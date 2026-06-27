Home News Film-News

Heute im TV "Spiel mir das Lied vom Tod": Kritik zum Western Klassiker

Sergio Leones Meisterwerk

"Spiel mir das Lied vom Tod": Der Abgrund offenbart sich am Ende

27.06.2026, 09.31 Uhr
von Johann Ritter
"Spiel mir das Lied vom Tod", ein Italo-Western-Meisterwerk von Sergio Leone, beeindruckt mit einem weltberühmten Soundtrack und einer düsteren Story, die erst am Ende ihre tiefen Abgründe offenbart.
Spiel mir das Lied vom Tod
Einen Tag vor ihrer Hochzeit wurde Jills (Claudia Cardinale) Auserwählter von einem Killer erschossen. Der Outlaw Cheyenne (Jason Robards) will ihr helfen.  Fotoquelle: rbb/BR/2003 by Paramount Pictures Corporation
Spiel mir das Lied vom Tod
Der mysteriöse Mundharmonikaspieler (Charles Bronson, links) und Killer Frank (Henry Fonda) haben noch eine alte Rechnung zu begleichen.  Fotoquelle: rbb/BR/2003 by Paramount Pictures Corporation
Spiel mir das Lied vom Tod
Der skrupellose Killer Frank (Henry Fonda) hat die Familie McBain auf dem Gewissen.  Fotoquelle: rbb/BR/2003 by Paramount Pictures Corporation

Am Ende drücken Franks Augen seine ganze Verwunderung über den Unbekannten aus, der beim entscheidenden Duell den entscheidenden, tödlichen Tick schneller war. Erst als ihm der Schütze die Mundharmonika zwischen die Zähne schiebt und sagt: "Spiel mir das Lied vom Tod", kann Frank ihn zuordnen. Dann stirbt er. Der Film aus dem Jahre 1968, den der rbb am Samstag, 27. Juni, um 22.40 Uhr zeigt, gilt als Höhepunkt des Italo-Westerns. Das Meisterwerk beeindruckt durch wortkarge Helden in Großaufnahme, einen weltberühmten Soundtrack und eine Story, die erst zum Schluss ihre ganzen Abgründe offenbart.

Geschrieben und inszeniert hat den Überwestern Sergio Leone. Die ersten eigenen Filme des ehemaligen Regieassistenten waren "Der Koloss von Rhodos" (1961), eine dieser typischen italienischen Kostüm- und Sandalenschlachten jener Zeit, und ein B-Western, der ganz beiläufig das Genre umkrempelte und Clint Eastwood berühmt machte: "Für eine Handvoll Dollar" (1964). Ursprünglich sollte Eastwood auch das Lied vom Tod anstimmen. Damit Leone seinen Favoriten Charles Bronson, der damals nur einen geringen Markwert hatte, durchsetzen konnte, musste er vom Hollywood-Studio United Artists zu Paramount wechseln.

Anfang einer blutigen Amerika-Trilogie

Der Farmer McBain und seine drei Kinder werden von dem Killer Frank (Henry Fonda) hinterrücks ermordet, denn er war im Besitz von Land, durch das der Eisenbahnunternehmer Morton (Gabriele Ferzetti) seine Strecke bauen wollte. Die Witwe Jill McBain (Claudia Cardinale) tritt trotzig sein Erbe an und wird von einem Fremden (Charles Bronson) unterstützt, der sich ebenfalls an Frank rächen will und seine mörderische Absicht mit der Mundharmonika ankündigt.

Derzeit beliebt:
>>"Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich": Die Show mit Florian Silbereisen im Ersten
>>"Rechtsruck im Silicon Valley": Kritik zur Doku auf 3sat
>>Ein Mann gegen eine ganze Stadt: ARTE zeigt den legendären Western "Zwölf Uhr mittags"
>>Sergio Leones Meisterwerk "Es war einmal in Amerika" auf ARTE

Bewusst setzte der Regisseur den glatt rasierten Saubermann Henry Fonda als skrupellosen Killer ein. Auch dem Soundtrack wies er eine ungewöhnliche Rolle zu: Zuerst ließ er die Filmmusik von Ennio Morricone fertigstellen, während der Dreharbeiten spielte er sie immer wieder ein. So konnten die Schauspieler ihre Bewegungen dem Rhythmus anpassen.

