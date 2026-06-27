Home News TV-News

"Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)": Der Doku-Tag auf ARTE

Geschichtsmarathon

"Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)": Der Doku-Tag auf ARTE

27.06.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
ARTE blickt mit einem 11-stündigen Programm auf die amerikanische Revolution zurück und zeigt spannende Dokumentationen über die Geburtsstunde der USA, unterstützt von Hollywoodstars.
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
In der Schlacht von Princeton (03. Januar 1777) kämpften amerikanischen Truppen unter George Washington mit Erfolg gegen britische und hessische Truppen.   Fotoquelle: ARTE F / Wadsworth Atheneum Museum of Art
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
Einer der "Nation Makers": George Washington, General und amerikanischer Gründungsvater. (Gemälde von Howard Pyle, 1902.)  Fotoquelle: ARTE F / Brandywine Museum of Art / from the Mabel Pew Myrin Trust, 1984 / Bridgeman Images
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
"Join or Die" - so lautete Benjamin Franklins Warnung an die britischen Kolonien in Amerika, die sich vom Mutterland England befreien sollten.   Fotoquelle:  ARTE F / Library of Congress, Washington
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
Das "Boston Massacre" (auch "Bloody Massacre") verübten bereits am 5. März 1770 britische Soldaten an amerikanischen Kolonisten in Massachusetts (Kupferstich von Paul Revere).  Fotoquelle: ARTE F / Metropolitain Museum of New York
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
In der Schlacht von Long Island vom 27. August 1776 besiegten die Briten die amerikanischen Kolonialisten von New York.   Fotoquelle: ARTE F / Brooklyn Public Library

Dass ARTE innerhalb seines Programmschwerpunkts "250 Jahre amerikanische Unabhängigkeit" elf Stunden lang, am 27. und 28. Juni, Tag und Nacht übergreifend, über die amerikanische Revolution als "Geburtsstunde der USA" berichtet, ist sicher ein Kuriosum. Wer sich (auch im Streaming) die voluminöse Geschichtspackung ansehen will, erfährt jedoch viel Neues. Und die Bezugspunkte zur Gegenwart sind erstaunlich. Der Bezug zur Gegenwart wurde bei ARTE ja bereits am 23. Juni mit dem Zweiteiler "America, who are you?" hergestellt. – Was ist von der 1776 verfassten Unabhängigkeitserklärung geblieben? Nicht viel, wie zwei weitere Dokumentationen über Amerika zu Zeiten Trumps am selben Abend (22.00 und 22.55 Uhr) belegen. Politik als Versprechen, Bedrohung Enttäuschung – und von den Idealen der Gründerväter, von Menschenwürde und Gewaltenteilung ganz weit weg. In der Erstsendung "Die amerikanische Revolution" wird nun ein Geschichtsszenario aufgeblättert, an dem eine ganze Kompanie von Erzählern (darunter Hollywoodstars wie Kenneth Branagh, Josh Brolin, Tom Hanks und Ethan Hawke) beteiligt waren. Zudem wurden allerlei Archivare und Historiker herbeigezogen.

ARTE
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
Dokumentation • 27.06.2026 • 20:15 Uhr

Nach den zahlreichen Gemälden und Stichen aus der Bürgerkriegszeit zu schließen, die im sechsteiligen Film zu sehen sind (alle von erstaunlicher Qualität), dürften die amerikanischen Museen und Privatsammlungen gut abgegrast worden sein. Lobend erwähnt sei auch die stets unaufdringliche Musikbegleitung, die eine Nachdenklichkeit evoziert, wie sie sonst in der grassierenden Informationsfülle fast verhindert wird.

Bis zur Unabhängigkeitserklärung von 1776 ist es in der Doku zunächst noch ein Stück hin, sie kommt erst im zweiten Teil ("Land der Ideale") dran. Der erste Teil, "Im Namen der Freiheit", ist vor allem der Loslösung vom Mutterland, mithin dem Unabhängigkeitskrieg gewidmet. Wer wusste schon, dass der Verbund der 13 Erststaaten dem Vorbild einer indigenen, Jahrhunderte alten Völkergemeinschaft ("Irokesenföderation") hätte folgen sollen, dass sich die Kolonien aber auf den Vorschlag Benjamin Franklins zunächst nicht einigen konnten. Auch die Landnahme gen Westen ist von üblichen Westernklischees weit entfernt. Ohnehin hatte eine von den Briten beschlossene Grenzziehung zwischen Indigenen und Kolonialisten nur einer übersichtlicheren Regulierung in Atlantiknähe gegolten.

Derzeit beliebt:
>>"Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Die Live-Übertragung auf 3sat
>>Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV
>>"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
>>"Mückenalarm": Alle Infos zur ARTE-Doku über tropische Krankheiten

Viel Geschichte, erstaunliche Perspektiven

Viele der hier erzählten Geschichten und einige der teils höchst erstaunlichen Perspektiven hätten Spielfilmpotenzial, würden sie jede für sich genommen. Alleine die berühmte Boston-Tea Party von 1773 würde samt ihrer kriegstreiberischen Aspekte (die britischen Zölle und andere Drangsalierungen könnten von Donald Trump erfunden sein) für eine kleine Serie reichen. Die Action wäre da mit der Teerung und Federung eines feindlichen Zollbeamten gleich inbegriffen. Für Szenen wie diese bräuchte man eigentlich keine Historikerin. Was das für Schmerzen mit sich bringt, lässt sich auch ohne Kommentar nachvollziehen.

