Show wird dabei sogleich aufgefallen sein, dass etwas anders ist als gewohnt.

Zum einen waren deutlich mehr Zuschauer vor Ort im Studio auf dem Lerchberg, als es üblich ist. Sie habe sich schon Sorgen gemacht, dass außer ihr und Co-Moderator Ralf Moeller die Sendung ganz alleine bestreiten müssten, scherzte Kiewel, auch bekannt unter ihrem Spitznamen" Kiwi", gleich zu Beginn der Liveübertragung. "Ein paar haben abgesagt."

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Auch der Pool sorgte schon für Abkühlung

Auch die Einrichtung des Studios war anders als sonst. Man habe "vorgesorgt", verkündete Kiewel: "Stühle weg, alle sitzen, so gut es geht, im Schatten." Denn obwohl die Plätze an den Tischen direkt beim Geschehen die wohl begehrtesten sind, war von ihnen diesmal keine Spur. Wer dort ein Ticket hatte, musste sich mit einem Platz am Rand zufriedengeben.

Was dann wohl auch alle betroffenen Zuschauerinnen und Zuschauer taten: "Wir haben mit den Zuschauerinnen und Zuschauern gesprochen und haben uns gegen die Tische auf der Spielfläche entschieden, weil unter unserem Stadiondach unerträgliche Temperaturen sind", erklärte Kiewel. Und fügte mit leichtem Stolz hinzu: "Es hat keiner gemotzt. Das gibt es auch nur im 'Fernsehgarten'."

Bereits in der vorherigen Ausgabe hatte die Hitze für einen besonderen "Fernsehgarten"-Moment gesorgt, als sich Andrea Kiewel durch einen Sprung in den Pool eine Abkühlung gönnte. Ihr erster Kontakt mit dem "Fernsehgarten"-Pool war es jedoch nicht. Im Juni 2025 landete die Moderatorin sogar zweimal im Wasser, jedoch nur einmal freiwillig: Die erste der beiden Abkühlungen geschah aus Versehen bei einer missglückten Showeinlage. In der Ausgabe am Sonntag kühlte sich Kiewel weniger spektakulär ab. "Ehrlicherweise, weil ich unter der Dusche war, friere ich gerade ein bisschen", merkte sie in einer Anmoderation an.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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