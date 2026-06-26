Anna-Maria Ferchichi mit harten Worten: "Die Leute vergessen, was wir durchgemacht haben!"

Nach einer einwöchigen Pause meldeten sich Anna-Maria (44) und Anis Ferchichi (47) mit einer neuen Podcast-Episode bei ihren Fans zurück. Die Großfamilie habe eine turbulente Woche hinter sich, gab das Ehepaar zu. Als Anna-Maria dann auch noch die abschätzige Nachricht einer Followerin erreichte, platzt der achtfachen Mutter im Podcast der Kragen.

Zuvor hatte die 44-Jährige erklärt, dass sie gerne zu Nahrungsergänzungsmitteln auf pflanzlicher Basis greife, um im stressigen Alltag ein bisschen besser entspannen zu können. "Die relaxen leicht, das ist kein Valium, keine Schlaftablette. (...) Aber das hilft halt wirklich, du bist einen Ticken relaxter", beteuert sie. Als sie dies auf Instagram gegenüber ihrer Community offenbarte, habe sie jedoch die negative Nachricht einer Followerin erreicht. Diese habe kritisiert, dass Anna-Maria zu Hilfsmitteln greift, nur um das "normale Leben" zu bewältigen.

Eine Aussage, die der Achtfach-Mutter ziemlich bitter aufstößt. Im Podcast poltert sie im Gespräch mit Ehemann Bushido: "Ihr habt keine acht Kinder, Leute!" In den vergangenen Jahren sei zwischen dem Paar und innerhalb der Familie viel passiert, gibt Ferchichi zu Bedenken. "Wir haben ja auch Sachen, die wir nicht an die Öffentlichkeit tragen."

Anna-Maria Ferchichi wehrt sich gegen Hass-Kommentare: "Wir haben so hart dafür gekämpft!" Neben familiären Geschichten, Schicksalsschlägen und beruflichen Herausforderungen habe auch der Umzug von Deutschland nach Dubai und wieder zurück dem Paar einiges abverlangt. Ferchichi meint: "Ich mag diese Vergleiche nicht. 'Das ist das normale Leben' – nein, ihr führt nicht das Leben, das wir führen!" Nur weil es ihrer Familie finanziell gut gehe, heiße dies nicht, dass sie nicht mit anderen Problemen zu kämpfen habe.

Anna-Maria Ferchichi betont, nicht aus einer wohlhabenden Familie zu stammen, sondern sich ihr jetziges Leben gemeinsam mit Ehemann Bushido aufgebaut zu haben. "Wir haben so hart dafür gekämpft!", stellt sie klar und fügt wütend hinzu: "Ich glaube, die Leute vergessen, was wir die letzten Jahre durchgemacht haben. Mir sollte was angetan werden, deswegen war ich im Personenschutz. Das macht etwas mit deiner Psyche, mit deinem Leben!" Die Folgeschäden würden ihre Kinder noch heute belasten. Die Familie arbeite demnach immer noch mit Psychologen an der Aufarbeitung.

Ehemann Bushido stärkt seiner Frau den Rücken. Der Rapper betont: "Ich finde das auch krass, wenn sich andere Menschen anmaßen, da ein Pauschalurteil zu fällen."

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