Dass die Briten in einer solchen dokumentarischen Aufarbeitung der US-Historie nicht gut wegkommen, leuchtet jedem ein. Auch sei infrage gestellt, ob der erste Schuss bei allen Scharmützeln (Unschuldsbeteuerung?) gar so entscheidend war. Andererseits ist das weihevolle Pathos verständlich, das sich immer wieder einstellt bei dieser 250-Jahrfeier der Urkunde von Philadelphia. Der Unabhängigkeitskrieg forderte das Leben tausender Menschen. "Unser einziger Trost liegt in der Gerechtigkeit unserer Sache", sagte die First Lady Abigail Adams dazu. Dass auf amerikanischer Seite überwiegend Milizionäre fochten, die innerhalb von Minuten Heim und Handwerk verließen, um für ihre Freiheit zu kämpfen, macht die Nation aber heute noch stolz.

Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6) – Sa. 27.06. – ARTE: 20.15 Uhr

Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad
Milly Alcock startet mit "Supergirl" im neuen DC Universe durch, während Johnny Knoxville in "Jackass: Einer geht noch" ein letztes Mal auf die Pauke haut. John Carney bringt mit "Power Ballad" musikalischen Schwung ins Kino.
Kino-Neustarts
Supergirl

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

30 Jahre nach Kinostart: Das wurde aus den "Independence Day"-Stars
Stars heute
Gut gealtert?
Kippt die Stimmung gegen Donald Trump? ZDF-Doku sucht Antworten in den USA
"auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?"
Elmar Theveßen
Historisches Drama über eine Frau mit Bart nach dem Vorbild von Clémentine Delait
"Rosalie"
Rosalie
Zwischen Freiheitsversprechen und Spaltung: ARTE erzählt 250 Jahre USA
"America, who are you?"
America, who are you?
Ein Mann gegen eine ganze Stadt: ARTE zeigt den legendären Western "Zwölf Uhr mittags"
Western-Klassiker
"Zwölf Uhr mittags"
"Kein Wort": Die fehlende Kommunikation zwischen Mutter und Sohn
Kunstvolle Komposition aus Bild, Musik und Schauspiel
Kein Wort
Fast zwei Jahre begleitet: ZDF-Doku blickt hinter die Fassade von Joshua Kimmich
"Kapitän Kimmich"
Kapitän Kimmich
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
Poetisches Trauer-Drama: Isabelle Huppert sucht in Japan einen Weg zurück ins Leben
"Madame Sidonie in Japan"
Madame Sidonie in Japan
Credit Suisse: Der größte Bankskandal der Schweiz in einer Doku beleuchtet
"Gier – Der Fall der Credit Suisse"
"Gier - Der Fall der Credit Suisse"
Enola Holmes ermittelt wieder: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Enola Holmes 3"
Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star
Emotionales Comeback
"Kaulitz & Kaulitz"
Filmkritik zu „The Death of Robin Hood“: Tod einer Volkslegende
Mit Hugh Jackman und Jodie Comer
Faith Delaney, Bill Skarsgard, Michael Sarnoski, Hugh Jackman, Jodie Comer und Murray Bartlett
Helene Fischer zwischen Mutterrolle und Stadionbühne: „Es wird mit jedem Jahr schwieriger“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Helene Fischer über ihr Tourleben mit Thomas Seitel und den Kindern
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
Extremtemperaturen: Helene Fischer scherzt bei Hitzekonzert über ihr „Ganzkörperkondom“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
DFB-Team gewinnt Gruppe E: So geht es für Deutschland bei der WM weiter
Der Überblick
Deniz Undav steht auf dem Platz.
DFB-Nationaltorhüter Manuel Neuer zwischen Vaterrolle, Titeltraum und zweitem Baby
Titelkampf und Familienfreuden
Manuel Neuer
Peter Schilling über KI in der Musik: "Ich schmücke mich nicht mit Federn, die mir nicht zustehen"
KI in der Musik
Peter Schilling bei "Volle Kanne"
So sah "The Bear"-Star Jeremy Allen White in seiner ersten Rolle aus
Serienkarriere
"The Bear" mit Jeremy Allen White
Schatzsuche und Action: "Into the Blue" mit Alba und Walker
Unterwasser-Abenteuer
"Into The Blue"
Anna-Maria Ferchichi mit harten Worten: "Die Leute vergessen, was wir durchgemacht haben!"
Podcast-Aufreger
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
"Auf nassem Stein ausgerutscht": Sängerin Nena muss nach Unfall operiert werden
Nenas Unfall
Nena
Taylor Swift und Travis Kelce: Details zur möglichen Mega-Hochzeit enthüllt
Mega-Hochzeit
Taylor Swift und Travis Kelce
Chris Isaak wird 70: Der Mythos um "Wicked Game"
Wicked Game Mythos
"Wicked Game" von Chris Isaak
Finale von "The Bear – King of the Kitchen": Ein Restaurant kämpft um seine Existenz
Serienfinale
The Bear, Staffel 5
10. Todestag: Hier fand Bud Spencer seine letzte Ruhe
Kultstar der 70er
Der Alleskönner
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern", "Crime 101" und "Dead of Winter"
DVD-Neuerscheinungen
"Die Ältern"
"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen
Musikalische Leidenschaft
Power Ballad - Der Song meines Lebens
"Bergdoktor"-Star hat 14 Kilo abgenommen: Ronja Forcher verrät, wie ihr dies gelungen ist
Gewichtsverlust
Ronja Forcher