Mit "Spiel mir das Lied vom Tod" begann Leone eine Trilogie, zu der "Todesmelodie" (1971) und "Es war einmal in Amerika" gehören, und in der er die blutige Geschichte Amerikas erzählte. Mit seiner Interpretation distanzierte er sich vom Western-Vorbild John Ford: "Ford ist ein Optimist. Wenn bei ihm jemand aus dem Fenster hinaussieht, blickt er in eine strahlende Zukunft. Wenn bei mir jemand das Fenster aufmacht, wird er sofort erschossen."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Filmkritik zu „The Death of Robin Hood“: Tod einer Volkslegende
Mit Hugh Jackman und Jodie Comer
Faith Delaney, Bill Skarsgard, Michael Sarnoski, Hugh Jackman, Jodie Comer und Murray Bartlett
Terence Hill fand am Set nicht nur Bud Spencer, sondern auch die Liebe
Kult-Duo der Filmgeschichte
Zwei vom Affen gebissen - Gott vergibt, wir beide nie! (1967)
Billy Wilder zum 120. Geburtstag: Komödien, Klassiker und menschliche Abgründe
Meister der Filmgeschichte
Billy Wilder
Berliner "Tatort": Kult-Ermittler kehrt nach über zehn Jahren zurück
Er ist wieder da
Robert Karow schaut ernst.
"Toubab": Dieser Film sorgt für Lacher und Tränen
Preisgekrönte Dramedy
"Toubab"
Midlife-Crisis mit Glitzerperücke: Christoph Maria Herbst dreht in dieser Komödie auf
"Es ist nur eine Phase, Hase"
Es ist nur eine Phase, Hase
Skandalfilm "The Apprentice" enthüllt Donald Trumps Schattenseiten
Trump-Biopic
The Apprentice
"Im Angesicht des Todes" bei Nitro: Roger Moores letzter James-Bond-Film
Ende einer Ära
James Bond 007 - Im Angesicht des Todes
ARD-Doku begleitet Wolfgang Niedeckens BAP auf dem Weg zum Jubiläumskonzert
"Verdamp lang her – 50 Jahre BAP"
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
ARD zeigt Brunetti-Doppel: Mord und Mysterien in Venedig
"Donna Leon – Endlich mein"
"Donna Leon - Endlich mein"
"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky
DNA-Aufklärung
Wilsberg - Gene lügen nicht
"Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)": Der Doku-Tag auf ARTE
Geschichtsmarathon
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
"Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Die Live-Übertragung auf 3sat
Italienische Opernklänge
Berliner Philharmoniker in der Waldbühne
Enola Holmes ermittelt wieder: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Enola Holmes 3"
Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star
Emotionales Comeback
"Kaulitz & Kaulitz"
Helene Fischer zwischen Mutterrolle und Stadionbühne: „Es wird mit jedem Jahr schwieriger“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Helene Fischer über ihr Tourleben mit Thomas Seitel und den Kindern
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
Extremtemperaturen: Helene Fischer scherzt bei Hitzekonzert über ihr „Ganzkörperkondom“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
DFB-Team gewinnt Gruppe E: So geht es für Deutschland bei der WM weiter
Der Überblick
Deniz Undav steht auf dem Platz.
DFB-Nationaltorhüter Manuel Neuer zwischen Vaterrolle, Titeltraum und zweitem Baby
Titelkampf und Familienfreuden
Manuel Neuer
Peter Schilling über KI in der Musik: "Ich schmücke mich nicht mit Federn, die mir nicht zustehen"
KI in der Musik
Peter Schilling bei "Volle Kanne"
So sah "The Bear"-Star Jeremy Allen White in seiner ersten Rolle aus
Serienkarriere
"The Bear" mit Jeremy Allen White
Schatzsuche und Action: "Into the Blue" mit Alba und Walker
Unterwasser-Abenteuer
"Into The Blue"
Anna-Maria Ferchichi mit harten Worten: "Die Leute vergessen, was wir durchgemacht haben!"
Podcast-Aufreger
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
"Auf nassem Stein ausgerutscht": Sängerin Nena muss nach Unfall operiert werden
Nenas Unfall
Nena
Taylor Swift und Travis Kelce: Details zur möglichen Mega-Hochzeit enthüllt
Mega-Hochzeit
Taylor Swift und Travis Kelce
Chris Isaak wird 70: Der Mythos um "Wicked Game"
Wicked Game Mythos
"Wicked Game" von Chris Isaak
Finale von "The Bear – King of the Kitchen": Ein Restaurant kämpft um seine Existenz
Serienfinale
The Bear, Staffel 5
10. Todestag: Hier fand Bud Spencer seine letzte Ruhe
Kultstar der 70er
Der Alleskönner